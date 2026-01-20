Thế giới giải trí vừa có một phen chấn động khi Brooklyn Beckham - cậu con trai cả vốn từng là niềm tự hào của David và Victoria bất ngờ đăng tải một loạt trạng thái trên Instagram cá nhân vào ngày 19/1/2026, phơi bày những góc khuất chưa từng được tiết lộ về gia đình mình. Không còn là những lời lẽ thảo mai hay những bức ảnh gia đình hạnh phúc thường thấy, lần này Brooklyn trực tiếp nhắm thẳng vào bố mẹ với những cáo buộc nặng nề về việc kiểm soát, tiền bạc và sự giả tạo.

Đỉnh điểm của câu chuyện là việc Brooklyn khẳng định David và Victoria đã cố gắng “hối lộ” anh để anh ký vào một bản hợp đồng nhượng quyền sử dụng tên tuổi cá nhân ngay trước khi kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022.

Theo những gì Brooklyn chia sẻ, chỉ vài tuần trước ngày trọng đại, anh đã phải chịu áp lực kinh khủng từ phía gia đình. "Bố mẹ tôi liên tục gây sức ép và tìm cách dùng tiền để mua chuộc tôi ký vào tờ giấy từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi của chính mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn tác động trực tiếp đến vợ tôi và những đứa con tương lai của chúng tôi", Brooklyn viết trong sự phẫn nộ.

Anh cho biết phía David và Victoria cực kỳ kiên quyết muốn việc ký kết phải hoàn tất trước đám cưới để các điều khoản kinh doanh có hiệu lực ngay lập tức. Khi Brooklyn từ chối "bán mình" cho đế chế "Brand Beckham", anh cho rằng thái độ của bố mẹ đối với mình đã thay đổi hoàn toàn. Việc anh không chịu thỏa hiệp đã làm ảnh hưởng đến những khoản lợi nhuận khổng lồ, và kể từ đó, anh cảm thấy mình bị đối xử như người dưng trong chính ngôi nhà của mình.

Câu chuyện không dừng lại ở vấn đề bản quyền tên tuổi. Brooklyn còn đào sâu vào vết thương cũ từ đám cưới triệu đô năm xưa. Anh khẳng định mẹ mình, Victoria Beckham, đã cố tình "chiếm sóng" trong điệu nhảy đầu tiên của hai vợ chồng - một khoảnh khắc vốn dĩ phải là lãng mạn nhất. Theo lời kể, Victoria đã có những hành động nhảy "không phù hợp" ngay trước mặt 500 khách mời, làm hỏng không gian riêng tư của con trai và con dâu.

Thậm chí, anh còn nhắc lại nỗi đau của vợ khi Victoria đột ngột hủy việc may váy cưới cho Nicola vào phút chót. Đáng buồn hơn cả, Brooklyn tiết lộ rằng vào đêm trước ngày cưới, một số thành viên trong gia đình đã thẳng thừng nói với anh rằng Nicola "không mang dòng máu Beckham" và "không phải là người nhà". Những lời nói sắc mỏng như dao cạo đó đã trở thành vết thương lòng khó chữa lành đối với cặp đôi trẻ.

Nhìn lại cuộc sống của một "cậu ấm" sinh ra trong nhung lụa, Brooklyn cay đắng mô tả sự trưởng thành của mình gắn liền với những kịch bản được dàn dựng sẵn cho truyền thông. Anh gọi những bài đăng tình cảm trên mạng xã hội, những sự kiện gia đình rình rang hay những mối quan hệ thân thiết thực chất chỉ là "diễn" để duy trì hình ảnh. "Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá và hợp đồng quảng cáo hơn tất thảy mọi thứ. Thương hiệu Beckham luôn là ưu tiên số một, hơn cả tình máu mủ", Brooklyn nghẹn ngào chia sẻ.

Đây có lẽ là cú tát mạnh vào hình tượng gia đình hoàn hảo mà David và Victoria đã dày công xây dựng suốt nhiều thập kỷ qua. Dù phía đại diện của David và Victoria vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc này, nhưng những nguồn tin thân cận cho biết họ đang rất đau lòng và thất vọng khi thấy con trai tách biệt hoàn toàn khỏi đời sống gia đình, nhất là sau khi Brooklyn vắng mặt trong sinh nhật tuổi 50 của bố vào năm ngoái.

Dù David Beckham vẫn luôn khẳng định các con là tất cả đối với mình và nhiều lần bày tỏ mong muốn được ngồi lại nói chuyện để hàn gắn, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn. Brooklyn chốt lại bằng một câu nói khiến công chúng không khỏi bàng hoàng: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình nữa". Sự rạn nứt này không còn là những xích mích mẹ chồng nàng dâu đơn thuần mà đã biến thành một cuộc chiến về quyền tự do cá nhân và sự phản kháng chống lại sự kiểm soát của đồng tiền. Câu chuyện của nhà Beckham một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, đằng sau hào quang rực rỡ và những con số nghìn tỷ, đôi khi là một khoảng trống mênh mông của tình thương thực sự, nơi mà cái tên cũng có thể trở thành một món hàng để mặc cả.