24 giờ “sống wellness” giữa vịnh Ninh Vân

Ở nơi thời gian như bị lãng quên này, mỗi khoảnh khắc trong ngày đều mở ra những điểm chạm đầy rung động. Chào đón du khách ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cập bến L’Alya Ninh Vân Bay là những không gian nghỉ dưỡng tinh tế ẩn hiện giữa giao điểm của đất trời, rừng núi và biển cả của vịnh Ninh Vân, nơi vừa được tạp chí Time Out xướng danh trong top 2 điểm đến lãng mạn nhất châu Á năm 2026.

Nghỉ dưỡng riêng tư giữa thiên nhiên tươi đẹp

Nép mình dọc theo 1.500 mét bờ biển ấy là 33 căn biệt thự có diện tích đa dạng từ 90 – 230 mét vuông, mang phong cách "nửa đóng nửa mở" đặc trưng của khu nghỉ. Dù tầm nhìn hướng về đầm phá hay bờ biển thơ mộng, mỗi căn đều có riêng một bể bơi ngoài trời, phòng tắm và sân tắm nắng tách biệt. Bằng ngôn ngữ kiến trúc và lựa chọn vật liệu tinh tế, không gian nghỉ dưỡng đảm bảo sự riêng tư cho khách nghỉ, nhưng cũng rộng mở và phóng khoáng để giao hòa uyển chuyển với cảnh quan tự nhiên xung quanh, lại vừa mang đậm hồn Việt ấm cúng và gần gũi trong từng điểm chạm nội thất.

Chất phong nhã bản địa hiện diện trong từng cột tre, mái lá dừa, và dầm gỗ chế tác tự nhiên vắt ngang mái vòm trần cao thông thoáng, luôn rộng mở chào đón những làn gió mát lành thổi vào, xua đi hơi nóng oi ả đặc trưng của cái nắng miền Trung. Đôi chân cũng cảm thấy mát mẻ khoan khoái khi nhẹ bước trên sàn biệt thự chế tác bằng chất đá đen đặc trưng của miền Trung, mang đến cảm giác gần gũi với quang cảnh xung quanh. Và ranh giới giữa không gian nghỉ dưỡng trong biệt thự và thiên nhiên bên ngoài như xóa nhòa trong những khoảng mở đón ánh sáng, gió trời và sắc xanh nhiệt đới.

Tại L’Alya Ninh Vân Bay, mọi thời điểm trong ngày đều là một phần của hành trình trải nghiệm dịch vụ toàn diện. Từ nụ cười chào đón khách vừa đặt chân đến bến tàu cho đến những quan sát tinh tế và cử chỉ chăm sóc ân cần suốt kỳ nghỉ dưỡng, gần 200 nhân sự của L’Alya Ninh Vân Bay phối hợp nhịp nhàng nhằm mang đến những trải nghiệm chỉn chu và cá nhân hóa cao nhất cho từng du khách mà không hề phá vỡ cảm giác riêng tư trong không gian nghỉ dưỡng. Mỗi căn biệt thự đều được đội ngũ quản gia riêng chăm sóc chu đáo, luôn túc trực và chỉ xuất hiện khi khách cần đến, đáp ứng mọi yêu cầu dù là những điều nhỏ nhất, rồi tinh tế lùi lại phía sau để dành sự yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối cho cư khách.

Sống lành giữa miền riêng tư

Sau giấc ngủ sâu trên chiếc giường êm ái, cư khách sẽ được đánh thức thư thái bằng ánh bình minh tuyệt đẹp nơi vịnh Ninh Vân. Một khoảng không – thời gian lý tưởng dành cho các hoạt động thư giãn thể chất và cả tâm hồn, có thể khởi động bằng những giờ luyện tập Hatha yoga bên bờ biển cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp của L’alya Vinh Van Bay.

Và ngày dài dường như ngắn lại trong những khoảnh khắc an yên tại khu nghỉ. Khách có thể tiếp tục nuông chiều bản thân với các liệu pháp và spa cá nhân hóa; hay buông cần câu cá hoặc lên thuyền rẽ nước thư giãn bên vịnh trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp bên vịnh, trên tay là ly cocktail phong cách cùng người thương. Ngoài đạp xe dạo quanh khu nghỉ, những du khách năng động và yêu thiên nhiên bản địa sẽ khó lòng từ chối một chuyến đi bộ xuyên rừng khám phá hệ sinh thái và động vật hoang dã đặc trưng của vùng cảnh quan đã trở thành một phần không thể tách rời trong trải nghiệm nghỉ dưỡng tại L’Alya Ninh Vân Bay.

Đan xen giữa những trải nghiệm ấy là thời gian phục hồi năng lượng cần thiết cho một ngày nghỉ dưỡng giữa thiên đường nhiệt đới. Điều đặc biệt là ẩm thực lành mạnh tại khu nghỉ được chắt lọc sáng tạo và đầy cảm hứng, để khách cảm nhận trọn vẹn những hương vị nguyên bản của thiên đường biển đảo nhiệt đới tại vịnh Ninh Vân.

Cả rau xanh và gia vị đều được chăm sóc tại vườn riêng của khu nghỉ để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Các nguyên liệu hữu cơ này sau đó được đưa đến nhà hàng, quầy bar để chế biến thành các món ăn tươi ngon và salad giàu dinh dưỡng như một phần cam kết "từ nông trại đến bàn ăn" của L’Alya Ninh Vân Bay. Không gian thưởng thức cũng được thiết kế riêng tư đầy chủ ý, hòa quyện trọn vẹn vào thiên nhiên, vừa gần gũi ấm cúng để thực khách tận hưởng khoảng thời gian cùng nhau trong những bữa tiệc nướng tại biệt thự, ở bàn ăn bên hồ bơi hay trên bờ biển.

An yên trong từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng

Sở hữu không gian nghỉ dưỡng ẩn mình giữa thiên nhiên, nơi có những nụ cười thân thiện chào đón trên bến tàu và cả cử chỉ chăm sóc tinh tế của các quản gia hiếu khách, nơi những món ăn lành và cảm giác tự do rong chơi giải phóng hoàn toàn tâm trí khỏi lắng lo căng thẳng của bộn bề cuộc sống, L’Alya Ninh Vân Bay là nơi du khách tái kết nối trọn vẹn với thế giới nội tâm, vừa trẻ hóa tâm trí, cơ thể khi hòa vào thiên nhiên hoang sơ nơi vịnh biển lãng mạn top hai thế giới.