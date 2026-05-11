Khó mà tìm được mỹ nhân đỉnh thế này: Chưa học mẫu giáo đã thành sao, giờ 26 tuổi vẫn nổi đình nổi đám

Một đoạn clip ngắn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội với dòng chữ: "POV: You're just 26 with 23 years of work experience and still very relevant" kèm hình ảnh Kim Yoo Jung sải bước trên thảm đỏ với thần thái không thể chê vào đâu được. Câu bình luận tưởng như đùa, nhưng lại là sự thật 100%. Và đó chính xác là lý do cái clip này viral.

"Em gái quốc dân" với 23 năm tuổi nghề

Kim Yoo Jung bước vào làng giải trí từ năm 2003, khi cô mới 4 tuổi, nhờ một bức ảnh mẹ đăng lên Internet vô tình lọt vào mắt xanh của giới casting. Từ đó, cô bé với đôi mắt to tròn và gương mặt đáng yêu ấy lần lượt xuất hiện trong quảng cáo, rồi phim truyền hình, rồi điện ảnh, đều đặn, liên tục, không năm nào vắng bóng.

Năm 2005, khi mới 6 tuổi, độ tuổi mà việc thuộc thoại vẫn còn là thử thách, Kim Yoo Jung đã khiến cả đoàn làm phim kinh ngạc với màn diễn xuất đẫm nước mắt trong Sympathy for Lady Vengeance của đạo diễn lừng danh Park Chan Wook. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn, cô bé đủ để lại dấu ấn khó phai nhờ diễn xuất mãnh liệt và giàu cảm xúc hiếm thấy ở lứa tuổi đó.

Từ đó trở đi, tên Kim Yoo Jung gắn liền với hàng loạt bom tấn cổ trang: Dong Yi, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Nữ Hoàng Seon Deok, Mây Họa Ánh Trăng... Cô được truyền thông Hàn phong danh hiệu "Nàng tiên cổ trang" vì cứ phim cổ đại nào có cô xuất hiện là y như rằng thành hit. Nhưng Kim Yoo Jung không chỉ dừng lại ở đó.

Ở tuổi 26, cô đã sở hữu gia tài 24 bộ phim điện ảnh và 38 phim truyền hình, một con số mà nhiều diễn viên 40 tuổi còn chưa chạm tới.

Nếu bạn vẫn nghĩ Kim Yoo Jung sẽ mãi đóng khung trong những vai hiền lành, trong trẻo, dễ thương thì Dear X (2025) đã phá vỡ hoàn toàn định kiến đó.

Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, Dear X kể về Baek Ah Jin, cô gái sinh ra với nhan sắc trời cho nhưng lớn lên trong chuỗi bi kịch không hồi kết: Nghèo đói, bị cha mẹ bạo hành, tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của mẹ. Tuổi niên thiếu tiếp tục là những năm tháng bị mẹ kế ghẻ lạnh, bị người cha nghiện cờ bạc bóc lột và tước đoạt cơ hội học hành. Chuỗi chấn thương ấy dần bóp méo nhận thức của Ah Jin, hình thành trong cô một bản năng sinh tồn kỳ lạ và nguy hiểm.

Điều khiến Baek Ah Jin trở thành nhân vật đáng sợ nhất màn ảnh Hàn năm qua không phải những hành động tàn nhẫn, mà là cách cô che giấu chúng. Vẻ ngoài ấm áp, nụ cười thiên thần, nhưng bên trong là trái tim lạnh lùng sẵn sàng thao túng bất kỳ ai để đạt được mục đích.

The Korean Times đánh giá màn hóa thân của cô "lạnh sống lưng", khi cô lột tả sự phức tạp của nhân vật hoàn toàn qua ánh mắt và biểu cảm, không cần đến lời thoại. Bản thân Kim Yoo Jung xúc động chia sẻ: "Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết. Bạn bè còn nói đùa rằng giờ họ sợ ánh mắt của tôi, nhưng điều ấy khiến tôi vui vì có nghĩa tôi đã thể hiện tốt Ah Jin."

Đặc biệt, trong vai Baek Ah Jin, càng đóng vai ác, Kim Yoo Jung lại càng đẹp một cách khác thường, vẻ đẹp lạnh lùng, sắc bén, đầy quyền lực, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh sao nhí ngây thơ trong sáng từng được khán giả yêu mến suốt hai thập kỷ.

Thành tích của bộ phim sau khi ra mắt không cần phải bàn cãi. Chỉ sau chưa đầy một tuần, Dear X leo thẳng lên vị trí số 1 trên nền tảng TVING, đồng thời đạt điểm IMDb 9/10, thành tích cực hiếm với một tác phẩm mới lên sóng. Hashtag #DearX trên TikTok vượt 275,4 triệu lượt xem.

