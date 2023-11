Khoảnh khắc bùng nổ visual ở Rồng Xanh 2023: Park Bo Young “bé như cây kẹo” giữa Song Joong Ki và hội nam thần

Tổng hợp giải thưởng ở Rồng Xanh điện ảnh 2023:

- Phim được khán giả yêu thích nhất: The Roundup: No Way Out

- Kỹ thuật xuất sắc nhất: Jin Jong Hyun phim The Moon

- Âm nhạc xuất sắc nhất: Chang Kiha phim Smugglers

- Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Lee Hoo Kyoung phim Smugglers

- Quay phim và ánh sáng xuất sắc nhất: Kim Tae Kyeong, Hong Seung Chul phim The Night Owl

- Biên kịch xuất sắc nhất: Jung Ju Ri phim Next Sohee

- Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Ahn Tae Jin phim The Night Owl

- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Go Min Si phim Smugglers

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Hong Xa Bin phim Hoppeless

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jo In Sung phim Smugglers

- Nữ phụ xuất sắc nhất: Jeon Yeo Been phim Cobweb

- Nam chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun phim Concrete Utopia

- Nữ chính xuất sắc nhất: Jung Yu Mi phim Sleep

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Um Tae Hwa phim Concrete Utopia

- Phim xuất sắc nhất: Smugglers