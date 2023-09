Khởi tố nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Ngày 22/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội giết người.



Trang là người bắt cóc cháu N.H.T. (2 tuổi, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm). Sau đó, kẻ này sát hại cháu bé, đòi chuộc 1,5 tỷ đồng.

Tối 21/9, nguồn tin PV VTC News cho biết, sau 2 ngày truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông Đuống gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau đó, thi thể người phụ nữ này đã được đưa lên bờ.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh xem thi thể nữ giới đó có phải là Giáp Thị Huyền Trang, nghi can trong vụ án bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi ở Gia Lâm trước đó 2 ngày hay không.

Qua nhận dạng ban đầu, thi thể phụ nữ tìm được trên sông Đuống khả năng là Giáp Thị Huyền Trang vì hình dáng và quần áo khá tương đồng với hình ảnh đối tượng gây án. Trên người thi thể này không có giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, để khẳng định thi thể này có phải là đối tượng gây ra vụ bắt cóc, sát hại cháu bé hay không thì phải giám định ADN.

Ngay trong tối 21/9, lực lượng của Công an Hà Nội về địa phương đưa bà L. (mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang) đi xét nghiệm ADN.

Hình ảnh Giáp Thị Huyền Trang đưa bé gái đi được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trang là nghi can bắt cóc cháu Nguyễn H.T. (SN 2021, ở S108, khu đô thị Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, Gia Lâm Hà Nội), đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an TP Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt nghi phạm và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu T. tại ao thả cá ở cánh đồng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với VKSND tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm từng là giúp việc cho gia đình cháu bé. Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê kẻ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ.

Qua điều tra, công an xác định vào khoảng 17h04 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, lái xe máy đi đến trường học của cháu H.T. để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm lái xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nhiều phút sau, Trang mới nhắn tin cho gia đình cháu H.T. thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con.

Trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé ở dưới ao. Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn.