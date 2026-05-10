12 năm không cai sữa, 15 năm chung giường: Tình mẫu tử ngạt thở của nữ minh tinh Hoa ngữ đã hủy hoại quý tử ra sao?

Người đời vẫn thường rỉ tai nhau câu nói "chiều con như hại con", và có lẽ, cuộc đời của nữ minh tinh Đài Loan Địch Oanh cùng quý tử Tôn An Tá chính là một minh chứng sống động, đau xót nhất.

Từng được ngợi ca là "cuồng con" với tình mẫu tử bao la, nhưng chính tình yêu thương dốc cạn ruột gan, hoàn toàn không có ranh giới ấy lại tự tay nhào nặn ra một "phần tử nguy hiểm".

Rốt cuộc, là do tình mẹ quá cực đoan, hay sự dung túng vô đáy đã đẩy vị thiếu gia nhà sao này trượt dài xuống vực thẳm?

Tình mẫu tử biến dạng thành "chiếc lồng vô hình"

Tình cảm mà Địch Oanh dành cho con trai Tôn An Tá vốn đã đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường ngay từ vạch xuất phát. Năm 2000, ở độ tuổi 38, nữ diễn viên phải trải qua vô số lần thực hiện thụ tinh nhân tạo đầy đau đớn, hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần mới có thể hạ sinh quý tử. Niềm hạnh phúc tột độ của việc có con muộn màng đã khiến bà dồn toàn bộ trọng tâm cuộc sống và tình cảm vào sinh linh bé nhỏ này. Nhưng bà không ngờ, đó cũng là lúc bà tự tay dệt nên một chiếc lồng giam mang tên "tình mẫu tử".

Sự bao bọc của Địch Oanh vượt xa mọi ranh giới của khoa học và lẽ thường, bắt đầu từ sự cố chấp hoang đường với dòng sữa mẹ. Trong khi những đứa trẻ bình thường chỉ một đến hai tuổi là cai sữa, Địch Oanh lại ngoan cố duy trì việc cho con bú đến tận năm 12 tuổi. Bất chấp những lời khuyên can từ giới y khoa, bà tự tin tuyên bố "bác sĩ không hiểu được sức mạnh của tình mẫu tử". Thực chất, sâu thẳm trong hành động đó là khao khát chiếm hữu, coi con trai như một phần cơ thể và cảm xúc của riêng mình.

Sự hoang đường ấy còn len lỏi vào từng giấc ngủ, xóa nhòa cả ranh giới giới tính tối thiểu. Hai mẹ con chung chăn chung gối ròng rã suốt 15 năm trời. Địch Oanh chỉ thực sự hốt hoảng và miễn cưỡng để con dọn sang phòng bên cạnh khi lờ mờ nhận ra cậu quý tử đã bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu có những phản ứng sinh lý tự nhiên không thể kiểm soát.

Thậm chí, tình yêu thương mù quáng ấy từng được phô bày một cách phản cảm chốn đông người. Năm Tôn An Tá mới 5 tuổi, Địch Oanh thản nhiên đưa con tham gia một cuộc thi hôn marathon tại Đài Bắc. Giữa một rừng các cặp tình nhân cuồng nhiệt, hình ảnh hai mẹ con trở nên vô cùng lạc lõng. Không chút bận tâm đến ánh nhìn ái ngại của những người xung quanh, nữ minh tinh ôm hôn con trai liên tục suốt 3 giờ đồng hồ chỉ để giành lấy chiếc cúp vô địch.

Trên các sóng truyền hình, nữ diễn viên từng thản nhiên kể lại cách mình "nhồi nhét" và kiểm soát con đến mức ngạt thở. Bà có thể ngồi chằm chằm nhìn con ăn suốt 7 tiếng đồng hồ, ép cậu bé ăn cạn khẩu phần của một người trưởng thành. Nếu không dọn sạch bát, Tôn An Tá tuyệt đối không được phép rời khỏi bàn.

Ngay cả việc chọn bạn để chơi, Địch Oanh cũng can thiệp thô bạo. Khi con trai muốn sang nhà bạn học, bà cấm tiệt chỉ vì lý do "nhà người ta chỉ cho ăn cháo trắng, quá bần hàn". Thứ tình yêu nhân danh sự chở che này thực chất đã biến Tôn An Tá thành một "đứa trẻ khổng lồ", thiếu hụt trầm trọng kỹ năng xã hội, không hiểu luật lệ và hoàn toàn mù mờ về các ranh giới đạo đức.

Khi "quả bom" được nuông chiều phát nổ

Sự kìm kẹp ngột ngạt ấy tạo ra một vỏ bọc ngoan ngoãn giả tạo, để rồi khi lần đầu tiên được sổ lồng, vuột khỏi tầm mắt giám sát 24/24 của mẹ, đứa trẻ ấy lập tức gây ra họa lớn. Tháng 3 năm 2018, "quả bom nổ chậm" Tôn An Tá cuối cùng cũng "phát nổ" tại Mỹ nơi cậu được gửi đi làm học sinh trao đổi.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Washington Post, sở cảnh sát bang Pennsylvania khi đó nhận được một tin báo khẩn cấp chấn động: Nam sinh 18 tuổi ngông cuồng tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc "xả súng đẫm máu" vào trường học đúng ngày 1/5.

Khi lực lượng đặc nhiệm phá cửa đột kích nơi ở của Tôn An Tá, tất cả những người có mặt đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Trong căn phòng nhỏ, những khẩu súng lục tự lắp ráp cùng các trang bị quân sự được xếp đặt ngay ngắn, kèm theo đó là 1.600 viên đạn thật. Cảnh sát Mỹ sau đó phải thừa nhận, trong suốt hàng chục năm trong nghề, họ chưa từng giáp mặt một tội phạm vị thành niên nào có sự chuẩn bị tàn độc, tinh vi và lạnh lùng đến thế.

