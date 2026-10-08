Loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á được vinh danh Quốc tế

InterContinentalDanang Sun Peninsula Resort là một trong số ít khách sạn đồng thời sở hữu cả Chìa khóa MICHELIN Key và SaoMICHELIN Star.

Châu Á là nơi hội tụ những khách sạn và khu nghỉ dưỡng xuất sắc bậc nhất thếgiới - những thiên đường nghệ thuật kiến trúc, chăm sóc sức khỏe và ẩm thực đỉnh cao, không ngừng đưa mỗi kỳ nghỉ chạm đến những nấc thang hoàn mỹ mới.Mới đây, nhiều đại diện tiên phong trong khu vực đã vinh dự đón nhận những giải thưởng danh giá hàng đầungành dịch vụ khách sạn. Dù được bình chọn bởi cộng đồng du khách tinh tế toàn cầu hay được tuyển chọn bởi đội ngũ chuyên gia thẩm định khắt khe, những giải thưởng này đều minh chứng cho thấy ngành khách sạn châu Á đang kết hợp hài hòa nét duyên bản địa với các tiêu chuẩn quốc tế để kiến tạo nên những trải nghiệm lưu trú vượt bậc.

VIỆT NAM

InterContinentalDanang Sun Peninsula Resort

- Hạng1 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á – Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2026

- 1Chìa khóa MICHELIN Key

- 1Sao MICHELIN Star (dành cho nhà hàng La Maison 1888

Hệ thống phòng nghỉ, suite, biệt thự và penthouse hướng biển tại Inter Continental Danang đều được kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế

Nằm trải dài qua bốn tầng địa hình độc đáo trên bán đảo Sơn Trà nguyên sơ và thoai thoải dẫn xuống bờ vịnh cát hình lưỡi liềm, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort từ lâu đã trở thành một điểm đến độc lập đầy sức hút. Đầu năm nay, không gian ẩm thực Pháp cao cấp LaMaison 1888 dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng lừng danh Christian Le Squer đã trở thành nhà hàng duy nhất tại miền Trung Việt Nam sở hữu 1 Sao MICHELIN. Khu nghỉ dưỡnghiện tiếp tục giữ vững danh hiệu 1 Chìa khóa MICHELINKey, trở thành mộ trong số ít cơ sở lưu trú trên toàn cầu đồng thời sở hữu cả Sao và Chìa khóa MICHELIN. Khép lại một năm ghi dấu ấn rực rỡ, InterContinental Danang vinh dự được bình chọn là Khu nghỉ dưỡng số 1châu Á tại giải thưởng Readers' Choice Awards 2026 từ những độc giả tinh tế của tạp chí Condé Nast Traveler.

Hotelde la Coupole Sapa - MGallery Collection

- Hạng4 Khách sạn hàng đầu Đông Nam Á – Condé Nast TravelerReaders' Choice Awards 2026

- 1Chìa khóa MICHELIN Key

Hotelde la Coupole Sapa – MGallery Collection giao hòa nét quyến rũ thời kỳ Đông Dương thuộc Pháp với những chi tiết thiết kế bản địa đặc trưng

Ẩn mình giữa những triền đồi mờ sương đầy mê hoặc của vùng cao Tây Bắc, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa đa dạng của Sa Pa. Mỗi kỳ nghỉ tại đây đều được nâng tầm bởi ngôn ngữ thiết kế nội thất táo bạo của Bill Bensley, những trải nghiệm giàu tính tương tác, các liệu trình chăm sóc sức khỏe lấy cảm hứng bản địa tại Nuages Spa và hương vị ẩm thực Pháp tinh tế tại Chic với sân hiên thanh lịch hướng trọn tầm nhìn ra núi non trùng điệp. Khu nghỉ dưỡng boutique độc bản này tiếp tục chinh phục độc giả Condé Nast Traveler khi giữ vị trí Khách sạn số 4 Đông Nam Á tại Readers' Choice Awards 2026, đồng thời khẳng định chất lượng xuất sắc với danh hiệu 1 Chìa khóa MICHELIN Key năm thứ hai liên tiếp.

