Khi nhiều người vẫn đang chỉ trích Quang Hải thì nhân vật đầu tiên trong đoạn hội thoại bị hacker xâm chiếm lại tiết lộ điều bất ngờ về chàng cầu thủ

Xuất hiện trong loạt tin nhắn được cho là của Quang Hải nhắn với một người bạn, cô bạn gái cũ Huyền My bất ngờ được nhiều người liên tục nhắc tên trong buổi sáng ngày hôm nay sau khi Quang Hải bị hack tài khoản Facebook.

Huyền My với bức ảnh thân mật bên Quang Hải.

Mới đây động thái đầu tiên của Huyền My liên quan đến vụ việc trên là đăng dòng trạng thái mới, cô gái 9X bày tỏ trên trang Facebook rằng: "Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng. Hi vọng chúng ta tôn trọng nhau, cả quá khứ và sự riêng tư! ".

Chia sẻ về dòng trạng thái đầy ẩn ý này, Huyền My cho biết: "Vì nhiều người đưa mình vào câu chuyện quá, mình muốn mọi người gạt bỏ quá khứ. Với mình những gì đã là quá khứ thì bất cứ lí do gì nó cũng qua rồi, mình cũng không quan tâm nữa! ".

Từng được nhiều người biết đến khi lộ hình ảnh tựa đầu vào vai Quang Hải, khi đó Huyền My được nhiều người nghi ngờ là bạn gái tin đồn của chàng cầu thủ nổi tiếng này vào đầu năm nay. Sau một thời gian tình cảm và Quang Hải cũng đã có người mới, nhưng đối với Huyền My, chàng tiền vệ này mang lại cho cô gái trẻ nhiều ấn tượng. "Quá trình yêu thì anh Hải vẫn là người quan tâm người khác và ấm áp", Huyền My chia sẻ.

Cho đến nay cả Quang Hải và Huyền My đều có cuộc sống riêng, đối với bà chủ tiệm nail trẻ tuổi khi được hỏi về vụ việc trên có ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa cô và bạn trai, Huỳnh My thắng thắn bày tỏ: "Mình không ngại bất cứ cái gì cả, vì nó đã là chuyện qua rồi, mình cũng không làm gì sai trong chuyện tình này nên bản thân mình không ngại".

Trước sự việc Quang Hải bị hacker trộm thông tin cá nhân, cùng với đó xuất hiện nhiều đoạn tin nhắn liên quan đến chuyện tình cảm của chàng cầu thủ nổi tiếng này. Bạn gái "tin đồn" một thời của Quang Hải mong muốn mọi người tôn trọng quyền riêng tư của cả Huyền My và Quang Hải.

