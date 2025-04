Chỉ vài tháng sau lễ cưới của mình vào ngày 19/5/2018, Vương tử Harry và Meghan đã tham dự hôn lễ của Công chúa Eugenie và Jack Brooksbank tại Nhà nguyện St. George, Lâu đài Windsor vào ngày 12/10 cùng năm. Trong lúc chờ nghi thức bắt đầu, Meghan được cho là đã có vài lời qua lại với chồng khi đang trò chuyện cùng Zara Tindall. Đoạn video được lan truyền cho thấy Harry ngắt lời Meghan, và cô phản ứng bằng một cử chỉ tay trước khi quay đi, tiếp tục nói chuyện với Zara.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James đã quan sát kỹ biểu cảm của hai người trong tình huống này. Bà nhận xét: "Harry có vẻ lo lắng và bồn chồn khi ngồi trên ghế, liên tục cử động và nghịch vạt áo khoác". Ngược lại, "Meghan trông bình tĩnh hơn, trò chuyện lịch sự và khiêm tốn với Zara ngồi phía trước".

Khi Harry bắt đầu nói gì đó, Meghan được cho là đã “liếc nhanh sang trái, giống như một người mẹ bị con nhỏ làm gián đoạn cuộc trò chuyện với người lớn". Sau đó, cô quay sang chồng, có vẻ trao đổi một cách nghiêm túc hơn, giơ tay lên rồi chắp lại, đi kèm một cái gật đầu nhẹ để nhấn mạnh lời nói. Rồi cô quay lại phía Zara, tiếp tục cuộc trò chuyện với nụ cười lịch sự. Judi James miêu tả: "Harry mím môi và tựa vào thành ghế như một đứa trẻ vừa bị bảo phải ngồi yên".

Đám cưới của Công chúa Eugenie và Jack Brooksbank được tổ chức tại cùng địa điểm với lễ cưới của Vương tử Harry và Meghan vài tháng trước đó. Trong cuốn hồi ký Spare, Harry kể rằng những cuộc gặp gỡ liên quan đến hôn lễ của Eugenie là cơ hội để vợ chồng anh gặp riêng từng thành viên trong gia đình và "thông báo tin vui". Tin vui mà Harry ám chỉ chính là việc Meghan đang mang thai Hoàng tử Archie.

Tuy nhiên, theo cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors của tác giả Tom Bower, một số người trong hoàng gia từng thắc mắc vì sao Meghan lại chọn đám cưới của Eugenie để chia sẻ thông tin riêng tư như vậy. Dù vậy, thông báo chính thức về việc mang thai chỉ được Cung điện Kensington công bố vào ngày 15/10/2018 - vài ngày sau đám cưới.

Theo Express