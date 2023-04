Bảo hiểm tạm ứng 250 triệu đồng cho tài xế gây tai nạn ở đường Võ Chí Công

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 6-4, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ hình sự với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (trú phường Bồ Đề, Long Biên) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Khoảng 16 giờ ngày 5-4, ô tô mang biển kiểm soát 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển va chạm liên hoàn với 17 xe máy tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, quận Tây Hồ. Vụ va chạm khiến 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Qua kiểm tra, công an xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.