SofitelLegend Metropole Hanoi

- Hạng10 Khách sạn hàng đầu Đông Nam Á – Condé Nast TravelerReaders' Choice Awards 2026

- 2chìa MICHELIN Keys

Sofitel Legend Metropole Hanoi đã đồng hành và đón tiếp du khách đến với thủ đô suốt 125 năm qua

Kể từ khi mở cửa đón khách vào năm 1901, Sofitel LegendMetropole Hanoi luôn sừng sững như một biểu tượng củasự sang trọng giữa khu phố cổ Hà Nội. Trải qua hơnmột thế kỷ, "quý bà kiêu kỳ" (grande dame) của ngànhkhách sạn không ngừng chuyển mình theo thời đại đểgiữ vững vị thế tiên phong trong dịch vụ lưu trú vànghệ thuật ẩm thực châu Á, từ dấu mốc gắn liềnvới sự ra đời của món cà phê trứng trứ danh vào thậpniên 1940 đến dự án nâng cấp tòa nhà lịch sử Heritage Wing vào năm 2023. Ghi nhận vị thế đỉnh cao của khách sạn, cẩm nang MICHELIN đã trao tặng cơ sở này 2 Chìakhóa MICHELIN Keys, biểu trưng cho trải nghiệm "độc đáo trên mọi phương diện". Biểu tượng di sản giữa lòng thủ đô đồng thời được vinh danh ở vị trí Khách sạn số 10 Đông Nam Á tại giải thưởng Condé Nast TravelerReaders' Choice Awards 2026.

THÁILAN

SofitelKrabi Phokeethra Golf & Spa Resort

- Hạng7 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Thái Lan – Condé NastTraveler Readers' Choice Awards 2026

Các cặp đôi và gia đình có thể tận hưởng kỳ nghỉ phongcách hướng trọn tầm nhìn ra biển Andaman tại Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort

Tọa lạc bên bờ biển nguyên sơ của miền Nam Thái Lan, khunghỉ dưỡng 5 sao này là điểm hẹn lý tưởng cho những hành trình khám phá giàu trải nghiệm với chuỗi hoạt động phong phú cho mọi lứa tuổi, bao gồm một trong những hồ bơi lớn nhất Thái Lan, hệ thống sân tennis, sáu nhà hàng và quầy bar, cùng lối kết nối thẳng ra sân golf ven biển. Tất cả đều thấm đượm nét thanh lịch kiểu Pháp đặc trưng của thương hiệu Sofitel, đưa nơi đây trở thành lựa chọn yêu thích của các gia đình,nhóm bạn cũng như các cặp đôi. Những nỗ lực bền bỉ trong việc kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng vượt bậccủa khách sạn đã được ghi nhận xứng đáng khi SofitelKrabi vinh dự góp mặt ở vị trí Hạng 7 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Thái Lan tại giải thưởng Condé Nast TravelerReaders' Choice Awards 2026.

CÁC ĐIỂM ĐẾN KHÁC TẠI CHÂU Á

REVĪVŌWellness Resort, Bali

- 1Chìa khóa MICHELIN Key

- Giảithưởng do độc giả bình chọn cho Spa, Phòng khám, Chươngtrình & Liệu trình – Destination Deluxe Awards 2026 (dànhcho Vitality Centre)

Ẩn mình giữa rừng cây và những khu vườn nhiệt đới tại Bali, REVĪVŌ Wellness Resort là điểm đến tiên phong về chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được bao bọc bởi 3 hecta vườn nhiệt đới trên bán đảo NusaDua (Bali), REVĪVŌ Wellness Resort sở hữu 22 phòng suite và biệt thự chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống toàn diện. Tại đây, du khách được chào đón bước vào những hành trình phục hồi mang đậm dấu ấn cá nhân hóa theo từng thể trạng riêng biệt, kết hợp hài hòa giữa chánh niệm, thiền định, vận động thể chất, dinh dưỡng lành mạnh và các liệu pháp spa chuyên sâu.

Khu nghỉ dưỡng tiên phong này tiếp tục giữ vững danh hiệu 1 Chìa khóa MICHELIN Key năm thứ hailiên tiếp; đồng thời trung tâm Vitality Centre của resort cũng xuất sắc đạt vị trí thứ hai ở hạng mục Giải thưởng do độc giả bình chọn cho Spa, Phòng khám, Chương trình & Liệu trình tại khuôn khổ Destination DeluxeAwards & Wellness Summit 2026.