WHO cảnh báo về nguy cơ bùng phát hantavirus

Sơ tán bệnh nhân từ du thuyền Hondius lên xe cứu thương tại một cảng ở Praia, Cape Verde, ngày 6/5/2026 (Ảnh: AP)

WHO hôm 7/5 cho biết có thể xuất hiện thêm các ca nhiễm hantavirus, nhưng dự kiến dịch bệnh sẽ được kiểm soát nếu các biện pháp phòng ngừa được thực hiện, sau khi căn bệnh này khiến 3 hành khách trên du thuyền Hondius tử vong.

Các quốc gia trên thế giới hôm 7/5 đã hành động để ngăn chặn hantavirus lây lan sau khi dịch bệnh bùng phát trên du thuyền Hondius, truy tìm những hành khách đã rời tàu trước khi phát hiện nhiễm bệnh và bất kỳ ai đã tiếp xúc gần với họ kể từ đó.

Ba người - gồm hai vợ chống người Hà Lan và một công dân Đức - đã tử vong trong vụ dịch hantavirus trên tàu MV Hondius. Theo WHO, đã có 6 người nhiễm bệnh được xác nhận và 3 trường hợp nghi ngờ khác.

Giới chức y tế đang gấp rút lập bản đồ bùng phát của hantavirus, cụ thể là chủng virus Andes lây truyền từ người sang người và có khả năng gây tử vong này. Tình hình du thuyền Hondius đã gây ra báo động quốc tế sau khi 3 người đi trên tàu tử vong.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các nhà báo ở Geneve: "Với thời gian ủ bệnh của virus Andes lên đến sáu tuần, có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc hantavirus được báo cáo".

Hộ tống bệnh nhân từ tàu du lịch Hondius nghi ngờ nhiễm hantavirus lên xe cứu thương ở sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan, ngày 6/5/2026 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO - Abdi Rahman Mahamud - khẳng định: "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và sự đoàn kết được thể hiện giữa tất cả các quốc gia".

Những người được cho là đã nhiễm virus đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi.

Hantavirus là một bệnh đường hô hấp hiếm gặp, thường lây lan từ các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh, có thể gây suy hô hấp và tim mạch cũng như sốt xuất huyết. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có phương pháp chữa trị nào được biết đến. Theo đó, việc điều trị hantavirus chỉ bao gồm cố gắng làm giảm các triệu chứng.

Theo WHO, nguy cơ đối với cộng đồng từ đợt bùng phát hantavirus trên du thuyền Hondius hiện chỉ ở mức rất thấp. Đại diện WHO nhấn mạnh hantavirus không lây lan theo cách tương tự đại dịch COVID-19 trước đây, đồng thời cho biết công tác truy vết vẫn phát huy hiệu quả do virus chủ yếu lây qua tiếp xúc gần.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã xếp đợt bùng phát hantavirus trên tàu Hondius ở mức độ khẩn cấp 3 - mức thấp nhất trong hệ thống phân loại của cơ quan này. Điều này đồng nghĩa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp dù tình hình vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.



