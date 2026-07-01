Tập 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa lên sóng đã mang đến bầu không khí căng thẳng khi các Nhà thuộc Bảng Hắc Mã bước vào Công diễn 1. Sau nhiều màn trình diễn bùng nổ, chương trình cũng chính thức nói lời chia tay với hai Anh Tài đầu tiên, khép lại một hành trình đầy cảm xúc nhưng cũng không ít tiếc nuối.

Bên cạnh kết quả thi đấu, điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất sau tập phát sóng lại là phản ứng của Quách Văn Thơm - thành viên nhóm Da LAB. Nam nghệ sĩ gần như òa khóc ngay trên sân khấu khi chứng kiến Vương Anh Tú phải dừng bước.

Hai Anh Tài đầu tiên phải chia tay chương trình

Ở Công diễn 1, bốn Nhà gồm Vinh Quy Bái Tổ, Điện Ảnh, Soạn Nhạc và Hoa Lửa bước vào cuộc tranh tài quyết liệt để giành tấm vé đi tiếp. Sau phần chấm điểm, Nhà Soạn Nhạc xuất sắc dẫn đầu Bảng Hắc Mã, trong khi Nhà Làm Mạnh giữ vị trí số một của Bảng Bạch Mã. Đây cũng là hai đội duy nhất bảo toàn toàn bộ lực lượng để tiến thẳng vào vòng tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, sáu Nhà còn lại rơi vào vòng nguy hiểm. Sáu Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Vương Anh Tú, 14 Casper và Đinh Mạnh Ninh phải đối mặt với nguy cơ chia tay chương trình.

Vương Anh Tú chọn đối diện một mình

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả xúc động nhất là khi các Anh Tài trong nhóm nguy hiểm phải lựa chọn: bước vào "mật thất lửa" một mình hay cùng đồng đội.

Trong khi nhiều đội quyết định sát cánh cùng nhau để chia sẻ áp lực, Vương Anh Tú lại đưa ra lựa chọn khác. Nam ca sĩ quyết định tự mình bước vào căn phòng định mệnh.

Anh chia sẻ:

"Tú nhìn thấy sự nỗ lực của đồng đội là rất lớn. Tú không muốn sau tất cả những cố gắng ấy, mọi người lại phải trải qua những khoảnh khắc nặng nề này cùng Tú. Cho nên, Tú chọn tự mình đối mặt với câu chuyện của riêng mình".

Lời nói ngắn gọn nhưng đủ để thấy sự trân trọng mà Vương Anh Tú dành cho các đồng đội sau quãng thời gian đồng hành cùng nhau. Cuối cùng, kết quả được công bố, hai Anh Tài đầu tiên phải dừng cuộc chơi là 14 Casper và Vương Anh Tú.

Quách Văn Thơm bật khóc, Thái VG chỉ biết lặng lẽ vỗ vai

Nếu màn chia tay của Vương Anh Tú khiến nhiều khán giả nghẹn lòng thì phản ứng của Quách Văn Thơm lại càng khiến người xem xúc động hơn. Ngay khi kết quả được công bố, nam rapper của Da LAB gần như không thể giữ bình tĩnh. Anh bật khóc nức nở ngay tại trường quay.

Không phải những giọt nước mắt được kìm nén hay cố che giấu, Quách Văn Thơm khóc như một đứa trẻ, liên tục đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn không thể ngăn cảm xúc vỡ òa. Thái VG cũng không giấu được sự bất ngờ trước phản ứng của người đồng nghiệp. Nam rapper chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lên vai Quách Văn Thơm để động viên.

Không có nhiều lời nói. Chỉ một cái vỗ vai, một ánh nhìn chia sẻ cũng đủ nói lên sự gắn kết giữa những người đàn ông vốn ít khi bộc lộ cảm xúc. Chính khoảnh khắc rất đời ấy đã trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất sau khi tập 4 lên sóng.

Nhiều khán giả cho rằng, để một người đàn ông bật khóc tức tưởi trước đông người như vậy, hẳn cảm xúc lúc ấy đã vượt xa sự tiếc nuối thông thường. Đó là tình cảm được xây dựng sau nhiều ngày cùng luyện tập, cùng ăn ở, cùng trải qua áp lực và những thử thách của chương trình.

Vương Anh Tú: "Ngọn lửa nghệ thuật trong tôi sẽ không bao giờ tắt"

Khép lại hành trình tại chương trình, Vương Anh Tú cũng có những chia sẻ khiến nhiều người đồng cảm. Anh nhìn lại quãng thời gian vừa qua bằng tâm thế bình thản sau nhiều biến cố trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Trải qua nhiều biến cố trong nghề lẫn cuộc sống, tôi hiểu rằng dù bắt đầu hay kết thúc, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong tôi sẽ không bao giờ tắt".

Anh cũng thừa nhận rằng những ngày đầu tham gia chương trình, bản thân từng cảm thấy khá "ngộp" trước môi trường hoàn toàn mới. Tuy nhiên, càng gắn bó với các Anh Tài, Vương Anh Tú càng cảm nhận rõ giá trị của tình anh em.

"Qua khoảng thời gian gắn bó, sẻ chia và chứng kiến khoảnh khắc mọi người ôm nhau khóc khi chia tay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã vượt qua được chính mình và gặt hái những giá trị vô cùng ý nghĩa".

Sau bốn tập phát sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dần cho thấy sức hút không chỉ đến từ những màn trình diễn hay yếu tố cạnh tranh. Điều giữ chân khán giả còn là những câu chuyện phía sau sân khấu, nơi các nghệ sĩ cùng luyện tập, động viên nhau và hình thành một tình bạn đặc biệt. Bởi vậy, khi một thành viên phải dừng bước, cảm xúc không chỉ là sự tiếc nuối của riêng người ra về mà còn lan sang những người ở lại.

Khoảnh khắc Quách Văn Thơm bật khóc vì Vương Anh Tú hay cái vỗ vai lặng lẽ của Thái VG có lẽ chỉ diễn ra trong vài chục giây trên sóng truyền hình, nhưng lại để lại nhiều dư âm hơn cả những màn tranh tài. Đó cũng là lý do tập 4 được nhiều khán giả đánh giá là một trong những tập giàu cảm xúc nhất từ đầu mùa. Khi cuộc chơi bắt đầu xuất hiện những cuộc chia tay đầu tiên, điều còn đọng lại không chỉ là điểm số hay kết quả, mà chính là tinh thần "Brotherhood" - tình anh em, sự sẻ chia và những cảm xúc chân thật giữa những người nghệ sĩ cùng bước qua thử thách.