Khởi tố, bắt tài xế hất CSGT lên nắp capo xe ô tô phóng chạy

Chiều 27-5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trọng Phi (33 tuổi, trú tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trần Trọng Phi là tài xế điều khiển xe ôtô Hyundai i10 hất văng một chiến sĩ Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn lên nắp capo, khi bị lực lượng này yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Rất đông người dân tập trung nơi hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 26-5, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 8 đoạn qua thị trấn Phố Châu, một tổ tuần tra thuộc Đội CSGT, Công an huyện Hương Sơn phát hiện ôtô mang BKS 38A:158.91 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, tài xế dừng xe lại, tỏ thái độ bất hợp tác và cố thủ trong xe.

Khoảng gần 15 phút sau, trong lúc tổ tuần tra đang cố gắng thuyết phục tài xế Phi xuống xe hợp tác thì bất ngờ người này nhấn ga, hất một CSGT lên nắp capo rồi điều khiển xe bỏ chạy theo hướng từ huyện Hương Sơn đi Nghệ An trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Ngay lập tức lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi, khống chế được tài xế và giải cứu được đồng đội của mình đang nằm trên nắp capo khi chiếc xe trên chạy đến địa phận xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, cách hiện trường khoảng 3 km.

Sau khi bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn của Trần Trọng Phi, phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn 0,214mg/l.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.