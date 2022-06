Chuẩn bị đưa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” ra xét xử

TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Theo dự kiến, vụ án sẽ đưa ra xét xử vào cuối tháng 6-2022.

Bị can Lê Tùng Vân

Liên quan đến vụ án, ngày 9-6, VKSND tỉnh Long An đã có cáo trạng truy tố 6/7 bị can gồm: ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại ""Tịnh thất Bồng Lai".

Những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ trên xuống: Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên

Cuối tháng 2, VKSND huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ việc lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Từ đây, 2 bị can Cao Thị Cúc và Nhị Nguyên lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam.

Riêng bị can Lê Thu Vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bà Vân là mẹ ruột của 3 bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên.