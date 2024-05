Khoai tây chiên mãi cũng chán, chế biến kiểu này mới rõ hết vị ngon

Khoai tây Mỹ không những đa dạng trong chế biến mà còn đầy hương vị, giàu dinh dưỡng và là nguyên liệu hoàn hảo cho mọi món ăn từ món chính đến phụ. Món ăn với khoai tây Mỹ này chắc chắn sẽ làm bạn mê tít.

Công thức làm khoai tây Mỹ Gratin

Nguyên liệu:

- 800gr khoai tây nâu của Mỹ (bào vỏ và cắt lát mỏng theo chiều dài của khoai

- 20 gr bơ lạt

- 4 tép tỏi nghiền nhuyễn

- 75 ml nước cốt dừa

- 75 ml kem béo

- 1 muỗng cà phê lá xạ hương băm nhuyễn

- 2 cây sả đập dập

- 1/2 muỗng cà phê muối

- Một ít tiêu xay

- 70gr phô mai gruyere cắt lát mỏng

- 50 gr phô mai gruyere bào

Phương pháp chế biến:

- Quét bơ vào khuôn nướng

- Xào sả, tỏi với bơ cho thơm sau đó cho nước dừa, kem béo, lá xạ hương vào nấu 1-2 phút cho ra hương sả, nêm muối tiêu vừa ăn, rây lọc bỏ sả lấy sốt kem giữ nóng.

- Xếp khoai tây bào vào khuôn và quét sốt kem và phô mai lát lên trên, xếp từng lớp theo thứ tự: khoai tây + sốt + phô mai lát đến gần độ cao của mặt khuôn, cho tất cả sốt lên trên, sau đó bọc giấy bạc đem đút khoảng 40 phút (ở nhiệt độ 180 độ C) hoặc đến khi khoai chín. Lấy giấy bạc ra và phủ lớp phô mai bào lên trên, đem đút lò thêm 10 phút hoặc nướng đến khi lớp phô mai vàng đẹp.

- Ăn kèm với thịt hoặc cá nướng.

Khoai tây là loại rau củ giàu chất dinh dưỡng, cung cấp năng lượng, kali và Vitamin C cần thiết để hoạt động tốt nhất. Khoai tây là nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời. Một củ khoai tây cỡ trung bình (148g còn vỏ) cung cấp 30% giá trị Vitamin C cần hàng ngày.

Bạn có thể mua khoai tây tươi của Mỹ ở các siêu thị. Công thức món khoai tây gratin này rất dễ làm và tiện lợi. Nếu không dùng hết có thể bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng tiếp vào ngày hôm sau.

