Trấn Thành gặp chấn thương nghiêm trọng?

Ngay từ tập đầu tiên Running Man Việt Nam, Trấn Thành đã cho thấy vì sao anh luôn được các thành viên gọi bằng biệt danh "Bò biển". Dù phải tham gia liên tiếp các thử thách đòi hỏi thể lực, nam MC vẫn khiến mọi người bất ngờ khi gần như một mình đẩy chiếc xe chở cả 6 thành viên còn lại. Màn thể hiện này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét Trấn Thành vẫn giữ phong độ dù đã gắn bó với chương trình qua nhiều mùa.

Thế nhưng, trong trailer tập 2 vừa được hé lộ, Trấn Thành lại xuất hiện với cánh tay được cố định bằng băng đeo và dây treo trước ngực. Ở một số phân cảnh, nam MC còn ôm tay, di chuyển khá cẩn trọng. Nhiều khán giả lại đồng loạt bày tỏ sự lo lắng khi phát hiện Trấn Thành xuất hiện với cánh tay được băng bó kín, làm dấy lên nghi vấn nam MC gặp chấn thương khá nghiêm trọng trong quá trình ghi hình.

Clip: Trấn Thành gây chú ý với hình ảnh cánh tay băng bó ở phần thi xé bảng tên

Trấn Thành bất ngờ xuất hiện với cánh tay băng bó trong trailer tập 2

Trấn Thành băng bó 1 cánh tay khiến khán giả hoang mang

Đáng chú ý, trong tập đặc biệt chiếu rạp của Running Man Việt, Trấn Thành cũng từng tiết lộ bản thân từng gặp chấn thương. Chính chia sẻ này càng khiến nhiều người tin rằng nam MC đã gặp sự cố trong quá trình ghi hình mùa 4. Dưới đoạn trailer, nhiều khán giả gửi lời động viên và hy vọng chấn thương của Trấn Thành không quá nghiêm trọng. Không ít ý kiến cho rằng Running Man Việt vốn nổi tiếng với những thử thách có cường độ vận động cao nên việc các thành viên gặp va chạm hay chấn thương là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên bộ phận khán giả khác cho rằng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định nam MC gặp chấn thương nghiêm trọng. Không loại trừ khả năng đây chỉ là một phần của thử thách hoặc tình huống được chương trình dàn dựng để tăng độ kịch tính cho chặng đua tiếp theo. Bởi từ khi trailer được tung ra đến nay, Trấn Thành cũng chưa có bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội về việc bản thân gặp sự cố trong quá trình ghi hình. Nam MC vẫn cập nhật công việc và các hoạt động thường ngày như bình thường. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng cần chờ đến khi tập 2 chính thức lên sóng để biết cánh tay được băng bó của "Bò biển" là do chấn thương thật hay chỉ là một "twist" mà Running Man Việt cài cắm để đánh lạc hướng người xem.

Mặc dù băng bó nhưng nam MC vẫn chơi game rất nhiệt tình

Đây cũng không phải lần đầu dàn cast Running Man Việt gặp sự cố khi ghi hình. Ở mùa 3, Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát từng gặp chấn thương trong quá trình thực hiện thử thách xé bảng tên. Những màn rượt đuổi, vật lộn liên tục khiến các nghệ sĩ nhiều lần bị trầy xước, bầm tím.

Sau nhiều mùa phát sóng, Trấn Thành gần như đã trở thành một trong những "đặc sản" không thể thiếu của Running Man Việt. Không chỉ nổi bật về thể lực với biệt danh "Bò biển", nam MC còn là người tạo ra hàng loạt mảng miếng khiến khán giả cười nghiêng ngả. Từ những màn đấu khẩu "căng như dây đàn", khả năng ứng biến cực nhanh đến những pha "lật mặt", phản bội đồng đội đầy tính giải trí, Trấn Thành luôn biết cách biến mọi thử thách thành khoảnh khắc viral.

Trấn Thành là nhân tố không thể thiếu ở Running Man Việt Nam

Chính vì vậy, mỗi tập phát sóng có sự xuất hiện của anh đều liên tục tạo ra những đoạn clip triệu view, loạt câu thoại trở thành meme phủ sóng mạng xã hội. Với nhiều khán giả, Running Man Việt không chỉ hấp dẫn bởi các trò chơi mà còn bởi cách Trấn Thành tung hứng cùng dàn cast, khuấy động bầu không khí và giữ nhịp cảm xúc xuyên suốt chương trình.

Dàn cast mùa 3 được giữ nguyên ở chặng mới Running Man Việt Nam

Ảnh: FBNV