Nằm bất động trên giường bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hai chân quấn băng kín mít, cô giáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1994) nén chịu những cơn đau xé thịt. Chân phải của chị hoại tử nghiêm trọng, các bác sĩ hội chẩn và có kế hoạch cắt cẳng chân để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Thỉnh thoảng, người mẹ 32 tuổi lại thoi thóp hỏi thăm hai con thơ ở quê nhà. Con gái 7 tuổi và con trai vừa tròn 4 tuổi vẫn ngơ ngác đợi mẹ trong vòng tay ông bà ngoại. Chị Hiền - người từng là chỗ dựa duy nhất của các con, giờ đây chưa biết khi nào mới có thể tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.

Chị Hiền nén chịu những cơn đau xé thịt. (Ảnh: Hiền Loan)

Biến cố ập đến vào chiều 28/8 tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An). Hôm đó là ngày đầu tiên một bé trai 2 tuổi đến lớp. Vừa thấy chị gái quay lưng rời đi, bé bất ngờ chạy lao ra đường. Phát hiện chiếc xe tải đang lao tới, không một giây chần chừ, chị Hiền xả thân ôm lấy đứa trẻ.

Ngay khoảnh khắc chị giữ được bé an toàn, bánh xe tải cán qua hai chân chị. Dù đau đớn tột cùng, chị vẫn dồn hết sức tàn đẩy em nhỏ vào trong rồi gắng gượng bò vào lề đường trước khi được người dân hô hào đưa đi cấp cứu.

Từ Bệnh viện Tân Kỳ rồi Bệnh viện 115 Nghệ An, trước tình trạng chấn thương quá nặng, gia đình tức tốc đưa chị ra Hà Nội.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Hiền bị lóc da phức tạp cẳng và cổ bàn chân phải, gãy hở xương bàn ngón chân trái, tổn thương vùng gối và gãy cung sau xương sườn 5. Tình trạng chân phải tiến triển xấu, tổ chức chi hoại tử nặng khiến các bác sĩ phải dự kiến phương án cắt cụt cẳng chân.

Chị Thắm túc trực bên giường bệnh của em gái. (Ảnh: Hiền Loan)

Những ngày qua, cả gia đình quay cuồng giữa các tuyến viện, vừa lo giành giật sự sống cho Hiền, vừa đôn đáo vay mượn khắp nơi. Để có tiền ra Hà Nội, gia đình cắn răng vay nóng 50 triệu đồng. Chỉ sau hai ngày cấp cứu, xét nghiệm và điều trị tích cực, số tiền ấy đã hết sạch.

“ Gia đình nghe bác sĩ báo phải cắt chân em mà xót xa tột cùng. Thương em, thương hai đứa trẻ còn quá nhỏ. Tiền vay mượn thì đã cạn sạch rồi ...”, Chị Hoàng Thị Thắm, chị gái Hiền nghẹn ngào.

Chị Hiền là mẹ đơn thân. Sau đổ vỡ hôn nhân một năm trước, chị ôm hai con nhỏ về nương nhờ mẹ đẻ tại xã Nghĩa Hành. Chưa có nhà riêng, bốn mẹ con ông cháu sống dựa vào mấy cọc sào ruộng ngả màu theo mùa vụ.

Cuộc sống thường ngày của chị vốn gói gọn trong tiếng cười của bé Lương Thùy Linh (7 tuổi) và bé Lương Hoàng Hiếu (4 tuổi). Sáng lên lớp, chiều về lo cơm nước, chăm con - niềm hạnh phúc giản dị ấy giờ đây đã bị biến cố hất văng.

Hai đứa trẻ ở quê vẫn ngơ ngác ngóng mẹ, chưa thể hiểu nổi vì sao mẹ đi mãi chưa về. Chị Hiền cũng nghẹn ngào không biết sẽ đối diện ra sao với các con sau ca mổ. Người mẹ từng bế bồng, đưa đón con mỗi ngày giờ đây phải học cách chấp nhận sự trợ giúp từ người khác trong từng sinh hoạt tối thiểu.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng tổn thương của người bệnh. (Ảnh: Hiền Loan)

Theo BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến (Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), bệnh nhân Hiền nhập viện sáng sớm 29/8 trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu, chân phải dập nát phức tạp, gân xương gãy nát, đầu ngón xẹp lạnh. Ngay lập tức, ekip phẫu thuật cấp cứu cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với hy vọng cao nhất là giữ lại bàn chân.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái chị Hiền tạm ổn định, nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Dự kiến chị sẽ phải trải qua thêm vài lần phẫu thuật nữa. Các bác sĩ đang nỗ lực từng ngày để bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Nằm trên giường bệnh chờ giờ vào phòng mổ, chị Hiền và gia đình chỉ biết trông chờ vào những vòng tay nhân ái. Hơn lúc nào hết, người mẹ dũng cảm ấy đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để vượt qua cơn nguy biến, sớm có cơ hội trở về gánh vác tương lai cho hai đứa con thơ.