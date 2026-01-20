Sáng 19/1, cả thế giới rúng động trước những dòng chia sẻ dài như "tờ sớ" trên Instagram của Brooklyn Beckham. Không còn là những lời khen ngợi xã giao hay hình ảnh gia đình sum vầy giả lả, Brooklyn đã chọn cách "đốt cháy" cây cầu nối với cha mẹ mình David và Victoria Beckham. Anh thẳng thừng cáo buộc cha mẹ mình đang không ngừng nỗ lực hủy hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz chỉ để phục vụ mục tiêu đánh bóng tên tuổi.

"Tôi đã im lặng nhiều năm qua và luôn nỗ lực giữ mọi chuyện riêng tư. Nhưng thật không may, bố mẹ tôi và đội ngũ của họ vẫn tiếp tục bắt tay với báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự lên tiếng bảo vệ mình", Brooklyn mở đầu bài đăng trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu người theo dõi. Đau đớn hơn cả là lời khẳng định đanh thép: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình. Tôi không bị ai điều khiển cả, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên vì chính mình".

Hóa ra, đằng sau những nụ cười tỏa nắng trên thảm đỏ là một "trận chiến" tâm lý kéo dài. Brooklyn tiết lộ một sự thật trần trụi rằng đối với nhà Beckham, "thương hiệu" quan trọng hơn "tình thân". Anh cay đắng viết rằng tình yêu trong gia đình này được đo bằng việc bạn đăng bao nhiêu tấm ảnh lên mạng xã hội, hoặc bạn có mặt nhanh thế nào để tạo dáng trong một khung hình chung. "Brand Beckham luôn đứng đầu", anh nhấn mạnh.

Đỉnh điểm của sự rạn nứt được khơi lại từ đám cưới thế kỷ năm 2022. Theo nguồn tin thân cận của tờ People, Victoria Beckham bị cáo buộc đã "chiếm sóng" của con dâu ngay trong ngày trọng đại. Trong khoảnh khắc mà Brooklyn và Nicola định khiêu vũ cùng nhau, Marc Anthony – một người bạn của nhà Beckham đã bất ngờ mời Victoria lên sân khấu bằng những lời có cánh: "Người phụ nữ đẹp nhất phòng tối nay, xin mời lên đây... Victoria Beckham!". Brooklyn đau đớn nhớ lại khoảnh khắc đó mẹ anh đã nhảy một cách "không phù hợp" ngay trước mặt mọi người, khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục và vô cùng khó xử. Thậm chí, ngay trong đêm cưới, gia đình anh còn tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh khi khẳng định Nicola "không phải là người cùng dòng máu" và "không phải là người nhà".

Chưa dừng lại ở đó, Brooklyn còn xác nhận tin đồn về chiếc váy cưới năm xưa là có thật. Victoria ban đầu hứa sẽ thiết kế váy cho con dâu, nhưng sau đó lại lờ đi và gọi điện thông báo hủy với mẹ của Nicola thay vì nói trực tiếp với cô. Ly kỳ hơn, Brooklyn còn tiết lộ bố mẹ từng ép anh ký một thỏa thuận từ bỏ quyền đối với tên tuổi của chính mình ngay trước lễ cưới. Khi anh từ chối vì ảnh hưởng đến quyền lợi tài chính, thái độ của ông bà Becks đối với anh đã thay đổi hoàn toàn.

Ngay cả sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham vào năm 2025 vừa qua cũng là một màn "kịch" đau lòng. Brooklyn kể rằng anh và vợ đã bay đến London, đợi ở khách sạn và cố gắng sắp xếp thời gian riêng tư với bố. Nhưng David đã từ chối tất cả, trừ khi họ đồng ý xuất hiện tại bữa tiệc hoành tráng với hàng trăm ống kính máy quay. "Khi bố đồng ý gặp tôi, điều kiện kèm theo là Nicola không được mời", Brooklyn tiết lộ góc khuất cay đắng.

Hiện tại, trong khi phía David và Victoria vẫn giữ im lặng và duy trì hình ảnh "sang chảnh" thường thấy, thì Brooklyn khẳng định anh cảm thấy "bình yên và nhẹ nhõm" khi chọn cách rời xa gia đình. Anh và vợ mong muốn một cuộc sống không bị nhào nặn bởi truyền thông hay sự thao túng.