Tin tức dội về quê nhà khiến dư luận bàng hoàng. Địch Oanh và chồng, nam diễn viên Tôn Bằng, tức tốc lên chuyến bay xuyên đêm sang Mỹ. Đứng trước vành móng ngựa và ống kính truyền thông quốc tế, Địch Oanh vẫn giữ thói quen bênh vực con bất chấp lý lẽ. Bà giàn giụa nước mắt thanh minh rằng con trai mình chỉ tò mò, và từ nhỏ cậu đã luôn mơ ước được làm một viên cảnh sát.

Thế nhưng, hệ thống tư pháp nước Mỹ không có nghĩa vụ phải dung túng cho "đứa trẻ" của Địch Oanh. Tôn An Tá chính thức bị kết tội đe dọa khủng bố. Để giành lại tự do cho con, Địch Oanh phải bán tháo căn biệt thự đắt đỏ tại Đài Bắc, nướng vào đó khoản tiền khổng lồ lên tới 30 triệu Tân Đài tệ cho chi phí luật sư.

Trải qua 238 ngày bóc lịch sau song sắt, Tôn An Tá bị trục xuất khỏi nước Mỹ kèm theo lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Điều mỉa mai và đau đớn nhất là, sau khi bước ra khỏi nhà tù, chàng thiếu gia không hề mảy may hối hận. Cậu thản nhiên tự mãn khoe khoang trên mạng xã hội rằng chuỗi ngày lao lý vừa qua chẳng khác nào một chuyến đi nghỉ dưỡng.

Chuỗi ngày trượt dài và bản án chung thân cho sự dung túng

Bão tố tại nước Mỹ tưởng chừng sẽ là gáo nước lạnh giúp hai mẹ con tỉnh ngộ. Nhưng không, khả năng "dọn rác" vô tận của người mẹ Địch Oanh lại vô tình trở thành tấm khiên kiên cố, tiếp thêm sức mạnh để Tôn An Tá tiếp tục làm càn tại quê nhà.

Bước sang năm 2024, ở tuổi 24, Tôn An Tá khiến công chúng từ bàng hoàng chuyển sang ngán ngẩm tột độ với một chuỗi bê bối liên hoàn. Hồi tháng 4, camera an ninh tại Thái Lan ghi lại cảnh thiếu gia họ Tôn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lờ đờ, tự ý đột nhập vào nhà dân và ngang nhiên cởi quần phơi bày cơ thể.

Lại một lần nữa, Địch Oanh hớt hải bay sang Thái Lan dập lửa, đồng thời ném cho báo chí một lời giải thích hoang đường tột đỉnh: Con bà là nạn nhân và đã bị người ta "hạ ngải".

Trở về Đài Loan chưa ấm chỗ, vào tháng 6, Tôn An Tá lại xách một khẩu súng phun lửa tự chế đi nghênh ngang trên đường phố và lập tức bị cảnh sát tóm gọn. Địch Oanh lại lầm lũi móc hầu bao nộp tiền bảo lãnh. Kéo theo đó là hàng loạt lùm xùm ẩu đả tại quán bar đêm, đánh nhau tay đôi với huấn luyện viên thể hình, bị bạn gái cũ vạch mặt tội bắt cá hai tay và dính nghi án sử dụng chất kích thích.

Bất chấp việc liên tục vướng vòng lao lý, Tôn An Tá hiện tại vẫn ung dung trên mạng xã hội. Với mức thu nhập ít ỏi, cậu vẫn tự tin rêu rao về sự khác biệt giữa giang hồ Mỹ và du côn Đài Loan, mải mê khoe khoang cơ bắp và tuyên bố mình có một cuộc sống không vướng bận âu lo.

Trong khi đó, báo chí xứ Đài tiết lộ Địch Oanh người mẹ đã cạn kiệt cả gia sản lẫn danh tiếng vẫn đang cặm cụi vạch định tương lai cho con, lên kế hoạch đưa cậu sang Nhật du học hoặc dọn đường cho cậu làm huấn luyện viên thể hình toàn thời gian. Mọi người chỉ còn biết đứng nhìn với ánh mắt lạnh nhạt, chờ xem màn kịch bi hài của gia đình này sẽ còn đi xa đến đâu.

Tình mẫu tử, tự ngàn đời nay, luôn là thứ ánh sáng rực rỡ nhất để soi đường cho con trẻ trưởng thành, là điểm tựa vững chãi để chúng tự tin bước ra thế giới độc lập. Nhưng với Địch Oanh, thứ tình yêu ấy lại biến thành chiếc gông cùm siết chặt linh hồn con, tạo ra một vùng cấm không có luật lệ, nơi dung dưỡng những mầm mống của sự nổi loạn và đọa đày.

Bi kịch của gia đình nữ minh tinh là hồi chuông báo động tàn khốc và chân thực nhất dành cho mọi bậc phụ huynh. Tình yêu đích thực không bao giờ là sự bao bọc mù quáng, đáp ứng vô điều kiện hay kiểm soát toàn diện. Yêu con, trước hết là phải dạy con biết giới hạn, và nghệ thuật của việc làm mẹ đôi khi chính là biết cách buông tay đúng lúc.

Một thứ tình yêu thiếu vắng ranh giới và kỷ luật không chỉ tước đoạt đôi cánh tự do của đứa trẻ, mà cuối cùng, nó sẽ hóa thành lưỡi dao đâm ngược lại chính đấng sinh thành và để lại những vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành.