BigDaddy - Đức Phúc - Phúc Du cho cả thế giới biết thế nào là “thắng đời” tại WeChoice, Đình Bắc và BLV Tạ Biên Cương gây bão

Tối ngày 7/2, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại SECC, TP.HCM. Sự kiện thường niên được tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp và những câu chuyện truyền cảm hứng của cá nhân - tổ chức trong năm vừa qua. Thảm đỏ WeChoice Awards 2025 biến thành một bữa tiệc toàn sao, ai nấy cũng lên đồ đọ dáng khoe sắc trước trăm ống kính.

Bên cạnh các hạng mục đề cử hấp dẫn, phần trình diễn nghệ thuật của WeChoice cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Tiết mục Thắng Đời 1-0 của BigDaddy, Đức Phúc và Phúc Du nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục sôi động và để lại dư âm rõ nét nhất đêm trao giải. Ngay từ những nhịp đầu tiên, sân khấu đã được lấp đầy bởi không khí tưng bừng, phấn chấn, hòa trộn giữa chất nhạc hip-hop - pop hiện đại hòa quyện cùng tinh thần văn hóa nước nhà một cách tự nhiên, không gượng ép.

BigDaddy và Phúc Du giữ vai trò dẫn dắt phần năng lượng cốt lõi của tiết mục với lối trình diễn dứt khoát, chắc tay, đậm chất swag qua những flow rap chất chơi. Những hình ảnh văn hóa quen thuộc được gợi nhắc mang đến tinh thần hội nhập, tự tin bước ra thế giới mà không đánh mất gốc rễ. Trong khi đó, Đức Phúc cân bằng lại cảm xúc với phần hát giàu cảm xúc, đặc biệt là nốt cao ở điệp khúc cuối khiến người hâm mộ như được “dát vàng lỗ tai”

Rồi khán đài vang lên tiếng hò hét - Nguyên Đình Bắc và BLV Tạ Biên Cương xuất hiện trên sân khấu, góp mặt vào tiết mục Thắng Đời 1-0. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có năm 2025 rực rỡ với loạt danh hiệu từ vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games đến những khoảnh khắc ấn tượng nức lòng người hâm mộ ở U23 châu Á 2026. Trong khi đó, Tạ Biên Cương, gương mặt quen thuộc trên sóng bình luận với những câu nói đầy cảm xúc và chất thơ, đã gắn bó với hầu hết các trận đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam. Sự xuất hiện của 2 người có lẽ là “sít rịt” lớn nhất nhì phần trình diễn nghệ thuật tại WeChoice Awards năm nay.

Điểm đáng giá nhất của Thắng Đời 1-0 trên sân khấu WeChoice 2025 nằm ở thông điệp mà tiết mục truyền tải: chiến thắng không cần phải là điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là đứng vững, không bỏ cuộc và tiếp tục bước đi. Trong bối cảnh WeChoice năm nay tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, màn trình diễn này như một lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ về tinh thần người Việt: kiên cường, tự hào, dám va chạm và luôn sẵn sàng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không cần cao trào kịch tính, Thắng Đời 1-0 vẫn đủ sức khuấy động khán phòng bằng chính năng lượng tích cực, gần gũi và rất “Việt Nam”.