Khi những cuốn sách dày nhường chỗ cho "khoảng dừng 30 phút": Một bước chuyển mình đáng chú ý của ngành xuất bản

Tròn 10 năm đồng hành cùng độc giả Việt Nam trong các lĩnh vực kinh doanh, truyền thông và sáng tạo, RIO Book đã lựa chọn câu trả lời bằng một bước ngoặt lớn: chính thức chuyển đổi thành RIO Book Lab – một không gian thể nghiệm các sản phẩm tri thức đa định dạng, mở màn bằng dự án mang tên .documoment.

.documoment: Định dạng xuất bản mới cho thời đại số

Tên gọi .documoment được ghép lại từ "document" (tài liệu) và "moment" (khoảnh khắc). Đây không phải là một cuốn sách thông thường, cũng không đi theo khuôn mẫu của một cuốn tạp chí định kỳ. Định dạng thể nghiệm này đóng vai trò như một tập hồ sơ ghi lại các lát cắt của đời sống xã hội đương đại, nơi tư liệu thực tế, số liệu nghiên cứu, hình ảnh và những quan sát sắc bén được kết nối chặt chẽ để mở ra nhiều hướng tiếp cận vấn đề.

Ấn phẩm đầu tiên của hành trình này mang tên "0.documoment", được thiết kế tinh gọn gồm 5 tập tài liệu độc lập. Điểm thú vị là mỗi tập tài liệu được biên soạn vừa vặn cho một khung thời gian đọc khoảng 30 phút - quãng nghỉ hoàn hảo cho một buổi sáng thảnh thơi bên ly cà phê hay khoảng lặng cuối ngày trước khi đi ngủ.

Những câu hỏi mở từ đời sống đương đại

Không áp đặt những kết luận giáo điều hay đưa ra câu trả lời cứng nhắc, 0.documoment chọn cách đặt câu hỏi về những vấn đề rất gần gũi nhưng hiếm khi được mổ xẻ thấu đáo. Năm tập tài liệu dẫn dắt người đọc đi qua các góc nhìn đa chiều: từ việc chúng ta đang lạm dụng các khái niệm tâm lý ra sao, quyền lực ngầm của các tập đoàn giải trí, sự biến chuyển trong thực hành văn hóa, cho đến câu chuyện định hình bản sắc và thực hư phía sau thị trường các khóa học "thực chiến".

Dự án có sự đồng hành của nhà báo Đinh Đức Hoàng trong vai trò chủ biên, cùng góc nhìn từ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, tiến sĩ Lã Thị Linh Nga, thạc sĩ Nguyễn Thanh Tâm, nhạc sĩ Hà Quang Minh và CEO Phan Anh. Mỗi trang tài liệu trở thành một điểm khởi đầu để người đọc tự đối chiếu với trải nghiệm sống của chính mình, tự rút ra chiêm nghiệm thay vì bị dẫn dắt bởi một góc nhìn duy nhất.

Đưa trang giấy ra ngoài không gian thực

Thay vì tổ chức một buổi ra mắt sách đơn thuần, RIO Book Lab quyết định mở rộng trang tài liệu thành một chuỗi sự kiện không gian trải nghiệm diễn ra tại cả Hà Nội và TP.HCM.

Đến với sự kiện, người tham dự không chỉ cầm trên tay ấn phẩm in ấn mà còn được bước vào không gian nghệ thuật sắp đặt thị giác, trực tiếp chạm vào các mảnh ghép nội dung qua nhiều giác quan. Bên cạnh không gian tĩnh lặng dành cho việc đọc và suy ngẫm, chuỗi tọa đàm thảo luận cùng đội ngũ thực hiện và các chuyên gia cũng mở ra một điểm hẹn văn hóa chất lượng cho những ai đang tìm kiếm sự đồng điệu trong suy nghĩ giữa lòng thành phố.