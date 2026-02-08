Tối 7/2, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn không chỉ ở các hạng mục được trao mà còn ở những màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng - yếu tố quen thuộc góp phần tạo nên sức hút riêng của WeChoice qua từng mùa.

Trong không khí sôi động của đêm gala, tiết mục Thắng Đời 1-0 do BigDaddy, Đức Phúc và Phúc Du thể hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành một trong những phần trình diễn được nhắc đến nhiều nhất. Ngay từ những giai điệu mở màn, sân khấu đã bùng lên nguồn năng lượng tươi mới, kết hợp giữa màu sắc hip-hop, pop hiện đại và tinh thần văn hóa Việt Nam, mang đến cảm giác vừa trẻ trung vừa gần gũi.

Ở tiết mục này, BigDaddy và Phúc Du giữ vai trò dẫn dắt với phong cách trình diễn chắc chắn, dứt khoát, tạo điểm nhấn qua những đoạn rap cá tính. Song song đó, các chi tiết văn hóa quen thuộc được lồng ghép khéo léo, thể hiện tinh thần hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc. Trong khi đó, Đức Phúc cân bằng tổng thể bằng phần thể hiện giàu cảm xúc, đặc biệt là nốt cao ở đoạn cao trào cuối, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Đáng chú ý hơn cả, sân khấu Thắng Đời 1-0 còn ghi điểm mạnh nhờ sự xuất hiện đặc biệt của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc cùng BLV Tạ Biên Cương. Tại WeChoice, Đình Bắc tái hiện lại khoảnh khắc quen thuộc trên sân cỏ, ngay lập tức khuấy động bầu không khí và nhận về những tràng cổ vũ phấn khích từ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố bùng nổ, loạt biểu cảm ngại ngùng, bối rối đầy chân thật của nam cầu thủ khi đứng trên sân khấu giải trí lại trở thành “điểm rơi” khiến cộng đồng mạng thích thú.

Không chỉ trên sân khấu, ngay từ thảm đỏ WeChoice Awards 2025, Nguyễn Đình Bắc cũng để lại ấn tượng với vẻ ngoài điển trai cùng phong thái có phần ngại ngùng, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Tại lễ trao giải, Đình Bắc được vinh danh trong Top 10 Nhân vật Truyền Cảm Hứng, ghi nhận một năm 2025 rực rỡ với hàng loạt dấu ấn nổi bật: từ chức vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games cho đến những khoảnh khắc thi đấu đầy cảm xúc tại U23 châu Á 2026.

Sau sự kiện, Nguyễn Đình Bắc đăng tải lại hình ảnh tham dự WeChoice Awards kèm dòng chia sẻ: “Trời ơiii… ngại hết cả Đình Bắc. Bắc cảm ơn mọi người đã yêu quý và bầu chọn cho Bắc ở hạng mục Nhân Vật Truyền Cảm Hứng.” Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với hơn 100 nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ để lại lời chúc mừng, bày tỏ sự yêu mến, đồng thời thu hút sự tương tác của một số nghệ sĩ như Tiến Luật, Hòa Minzy.

Hiện tại, những khoảnh khắc của Nguyễn Đình Bắc tại WeChoice Awards 2025 vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Kể từ sau một năm 2025 thành công với loạt dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp, nam cầu thủ trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và theo dõi của công chúng. Sự xuất hiện tại WeChoice lần này tiếp tục thu hút chú ý, góp thêm một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình được khán giả yêu mến của Đình Bắc.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

