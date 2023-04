Khởi tố tài xế ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội

Ngày 15/4, trả lời VTC News , lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với lái xe ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an.

Cơ quan công an xác định, chiều 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia Forte chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim để khám bệnh.



Đến 16h cùng ngày, thì lái xe đi về, trong khi điều khiển, ông Vĩnh đã không kiểm soát được tốc độ nên gây tai nạn liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương, trong đó 3 nạn nhân bị thương rất nặng. Tài xế không có nồng độ cồn và chất kích thích trong cơ thể.



Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông” và tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh.