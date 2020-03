Khoe ảnh bé út chơi đùa cùng con gái của Trương Ngọc Ánh, bà xã Bình Minh khiến công chúng “thót tim” vì độ dẻo dai của cả hai

Trương Ngọc Ánh và doanh nhân Anh Thơ – bà xã nam diễn viên, người mẫu Bình Minh là một trong những cặp bạn thân có tiếng của showbiz Việt. Cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc "hẹn hò" cùng nhau trên Facebook cá nhân hoặc những bức ảnh thân mật tại các sự kiện.

Có mẹ chơi thân với nhau nên việc bé Bảo Tiên – con của Trương Ngọc Ánh và 2 bé An Nhiên, An Như - con của Bình Minh - Anh Thơ thân thiết là điều dễ hiểu. Cả 3 bé thường xuyên được bố mẹ cho gặp gỡ và vui chơi cùng nhau. Tình cảm vì vậy rất gắn bó.

Mới đây, bà xã Bình Minh đăng tải lên trang cá nhân một khoảnh khắc chơi đùa cực độc của Bảo Tiên và An Như kèm dòng chia sẻ: "Gánh xiếc tại gia".

Trong ảnh, bé Bảo Tiên đang bế bé An Như theo tư thế chồng cây chuối. Dù cả hai có chiều cao và cân nặng dường như ngang nhau nhưng Bảo Tiên vẫn có thể giữ chắc An Như mà không để em ngã. Trong khi đó cô em An Như cười thích thú và giơ tay chữ V để mẹ chụp ảnh.

Động tác gymnastic cực khó được 2 bé thể hiện dễ dàng.

Công chúng sau đó được phen thót tim bởi độ khó và nguy hiểm của động tác mà cả hai thực hiện. Nhiều người cũng trầm trồ trước khả năng dẻo dai và sức khỏe của hai bé.

Theo chia sẻ của Anh Thơ, bé An Như rất thích những động tác gymnastic nên thường xuyên xem clip rồi bắt chước theo.

Bên cạnh đó, một điều khiến công chúng thích thú hơn là đôi chân siêu dài và thẳng tắp của cả Bảo Tiên và An Như. Hai bé được nhận xét có vóc dáng đúng chuẩn "con nhà nòi" khi bố mẹ đều là những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam.

Cả hai bé đều sở hữu đôi chân siêu dài.

Hiện tại, Trương Ngọc Ánh là bà mẹ đơn thân hot nhất nhì showbiz Việt. Sau 6 năm ly hôn với Trương Bảo Sơn, cả cô và chồng cũ đều đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới con gái Bảo Tiên. Cặp đôi luôn khéo léo trong cách cư xử để tránh gây tổn thương tâm lý cho con. Nhất là khi bé đã lớn và dần có nhận thức về chuyện gia đình.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Bảo Tiên đang bước vào tuổi dậy thì nên tôi phải cẩn thận trong mọi vấn đề, tránh ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con. Tôi từng trò chuyện với con, đặt giả định sau này mẹ lấy chồng, sinh em bé thì sẽ như thế nào.

Con gái tôi nói không thích có em, chỉ muốn có anh chị thôi. Vì vậy, khi quen ai tôi không vội vàng để cho Bảo Tiên gặp mặt. Trẻ con rất nhạy cảm, biết ai thương và không thương nó. Tôi muốn từ từ xây dựng tình cảm tự nhiên giữa con tôi với người đàn ông tôi muốn gắn kết".

Về phía Bình Minh - Anh Thơ, dù hôn nhân từng trải qua nhiều sóng gió nhưng hiện tại cả hai đang có cuộc sống hạnh phúc bên 2 con gái nhỏ. Nói về cách dạy con, vì có hai "công chúa" nên Bình Minh yêu thương và chiều con hơn hẳn bà xã Anh Thơ.

Tuy nhiên, anh cho biết: "Tôi không nuông chiều yêu cầu vô lý của các bé, mà vẫn giải thích và định hướng cho các con hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con lớn khôn, khỏe mạnh chứ không áp đặt hay quá trông chờ gì dễ gây áp lực cho con".

Bình Minh chú trọng giáo dục để các con có nhân cách tốt. Theo đó, dù có bố mẹ là đại gia nhưng cả hai bé An Nhiên và An Như đều rất ngoan ngoãn và giản dị.