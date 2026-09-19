Khoảnh khắc tài xế lùi xe 'cực nét', né cú đâm trực diện của xe tải ở dốc hẹp

Clip ghi lại kỹ năng lùi xe tránh tai nạn của tài xế trên đường dốc nhỏ hẹp tại Gia Lai.

Ngày 19/9, trên các diễn đàn giao thông, đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô có gắn camera hành trình bình tĩnh xử lý tình huống nguy hiểm trên đoạn đường dốc núi nhỏ hẹp đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Tình huống lùi xe đạt vận lốc 16km/h của tài xế trên con đường dốc nhỏ hẹp. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc diễn ra vào khoảng 16h42 ngày 17/9 tại khu vực Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Theo hình ảnh từ camera hành trình, khi chiếc ô tô đang di chuyển lên núi có đoạn đường dốc quanh co thì đối mặt với xe tải màu trắng có BKS 77A-499.xx đang đổ dốc theo chiều ngược lại.

Không rõ nguyên nhân, chiếc xe tải màu trắng mất kiểm soát ngay giữa lòng đường chật hẹp, va quệt và ma sát kéo dài vào tường rào bên phải nhằm giảm tốc độ.

Trước nguy cơ xảy ra va chạm trực diện khi không thể đánh lái sang hai bên, tài xế ô tô lập tức cài số lùi ngược chiều xuống dốc theo ra hướng Quốc lộ 1D.

Được biết, con đường dốc nói trên là con đường nhỏ hướng lên núi Ghềnh ráng, nhiều góc khuất và chướng ngại vật hai bên, chiếc xe ô tô lùi liên tục với tốc độ có thời điểm lên tới 16 km/h.

Nhờ kỹ năng lái xe chính xác và sự tập trung cao độ, tài xế đã lùi xe an toàn trong tình huống khẩn cấp khi ra tận tuyến Quốc lộ 1D. Và cũng nhờ sự phản ứng nhanh nhẹn này, cả hai phương tiện đều thoát nạn an toàn khi xe tải trắng cũng kịp dừng lại bên kia đường mà không xảy ra va chạm.

Nhiều người cho rằng tình huống trên tài xế xe tải trắng đã chủ động chấp nhận ma sát vào tường rào để kiềm hãm đà lao, giảm thiểu tối đa thiệt hại. (Ảnh cắt từ clip)

Cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen ngợi về kỹ năng lái xe và xử lý tình huống của tài xế ô tô có camera hành trình.

“C ả 2 xe đều may mắn bởi vì tài xế xe có camera lùi quá đỉnh trên con đường dốc hẹp, nhiều góc khuất. Ngoài ra camera báo lùi max 16km/h nhưng nếu thực tế điểm max phải 20km/h và trong lúc lùi không có xe nào phía sau. Xe tải trắng cũng đã an toàn cho tài xế” , một tài khoản có tên Lê Việt bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét, đánh giá cao và cho rằng tình huống trên tài xế xe tải trắng đã chủ động chấp nhận ma sát vào tường rào để kìm hãm đà lao, giảm thiểu tối đa thiệt hại.