Bộ phim trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên phát hành đồng thời trên cả HBO Max lẫn Disney+ Nhật Bản. Theo FlixPatrol, Dear X giữ vị trí số 1 trên HBO Max tại 7 quốc gia, đồng thời lọt top 3 chương trình được xem nhiều nhất trên Disney+ Nhật Bản.

Nhưng năm 2026 không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió với Kim Yoo Jung.

Danh sách đề cử Baeksang Arts Awards lần thứ 62 công bố ngày 13/4 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận của giới mộ điệu. Điều gây chú ý không chỉ nằm ở những cái tên được vinh danh, mà còn ở sự vắng mặt hoàn toàn của Kim Yoo Jung, bộ phim Dear X cũng không có tên ở bất kỳ hạng mục nào, dù đã tạo nên cơn sốt vang dội khắp châu Á.

Khán giả Hàn đặt ra giả thuyết rằng ban tổ chức Baeksang 2026 loại các nhân vật được xây dựng theo hướng cực đoan, nhưng lập luận này bị phản bác ngay khi nhắc lại trường hợp Kim So Yeon từng chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Baeksang 2021 chính với vai "ác nữ" Cheon Seo Jin trong Penthouse.

Bình luận tràn ngập trên mạng xã hội: "Uổng cho cô ấy quá trời", "Đóng phim muốn nhận giải thưởng cũng phải có duyên mới được, đóng lăn xả cỡ nào Baeksang cũng bỏ qua hết". Đây không phải lần đầu Baeksang gây tranh cãi, nhưng sự vắng mặt của Kim Yoo Jung năm nay được xem là một trong những thiếu sót gây nhiều bức xúc nhất trong lịch sử giải thưởng này.

Tuổi 26 vẫn ở đỉnh cao danh tiếng

Ở giữa cơn bão Dear X, chuyện tình cảm của Kim Yoo Jung cũng không thoát khỏi tầm ngắm của cư dân mạng. Mạng xã hội Hàn lẫn Việt rầm rộ lan truyền hình ảnh Kim Yoo Jung và bạn diễn Kim Do Hoon tại khu vực lấy hành lý sân bay Cam Ranh, cả hai không chỉ xuất hiện chung khung hình mà còn có tương tác thân thiết, lập tức làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Netizen còn kỳ công "đào" thêm loạt "lovestagram" trên trang cá nhân của cả hai, đặt nghi vấn về chuyện "phim giả tình thật".

Công ty quản lý nhanh chóng lên tiếng: "Tin đồn hẹn hò giữa Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon không đúng sự thật. Chuyến đi Nha Trang không chỉ có hai người mà là chuyến đi tập thể sau khi kết thúc quay Dear X, có cả đạo diễn Lee Eung Bok và ê-kíp sản xuất tham gia."

Nhưng điều khiến khán giả thích thú nhất là cách Kim Yoo Jung tự lên tiếng tại buổi họp báo Dear X. Cô kể lại: "Ngay khi tin đồn nổ ra, tôi đã gọi điện cho anh Kim Do Hoon. Khi đó chúng tôi vừa kết thúc lịch trình ở Busan và đang không đi cùng nhau. Ngay khi anh ấy nhấc máy, cả hai cười liên tục suốt 3 phút. Tôi cũng kể cho đạo diễn nghe và anh ấy cũng cười rất nhiều." Bình tĩnh, thẳng thắn, không drama, một lần nữa cho thấy sự trưởng thành vượt tuổi của cô.

Nhìn lại hành trình của Kim Yoo Jung, người ta thấy một điều khác biệt so với phần lớn các sao nhí Hàn Quốc: cô không có giai đoạn "mờ nhạt" hay "chông chênh tìm hướng đi" thường thấy khi chuyển tiếp từ sao nhí sang diễn viên trưởng thành. Cô quyết định không theo học đại học sau khi tốt nghiệp trung học để tập trung toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp diễn xuất, với mong muốn mang đến nhiều màu sắc hơn cho khán giả yêu mến mình.

Bản thân cô từng chia sẻ: "Tôi chỉ mới ở độ tuổi đầu 20, phía trước còn rất nhiều điều để học hỏi. Dù đã đi làm từ bé, tôi luôn tự nhắc mình rằng có vô vàn điều tôi vẫn chưa biết."

Chính tâm thế đó, khiêm tốn, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, là thứ giúp cô tiếp tục tiến về phía trước trong khi nhiều đồng nghiệp dần bị lãng quên. Đoạn clip viral kia tưởng chỉ là một caption hài hước. Nhưng với Kim Yoo Jung, đó là bản tóm tắt chính xác nhất cho một sự nghiệp mà ở đó, không có chỗ cho sự ngẫu nhiên.



