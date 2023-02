Khoa học chỉ ra 6 dấu hiệu chứng minh bạn thông minh hơn mình nghĩ

Trí thông minh, hay IQ, là tốc độ tiếp thu thông tin của mỗi người. Hầu hết chúng ta đều không biết chính xác mình thông minh đến mức nào khi chỉ số IQ là một thứ khó đo lường và ít ai sẵn sàng chi vài trăm đô để kiểm tra nó. Tuy vậy, vẫn có những nghiên cứu chỉ ra dấu hiệu về sự thông minh ở một người.

1. Bạn là “cú đêm”

Nhà khoa học về tiến hóa Satoshi Kanazawa phát hiện ra rằng thời điểm ngủ có thể liên quan đến sự thông minh của bạn.

(Ảnh minh họa)

Trong một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên tạp chí Personality and Individual Differences, Kanazawa đã xem xét mối liên hệ giữa chỉ số IQ thời thơ ấu và thói quen ngủ của hàng nghìn thanh thiếu niên. Kết quả cho thấy những thanh thiếu niên có chỉ số IQ cao hơn cho biết họ thức khuya hơn và thức dậy muộn hơn vào cả ngày thường và cuối tuần.

Trong một nghiên cứu trước đó từ năm 2006, các nhà nghiên cứu từ Đại học Công giáo ở Milan (Ý) đã phát hiện ra rằng những người ngủ muộn có nhiều khả năng phát triển các giải pháp độc đáo và sáng tạo cho các vấn đề hơn những người dậy sớm.

2. Bạn biết đọc từ sớm

Trong một nghiên cứu năm 2014, các nhà khoa học đã xem xét gần 2.000 cặp sinh đôi giống hệt nhau ở Anh và phát hiện ra rằng đứa trẻ học đọc sớm có xu hướng đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra về khả năng nhận thức so với anh chị em. Các tác giả nghiên cứu cho rằng đọc từ khi còn nhỏ sẽ tăng cả khả năng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

3. Bạn học nhạc khi còn nhỏ

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy âm nhạc giúp trí não của trẻ phát triển.

Trong một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Frontiers in Neuroscience, những đứa trẻ được học âm nhạc bài bản sẽ làm những bài kiểm tra về trí thông minh bằng lời nói và lập kế hoạch tốt hơn so với các bạn đồng trang lứa.

(Ảnh minh họa)

Theo một nghiên cứu nhỏ năm 2011 được công bố trên tạp chí Psychological Science, trí thông minh ngôn ngữ của trẻ từ 4 đến 6 tuổi đã tăng lên sau chưa đầy một tháng học nhạc.



Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí này năm 2004 cho thấy những đứa trẻ 6 tuổi học piano trong 9 tháng có chỉ số IQ cao hơn so với những đứa trẻ học kịch hoặc không học gì cả.

4. Bạn có khiếu hài hước

Trong một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí Intelligence, 400 sinh viên tâm lý học đã làm bài kiểm tra trí thông minh để đo khả năng suy luận trừu tượng và trí thông minh bằng lời nói. Sau đó, họ được yêu cầu làm phụ đề cho một số phim hoạt hình của New Yorker và những phụ đề sau đó đã được đánh giá độc lập. Đúng như dự đoán, những sinh viên thông minh hơn được đánh giá là hài hước hơn.

5. Bạn thuận tay trái

Những nghiên cứu gần đây gắn việc thuận tay trái với tư duy khác biệt và sáng tạo. Người thuận tay trái thường nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng, giải pháp mới lạ hơn. Mozart, Marie Curie, Bill Gates, Steve Jobs hay cựu Tổng thống Mỹ Obama đều là những người thuận tay trái.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Một bài báo đăng năm 1995 của giáo sư Stanley Coren, Đại học British Columbia (Canada) cho thấy nam giới thuận tay trái có điểm số cao hơn về tư duy khác biệt. Trong nghiên cứu của mình, chuyên gia tâm lý này cũng lưu ý rằng kết quả thử nghiệm của ông có thể giải thích được phần nào lý do tại sao những người thuận tay trái thường tham gia vào các ngành như toán học, kỹ sư, âm nhạc đông đảo hơn.

Nghiên cứu năm 2007 đăng trên Tạp chí của Học viện Tâm lý Ứng dụng Ấn Độ cho thấy, trong số 150 đối tượng, những người thuận tay trái có khả năng thực hiện bài kiểm tra trí thông minh tốt hơn đáng kể so với những người thuận tay phải.

6. Bạn là con cả

Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Human Resources do CNBC trích dẫn, những đứa con đầu lòng có nhiều khả năng thực hiện tốt hơn các bài kiểm tra nhận thức so với các em của mình. Một bài báo năm 2017 của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ cũng cho thấy đứa trẻ lớn hơn có khả năng trở thành CEO hoặc chính trị gia cao hơn 30%.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Edinburgh (Anh) và Đại học Sydney (Australia) cũng phát hiện kết quả tương tự, những đứa trẻ là con cả thường đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra IQ so với những trẻ là con thứ.