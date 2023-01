Khởi tố, bắt tạm giam 3 thanh niên hiếp dâm bé gái ở Điện Biên trong đêm 29 Tết

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng xác nhận vụ việc trên xảy ra vào đêm 20/1 (29 Tết), hiện Công an thành phố Điện Biên Phủ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào đêm xảy ra vụ việc, đối tượng C. được xác định ban đầu có quan hệ là người yêu cũ của bé gái H. (sinh năm 2007) cùng sống tại bản Co Mận, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. C. rủ H. về nhà uống rượu. Đồng thời, C. còn rủ thêm 2 thanh niên khác sinh sống tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với xã Mường Phăng). Trong quá trình uống rượu tại nhà, cả 3 đối tượng đã thay nhau hãm hiếp tập thể bé gái này. Nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Lãnh đạo UBND xã Mường Phăng thông tin thêm, hiện tâm lý của nạn nhân và gia đình đều đang rất bức xúc, không cho tiếp xúc bất kỳ ai. Chính quyền địa phương đã giao cho Hội phụ nữ xã cố gắng tiếp cận để động viên, thăm hỏi gia đình.

Công an thành phố Điện Biên Phủ đang tiếp tục làm rõ vụ việc./.