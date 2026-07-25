Lần đầu xem phim Trung Quốc mà như lạc vào lớp chuyên văn: Nam nữ chính đẹp không tì vết, nói câu nào cũng thấm

Tước Cốt đã khép lại hành trình phát sóng nhưng đến nay vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Không chỉ ghi điểm nhờ câu chuyện cuốn hút, diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên hay phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, bộ phim còn tạo dấu ấn đặc biệt nhờ hệ thống lời thoại giàu chất văn chương.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả hài hước chia sẻ rằng xem Tước Cốt chẳng khác nào bước vào một "lớp chuyên văn", bởi các nhân vật có không ít câu thoại được trau chuốt kỹ lưỡng và rất "thấm". Từ những lời bày tỏ tình cảm, nỗi niềm riêng cho đến các đoạn đối thoại về trách nhiệm, lý tưởng hay vận mệnh quốc gia, tất cả đều khiến người xem vừa rung động vừa có nhiều điều để suy ngẫm.

ảnh: iQIYI (edit: fanpage Đạo quán của Tiểu Vương Dã - 小王也的道观)

ảnh: iQIYI (edit: fanpage Đạo quán của Tiểu Vương Dã - 小王也的道观)

ảnh: iQIYI (edit: fanpage Đạo quán của Tiểu Vương Dã - 小王也的道观)

ảnh: iQIYI (edit: fanpage Đạo quán của Tiểu Vương Dã - 小王也的道观)

ảnh: iQIYI (edit: fanpage Đạo quán của Tiểu Vương Dã - 小王也的道观)

Ảnh: iQIYI (edit: fanpage Đạo quán của Tiểu Vương Dã - 小王也的道观)

ảnh: iQIYI (edit: fanpage Đạo quán của Tiểu Vương Dã - 小王也的道观)

Trong đó, bức thư Tiêu Vô Y gửi cho Tạ Gia Ngư được xem là một trong những phân đoạn giàu cảm xúc nhất của bộ phim. Chỉ bằng vài dòng ngắn gọn, nó đã khắc họa rõ hình ảnh một vị tướng luôn giữ gìn trách nhiệm bảo vệ giang sơn, đồng thời thể hiện cả nỗi nhớ khôn nguôi, da diết dành cho người mình yêu.

"Gửi Thê tử Yêu Yêu của ta, thấy chữ như thấy người.

Tuyết ở đầu mùa Bắc cảnh đến sớm, may mắn không vượt kỳ vọng, giặc cướp ở Tây Nam đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại Nghiệp không còn mối hậu họa nội bộ nữa. Lòng ta vô cùng an ủi.

Nhưng đường vận lương chưa hoàn thành, e rằng khó có thể cùng nàng đón năm mới. Đợi mùa xuân năm sau, ta ở Bắc cảnh chờ nàng trở về". (bản dịch từ fanpage Noda Megumi)

Không cần những lời yêu đương nồng nhiệt, bức thư vẫn khiến đông đảo khán giả xúc động bởi sự dung hòa giữa tình yêu đôi lứa và tinh thần vì nước quên mình. Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho biên kịch vì đã tạo nên một đoạn văn vừa đẹp, vừa giàu cảm xúc, góp phần làm nên thành công cho Tước Cốt.

Ảnh: iQIYI (edit ảnh: fanpage Đạo quán của Tiểu Vương Dã - 小王也的道观)



Cho những ai chưa biết, Tước Cốt kể câu chuyện của Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư. Tiêu Vô Y là thế tử phủ Tĩnh An vương, người mang tiếng xấu là một vị tướng tàn bạo và hoang dâm. Anh còn gánh trên mình cái danh giết vua. Nhưng thực tế ít ai biết rằng, Tiêu Vô Y lại là một con người có quá khứ bi thương, mang trong lòng nhiều trách nhiệm với giang sơn xã tắc cùng một thân thế bí ẩn.

Trong khi đó, Tạ Gia Ngư là con gái của thái phó, tinh thông cơ quan thuật Mặc gia. Vì những toan tính quyền lực, nàng bị ép gả vào phủ Tĩnh An vương, trở thành trắc phi của Tiêu Vô Y. Hai người ban đầu chỉ là những con người bị ép buộc trở thành phu thê, nhưng đã cùng nhau đối diện vô vàn sóng gió, để rồi tạo nên một tình yêu khắc cốt ghi tâm trong thế cuộc hỗn loạn.

nguồn: iQIYI