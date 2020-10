Bắt nữ nghi phạm cướp chi nhánh ngân hàng ở Sài Gòn

Trước đó, khoảng 11h trưa cùng ngày, một người phụ nữ đi taxi đến trước trụ sở chi nhánh ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Người này đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm tiến vào ngân hàng. Bị bảo vệ ngăn lại, người này nói vào lấy đồ bỏ quên nhưng khi vừa vào trong, người này để túi xách chứa bình gas mini, xăng lên quầy rồi lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nhân viên đưa tiền.

Sau khi lấy được tiền, người này nhanh chóng ra ngoài, lên xe taxi rời khỏi hiện trường. Theo một nguồn tin, tên cướp đã lấy đi số tiền khoảng 2 tỉ đồng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Tân Phú có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy bắt đối tượng gây án. Sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nữ nghi phạm.