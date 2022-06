Khởi tố nhiều tú ông, tú bà điều hành 250 cô gái trong đường dây mại dâm

Ngày 20/6, tin từ Công an huyện Đông Anh (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây môi giới, chứa mại dâm.

Hai nghi phạm liên quan đến đường dây vụ án bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 7/6, Công an huyện Đông Anh đã tiến hành tổ chức xác minh và xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng internet thành lập các trang web gái gọi "gaigoidonganh.com" và "gaigoivinh.com" để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 10/6, nhiều tổ công tác Công an huyện Đông Anh đồng loạt ập vào những điểm đã xác định là nơi các nghi phạm môi giới, chứa chấp hoạt động. Qua kiểm tra, Công an huyện Đông Anh phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Minh Phương thuộc thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh).

Theo đó, Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 nghi phạm điều hành các trang web gái gọi là Nguyễn Hữu Hải (SN 1989; trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Lương Đức Long (SN 1992; trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Vương Đăng Kiên (SN 1996 trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1998; quê quán huyện Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Cùng với đó, đồng thời bắt giữ 2 nghi phạm chứa mại dâm là Dương Thị Tuyền (SN 1982; trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Lê Thu Thảo (SN 2003; trú tại thôn Bầu, xã Kim Chung) là quản lý và chủ nhà nghỉ Minh Phương.

Bước đầu, cảnh sát xác định Nguyễn Hữu Hải và Vương Đăng Kiên bàn bạc lập nhiều trang web gái gọi duy trì cùng nhiều tài khoản Zalo đăng hình gái gọi. Trong đó, Hải có nhiệm vụ quản lý trang web gái gọi, các tài khoản Zalo để đăng hình khiêu dâm và các số điện thoại đường dây nóng để khi khách mua dâm có nhu cầu thì Hải sẽ thỏa thuận và hướng dẫn khách mua dâm đến nhà nghỉ mà Kiên đã bố trí sẵn. Ngoài ra, khi Hải có việc bận hoặc nhiều khách gọi điện đến cùng lúc, Hải nhờ Nguyễn Thị Kim Phương nghe máy và giao dịch với khách mua dâm.

Cảnh sát xác định Nguyễn Hữu Hải và Vương Đăng Kiên cùng các đồng phạm điều hành gái bán dâm tại các khu vực Hà Nội và các tỉnh khác. Trên các trang web và tài khoản Zalo luôn dao động có khoảng 250 cô gái bán dâm sẵn sàng hoạt động. Số tiền các đối tượng trong đường dây này thu lợi trung bình khoảng 50 triệu đồng/ngày từ việc môi giới mại dâm.