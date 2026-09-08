Chỉ từ đầu tháng 8 đến ngày 7/9, hàng loạt "giang hồ mạng", TikToker từng gây chú ý trên mạng xã hội lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam với nhiều cáo buộc khác nhau. Từ những màn livestream công kích, phát ngôn gây tranh cãi đến các vụ án liên quan kế toán, lừa dối khách hàng và ma túy, danh sách những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội vướng vòng lao lý liên tục nối dài.

Từ livestream "đấu khẩu" đến vòng lao lý

Mở đầu chuỗi vụ việc là Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt).

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố 3 người này sau những mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội liên quan hoạt động từ thiện.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa về tội "gây rối trật tự công cộng", đồng thời khởi tố Nguyễn Văn Hợi và Trần Đình Tiệp về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố này. Cơ quan công an phối hợp với đại diện Viện kiểm sát đã thực hiện khám xét nơi ở của các bị can để phục công tác điều tra.

Vua Quạt được cộng đồng mạng biết đến là một TikToker chuyên kinh doanh quạt điện, thiết bị làm mát và nhiều mặt hàng gia dụng. Khác với nhiều nhà bán hàng trực tuyến chỉ phát sóng vào các đợt khuyến mại lớn, tài khoản này duy trì tần suất livestream khá dày, nhiều phiên kéo dài nhiều giờ để giới thiệu sản phẩm, tư vấn và chốt đơn.

Những ngày đầu tháng 8, cái tên Vua Quạt trở thành tâm điểm được bàn luận trên mạng xã hội sau khi Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) tuyên bố trên livestream sẽ ủng hộ từ thiện gấp ba lần số tiền người khác quyên góp.

Bị can Nguyễn Văn Hợi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Hồ Văn Khoa tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó ông Trần Đình Tiệp công khai hình ảnh chuyển 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu sau đó gửi thư cảm ơn doanh nghiệp KF Fan của gia đình ông Tiệp vì đã hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Huấn Hoa Hồng sau đó cho biết không thực hiện tuyên bố trên với lý do không muốn biến hoạt động từ thiện thành "cá cược". Theo điều tra, các đối tượng nhiều lần livestream tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở các buổi phát trực tiếp, Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa còn bàn bạc, lôi kéo nhau đến nhà Trần Đình Tiệp để gây rối trật tự. Các livestream sau đó lan truyền rộng rãi, tác động tiêu cực đến dư luận, ảnh hưởng đến danh dự của những người liên quan và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Tế Điên lần lượt bị khởi tố

Sau nhóm Khánh Sky, Vua Quạt, Hồ Văn Khoa, danh sách tiếp tục nối dài với những cái tên từng có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và 5 bị can, trong đó có Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng). Huấn bị bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đến ngày 14/8, cơ quan điều tra bổ sung quyết định khởi tố Huấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Huấn Hoa Hồng - Ảnh: Công an cung cấp

Theo Bộ Công an, Huấn cùng các đồng phạm bị cáo buộc kinh doanh nước hoa qua mạng, để ngoài sổ sách doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng. Trong quá trình mở rộng điều tra, Huấn còn bị cáo buộc đăng thông tin thể hiện biết trước kết quả xổ số, khiến nhiều người chuyển tiền nhờ chọn số lô, đề rồi chiếm đoạt khi những người này không trúng và yêu cầu hoàn tiền.

Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Huấn đã phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Công an cũng xác định lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Ngày 18/8, Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều cùng hai người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Phú Lê - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ năm 2021 đến 2025, vợ chồng Phú Lê sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng nhưng không hạch toán đầy đủ vào sổ sách. Cơ quan điều tra cũng xác định có việc lập hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho và giảm nghĩa vụ thuế.

Cũng trong ngày 18/8, Nguyễn Văn Thùy, tức "Tế Điên Nam Định", bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cơ quan điều tra, Thùy từng có 8 tiền án, tiền sự trong giai đoạn 1988-2020.

Từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy đã có 8 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ vũ khí thô sơ”. Với các tội danh này, Nguyễn Văn Thùy từng chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an và Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình; trong đó thời gian tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là từ ngày 20/01/1996 đến 12/7/1997.

Nguyễn Văn Thùy - Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải các Video clip và Livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official” để kể về thời gian chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an, Trại Tạm giam của Công an tỉnh Ninh Bình. Trong phiên Livestream ngày 11/7/2022, Nguyễn Văn Thùy kể về những ngày chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật đã thu hút 37.900 lượt xem, hơn 1.000 lượt bình luận.

Phạm Tuấn, Cô giáo Hương, Hải Sapa rồi đến Sáng Con

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố TikToker Phạm Tuấn về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông". Cùng vụ án, 9 người khác cũng bị khởi tố.

Phạm Tuấn và đồng phạm bị xác định sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment để đăng tải các video có nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, trong đó xuất hiện hình ảnh dao, kiếm, súng được sử dụng để giải quyết mâu thuẫn.

Tiktoker Phạm Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Cùng ngày, Nguyễn Thị Hương, thường được biết đến với tên "Cô giáo Hương Loramen", và chồng bị Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng". Vợ chồng Hương bị cáo buộc quảng cáo, bán sản phẩm Loramen không đúng sự thật, thu lời bất chính hơn 11,6 tỷ đồng.

Cô giáo Hương Loramen - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24/8, đến lượt Vũ Hoàng Hải, tức Hải Sapa TV, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo điều tra, năm 2022, Hải lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" do một doanh nghiệp sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sản phẩm sau đó được quảng cáo là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc".

Hải Sapa tại cơ quan công an

Mới nhất, ngày 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng, tức Sáng Con, để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an TP Hà Nội sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố Cao Ngọc Sáng và 5 người khác để điều tra về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm". Theo cơ quan chức năng, Sáng Con được xác định là người cầm đầu một nhóm "giang hồ mạng". Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cao Ngọc Sáng tại cơ quan công an

Từ đầu tháng 8 đến nay, các vụ án liên quan những nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trải rộng từ gây rối trật tự công cộng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đến các hành vi bị cáo buộc liên quan kế toán, hóa đơn, lừa dối khách hàng và ma túy.

Việc liên tiếp xử lý các trường hợp này cũng cho thấy hoạt động trên không gian mạng không nằm ngoài khuôn khổ pháp luật; sức ảnh hưởng và lượng người theo dõi không phải là "lá chắn" trước các hành vi vi phạm.