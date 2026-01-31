Châu Anh và Cẩm Ly: So kè 2 mỹ nhân được "đẩy thuyền" với Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, đến từ Nghệ An) đang là cầu thủ được nhiều sự quan tâm hàng đầu sau màn trình diễn đầy ấn tượng trong các giải đấu khu vực và châu lục. Bên cạnh chuyên môn thì chuyện đời thường như tình cảm, nghi vấn hẹn hò của chàng cầu thủ cũng được chú ý.

Hiện tại, có 2 mỹ nhân đang được cư dân mạng đang nhiệt tình “đẩy thuyền” với Đình Bắc: Cẩm Ly và Châu Anh. Đặc biệt, nhiều người còn nhận ra nhiều điểm chung của 2 cô nàng như cùng là Á hậu, cùng năm sinh, cùng cao 1m7, cùng sở hữu ngoại hình nhẹ nhàng và trong trẻo.

Đình Bắc cùng với 2 mỹ nhân: Cẩm Ly (trái) và Châu Anh (phải)

Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, sở hữu chiều cao khoảng 1m7. Cô nàng là Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, gây chú ý ngay sau đêm Chung kết nhờ ngoại hình thanh thoát, được khán giả ví như “thần tiên tỷ tỷ”.

Trong hành trình tại cuộc thi, Cẩm Ly ghi dấu ấn với loạt thành tích phụ như Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 10 Gương mặt khả ái, Top 6 Người đẹp Nữ công gia chánh và Người đẹp khu vực Tây Nguyên. Những kết quả này cho thấy sự đồng đều của cô cả về ngoại hình lẫn khả năng trình diễn, ứng xử.

Ngoài cuộc thi sắc đẹp, Cẩm Ly hiện là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, đồng thời hoạt động như người mẫu ảnh tự do. Cô duy trì thói quen tập gym, bơi lội, đạp xe, chơi pickleball để giữ vóc dáng, theo đuổi hình ảnh chuyên nghiệp.

Cẩm Ly (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc và Cẩm Ly bắt đầu được “đẩy thuyền” sau khi xuất hiện một số tương tác trên MXH. Hiện tại cả hai chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn hẹn hò.

Song Cẩm Ly lại phản hồi một số vấn đề về hint hẹn hò, cụ thể là chuyện đeo nhẫn đôi. Khi mọi người để lại nhiều bình luận thắc mắc về chiếc nhẫn, đồn đoán rằng đây là cách cặp đôi đang ngầm đánh dấu chủ quyền, công khai tình cảm. Cẩm Ly bình luận: “Nhẫn em đeo từ lâu lắm rồi mà”.

Cẩm Ly phản hồi về nghi vấn đeo nhẫn đôi cùng Đình Bắc (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó Trần Ngọc Châu Anh cũng sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Hiện tại, cô đang mang quân hàm Thiếu úy, học tập tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Người đẹp đồng thời đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô cũng giành được giải cao trong các cuộc thi âm nhạc, tiếng Anh tại trường.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, chiều cao lên đến 1m7. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Châu Anh gây chú ý với ngoại hình sáng sân khấu, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Ở cô luôn toát lên vẻ khỏe khoắn, năng động, tươi tắn.

Sau khi đạt ngôi vị cao tại cuộc thi, Châu Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp học tập, đồng thời tham gia các sự kiện, hoạt động chính ở Hà Nội.

Châu Anh (Ảnh: FBNV)

Châu Anh và Đình Bắc nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng khi cùng tham dự một sự kiện. Cả hai không chỉ cùng xuất hiện trên sân khấu mà còn vui vẻ trò chuyện, chụp hình chung. Vì vậy từ khóa “Châu Anh và Đình Bắc” cũng lọt tìm kiếm phổ biến.

Đến hiện tại, Đình Bắc vẫn chưa chính thức chia sẻ thông tin hẹn hò và để trạng thái trên Facebook là “Độc thân”. Trước đó bố mẹ chàng cầu thủ cho biết Đình Bắc nói với gia đình rằng chưa có người yêu.

(Tổng hợp)