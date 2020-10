Khởi tố cô gái dọa nổ bom cướp ngân hàng ở TPHCM

Ngày 19/10, Công an TPHCM cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thắng là nghi phạm gây vụ cướp ngân hàng Techcombank ở quận Tân Phú vào ngày 10/10.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/10, Thắng mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, mắt kính đen, đội mũ che kín mặt đi taxi đến trước trụ sở chi nhánh ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM, yêu cầu tài xế dừng xe đứng đợi rồi đi vào trong.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Vừa vào ngân hàng, Thắng đi thẳng lại quầy của một nữ nhân viên ngân hàng rồi đặt túi màu hồng có chứa nhiều bình gas mini, xăng, dây đèn nháy… lên quầy và lớn tiếng đe dọa là bom.



Sau đó, Thắng dọa phóng hỏa và yêu cầu nữ nhân viên bỏ tiền vào túi (khoảng 2,1 tỉ đồng) của mình. Sau khi lấy được tiền, Thắng chạy ra ngoài cột cửa ngân hàng rồi ra ngoài lên taxi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong vòng khoảng 5 phút và được camera an ninh của ngân hàng ghi lại.

Công an điều tra vụ việc.

Ngay khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an, Công an quận Tân Phú điều tra, truy bắt nghi phạm. Hình ảnh camera an ninh được trích xuất để nhận dạng đối tượng tình nghi, hình ảnh có đầy đủ biển số của chiếc taxi 7 chỗ chở nghi phạm cũng được camera phía trước ngân hàng và nhà dân ghi lại. Theo Công an, đây là tình tiết khá bất ngờ khi nghi phạm sử dụng taxi làm phương tiện di chuyển bởi với đường đô thị TPHCM thì taxi không thể chạy nhanh được.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h chiều cùng ngày, các trinh sát xác định được nghi phạm đang ở trong một trung tâm thương mại trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM nên tiến hành theo dõi, bắt giữ. Theo công an, Thắng hành động một mình, không có đồng phạm.