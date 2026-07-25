Từng là mỹ nhân khiến cả showbiz chú ý, hoa hậu trải qua 27 năm đầy cay đắng vì mối tình với Thành Long

Mới đây, Ngô Ỷ Lợi bất ngờ nhắc lại chuyện năm xưa với Thành Long trong một buổi livestream, tiết lộ thêm góc nhìn về lý do nam diễn viên không nhận con gái Ngô Trác Lâm. Cô cũng phủ nhận việc từng bị yêu cầu xét nghiệm ADN, đồng thời cho biết sau khi 2 người chia tay, chuyện của con gái không còn liên quan đến đối phương. Phát ngôn này lập tức khiến câu chuyện từng gây chấn động Hong Kong 27 năm trước một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Sau nhiều năm, Ngô Ỷ Lợi mới tiết lộ kỹ hơn chuyện với Thành Long.

Trước khi gắn với scandal tình cảm đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ, Ngô Ỷ Lợi từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của Hong Kong. Năm 1990, cô đăng quang Hoa hậu châu Á khi mới 17 tuổi, sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng cao ráo và nhanh chóng được truyền thông săn đón. Sau khi gia nhập làng giải trí, cô tham gia nhiều bộ phim của ATV, từng được kỳ vọng trở thành gương mặt sáng giá trên màn ảnh.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Ngô Ỷ Lợi nhanh chóng rẽ sang một hướng khác sau mối quan hệ với Thành Long. Thời điểm đó, Thành Long đã là ngôi sao quốc tế, còn Ngô Ỷ Lợi đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp. Họ quen biết trong một buổi gặp gỡ và dần trở nên thân thiết, Thành Long từng dành cho Ngô Ỷ Lợi nhiều sự quan tâm, khiến cô cảm nhận được sự đặc biệt trong mối quan hệ này.

Trong khi Ngô Ỷ Lợi xem đây là một mối quan hệ tình cảm thì Thành Long chưa từng công khai thừa nhận 2 người là một cặp. Vốn dĩ ông đã kết hôn với Lâm Phụng Kiều, vì vậy chuyện tình giữa họ luôn nằm trong vùng nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi.

Ngô Ỷ Lợi phải lòng Thành Long dù đối phương đã kết hôn.

Năm 1999, Ngô Ỷ Lợi phát hiện mang thai nhưng Thành Long lại khuyên cô nên bỏ đứa trẻ. Nhưng Ngô Ỷ Lợi không chỉ quyết định giữ lại con mà còn chủ động công khai chuyện mang thai trước truyền thông, khiến làng giải trí chấn động.

Tháng 10/1999, Ngô Ỷ Lợi sinh con gái Ngô Trác Lâm. Trước sức ép dư luận, Thành Long tổ chức họp báo và thừa nhận từng mắc sai lầm, nhưng không chính thức nhận con gái ngoài giá thú. Câu nói nổi tiếng "Tôi đã phạm sai lầm mà đàn ông trên đời đều mắc phải" của ông khi đó trở thành một trong những phát ngôn gây tranh cãi nhất showbiz.

Sau scandal, cuộc sống của ngôi sao sinh năm 1973 thay đổi hoàn toàn. Từ một nữ diễn viên đang được chú ý, cô dần rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung nuôi con. Trong nhiều năm, cô gần như một mình chăm sóc Ngô Trác Lâm, đồng thời phải đối mặt với áp lực từ dư luận và những lời chỉ trích liên quan đến mối quan hệ với Thành Long.

Lựa chọn thành mẹ đơn thân khiến cuộc đời cô thay đổi.

Những năm sau đó, mối quan hệ giữa mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn luận. Năm 2014, Ngô Ỷ Lợi bị truyền thông đưa tin liên quan đến những vấn đề trong việc nuôi dạy con, khiến hình ảnh của cô tiếp tục chịu ảnh hưởng. Ngô Trác Lâm nhiều lần bỏ nhà đi, thậm chí từng nhờ cảnh sát can thiệp khi xảy ra bất đồng với mẹ.

Bản thân Ngô Ỷ Lợi cũng từng thừa nhận cô chịu ảnh hưởng từ cách giáo dục khắt khe của mẹ ruột và đã mắc sai lầm khi nuôi dạy con gái. Ngô Ỷ Lợi thường bị nhận xét là người dễ mất kiểm soát cảm xúc, mà áp lực từ việc làm mẹ đơn thân, sự nghiệp suy giảm và những tổn thương kéo dài khiến cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn.

Còn Thành Long gần như giữ khoảng cách với 2 mẹ con. Ngô Ỷ Lợi từng công khai cho biết ông không hỗ trợ tài chính cho cô và con gái, phía Thành Long cũng từng khẳng định sẽ không chu cấp tiền bạc, khiến mối quan hệ giữa 2 bên tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận.

Những năm gần đây, cuộc sống của Ngô Ỷ Lợi có phần ổn định hơn. Cô cho biết đã học cách buông bỏ, không còn cố gắng kiểm soát cuộc sống của con gái như trước. Mối quan hệ giữa cô và Ngô Trác Lâm cũng dần cải thiện, dù cả 2 vẫn giữ khoảng cách nhất định. Ngô Ỷ Lợi từng chia sẻ rằng hiện tại cô chỉ mong con gái bình an và hạnh phúc.

Sau 27 năm, câu chuyện giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Từ một Hoa hậu châu Á từng có tương lai rộng mở, Ngô Ỷ Lợi đã trải qua hành trình đầy biến động khi danh tiếng, sự nghiệp và cuộc sống riêng đều bị ảnh hưởng bởi một mối quan hệ gây tranh cãi. Những chia sẻ mới nhất của cô không chỉ khơi lại scandal năm xưa, mà còn cho thấy những hệ lụy kéo dài của một quyết định từng thay đổi cả cuộc đời.