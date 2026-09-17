Xe tập lái tông đuôi xe tải, giáo viên dạy lái tử vong

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột khiến một giáo viên dạy lái xe tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 10h50 ngày 17/9, tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi Công Hiếu (SN 2008, trú xã Ea Sar, tỉnh Đắk Lắk) lái ô tô tập lái BKS 47C-348.55 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt, chở theo giáo viên dạy lái Ph. Th. Tr. (SN 1993, trú thôn 14, xã Ea Kly).

Đầu xe tập lái bị vỡ nát.

Xe tập lái di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26. Khi đến Km11+700, xe tông vào phía sau ô tô tải BKS 79H-129.42 đang đỗ cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ. Phần cabin xe tập lái bị biến dạng, hư hỏng nặng; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do người điều khiển xe tập lái không chú ý quan sát.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.