"Khó chịu vô cùng" với loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view

Gần đây, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Á hậu Châu Anh được netizne rần rần "đẩy thuyền" sau màn tương tác đáng yêu tại một lễ trao giải. Tuy nhiên, kéo theo đó, một bộ phân cư dân mạng bắt đầu dùng AI tạo ra loạt ảnh và video không có thật nhằm gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh trong những khoảnh khắc thân mật, tình cảm quá đà khiến fan phẫn nộ. Dù nhìn qua có thể khiến một bộ phận người xem tò mò, nhưng với nhiều netizen, đây là hành vi kém duyên, phản cảm và tiềm ẩn nguy cơ bôi nhọ danh dự người khác.

Điều khiến dư luận phẫn nộ nằm ở chỗ: các nội dung này sử dụng hình ảnh thật của người trong cuộc, sau đó chỉnh sửa bằng công nghệ AI để tạo ra bối cảnh sai lệch, dễ gây hiểu lầm nghiêm trọng. Không ít người khẳng định những video này "chẳng có gì thú vị", mà đơn thuần chỉ là chiêu trò câu view bất chấp hậu quả, biến đời tư và hình ảnh của người khác thành trò đùa.

Đình Bắc và Châu Anh bị gán ghép bằng sản phẩm AI khiến netizen phẫn nộ

Hệ lụy không dừng lại ở vài phút giải trí trên mạng. Việc bị gán ghép vô căn cứ có thể khiến Đình Bắc và Á hậu Châu Anh đối mặt với những hiểu làm không đáng có, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cá nhân, danh tiếng và con đường sự nghiệp. Đáng nói, cả hai đều không hề chủ động tạo ra drama, nhưng vẫn trở thành "nạn nhân" của những sản phẩm AI thiếu kiểm soát.

Những sản phẩm AI gán ghép Đình Bắc và Châu Anh khiến netizen "khó chịu vô cùng"

Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng đặt mình vào vị trí người bị mang hình ảnh ra làm trò đùa mới thấy mức độ khó chịu và tổn thương lớn đến thế nào. Netizen đồng loạt chỉ trích: "Khó chịu vô cùng", "Không phải người trong cuộc nhưng nhìn cũng thấy bức xúc", "AI sinh ra để hỗ trợ con người chứ không phải để bôi nhọ người khác"...

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phổ biến, câu chuyện lần này cũng là lời cảnh tỉnh cho những cá nhân, fanpage đang lợi dụng công nghệ để tạo nội dung độc hại. Đùa vui còn có giới hạn, còn khi đã xâm phạm hình ảnh, danh dự của người khác, thì đó không còn là giải trí nữa.

Netizen thẳng thắn nhắn nhủ: nếu còn chút ý thức với cộng đồng, hãy dừng ngay việc sản xuất và lan truyền những nội dung AI kém duyên như thế này, bởi câu view thì có thể kiếm được trong chốc lát, nhưng hậu quả để lại cho người khác thì không hề nhỏ.