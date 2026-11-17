Hành trình bắt đầu từ những trăn trở của người làm mẹ

Chọn trường mầm non cho con chưa bao giờ là quyết định dễ dàng đối với các bậc cha mẹ. Đằng sau sự lựa chọn ấy là vô vàn băn khoăn:

Liệu con có được yêu thương?

Con có cảm thấy an toàn và hạnh phúc?

Những năm tháng đầu đời có giúp con hình thành sự tự tin, độc lập và tình yêu học hỏi?

Với những người sáng lập Macaron Schools, chính những trăn trở ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình giáo dục của mình.

Ra đời từ năm 2015, Macaron được xây dựng bởi những người làm giáo dục đồng thời là những người mẹ đã tìm hiểu, thực hành và chứng kiến những thay đổi tích cực của trẻ trong môi trường Montessori. Từ trải nghiệm thực tế, một niềm tin giáo dục dần hình thành: Mỗi đứa trẻ đều sở hữu những tiềm năng riêng. Điều người lớn cần làm không phải là thúc ép trẻ trở thành một hình mẫu có sẵn, mà là kiến tạo môi trường phù hợp để những tiềm năng ấy được bộc lộ và phát triển.

Niềm tin này đã trở thành kim chỉ nam cho nhà trường suốt hơn một thập kỷ. Tọa lạc tại số 201 Hoàng Cầu, Macaron Schools trở thành một lựa chọn giáo dục mầm non theo phương pháp Montessori cho các gia đình tại khu vực Đống Đa, Ô Chợ Dừa và các khu dân cư lân cận. Tại đây, hành trình hơn 10 năm không đơn thuần là một dấu mốc thời gian, mà là quá trình không ngừng học hỏi, điều chỉnh và kiên trì theo đuổi những giá trị ban đầu thông qua việc xây dựng môi trường học tập, lựa chọn đội ngũ giáo viên, tổ chức hoạt động và đồng hành cùng từng gia đình.

Khi sự tự lập lớn lên từ những điều bình dị nhất

Sự khác biệt của giáo dục Montessori không nhất thiết nằm ở những bài học lớn lao. Đôi khi, điều khiến phụ huynh bất ngờ lại là khoảnh khắc một em bé hai tuổi biết tự cất đôi giày, tự rót nước hay kiên nhẫn hoàn thành một công việc nhỏ mà không cần người lớn liên tục nhắc nhở.

Trong lớp học Montessori, trẻ được khuyến khích trực tiếp trải nghiệm, lựa chọn hoạt động và thực hành những công việc phù hợp với khả năng phát triển. Một em bé tập cài cúc áo có thể cần nhiều lần thử; một đứa trẻ tập rót nước có thể vô tình làm đổ. Thay vì vội vàng làm hộ, giáo viên sẽ quan sát, hỗ trợ đúng lúc và tạo điều kiện để trẻ tiếp tục cố gắng. Đằng sau những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy là quá trình hình thành sự tập trung, phối hợp vận động, khả năng giải quyết vấn đề và niềm tin vào bản thân.

Môi trường học tập được tổ chức theo hai giai đoạn phát triển là 0 - 3 tuổi và 3 - 6 tuổi, với hệ thống học cụ và hoạt động sát với nhu cầu của trẻ. Không chỉ chú trọng kiến thức, chương trình hướng tới việc nuôi dưỡng những phẩm chất có ý nghĩa lâu dài như tính tự lập, trách nhiệm, sự tôn trọng, lòng ham học hỏi và khả năng hợp tác. Đây cũng là lý do nhà trường chọn thông điệp "Your Potential Is Endless - Tiềm năng của con là vô hạn" như một lời khẳng định về niềm tin dành cho mỗi đứa trẻ.

Gieo mầm năng lực hội nhập từ những trải nghiệm tự nhiên

Một môi trường giáo dục theo định hướng quốc tế không chỉ được định nghĩa bằng ngôn ngữ giảng dạy hay trang thiết bị hiện đại, mà quan trọng hơn là trẻ được chuẩn bị những năng lực gì để thích ứng với một thế giới không ngừng thay đổi.

Tại Macaron, định hướng Montessori được kết hợp hài hòa cùng môi trường song ngữ và các hoạt động tiếng Anh gắn liền với trải nghiệm thực tế. Thay vì ghi nhớ những từ vựng rời rạc, trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ một cách tự nhiên thông qua câu chuyện, bài hát, hoạt động thường ngày và những tình huống giao tiếp gần gũi.

Chương trình tiếng Anh được triển khai qua các nội dung như My World in Words, Daily English, Storytelling & Drama và Montessori Phonics. Việc học ngôn ngữ được thiết kế phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ mầm non, khuyến khích các em mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu cá nhân.

Song song với đó, nhà trường chú trọng hình thành những phẩm chất nền tảng của công dân toàn cầu: biết tôn trọng sự khác biệt, có trách nhiệm với bản thân, sẵn sàng hợp tác và luôn giữ sự tò mò trước thế giới.

Để trẻ trưởng thành đúng với tiềm năng riêng

Một ngôi trường Montessori không được tạo nên chỉ bằng những bộ giáo cụ; chất lượng trải nghiệm của trẻ nằm ở cách người giáo viên thấu hiểu, quan sát và phản ứng trước các tình huống diễn ra hằng ngày.

Khi một đứa trẻ bật khóc vì chưa làm được điều mình muốn, giáo viên cần đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Khi trẻ mắc lỗi, giáo viên cần biết cách giúp trẻ nhìn nhận và sửa chữa mà không làm tổn thương lòng tự trọng. Hay khi hai đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn, người giáo viên không chỉ giải quyết sự việc trước mắt mà còn từng bước hướng dẫn trẻ cách diễn đạt cảm xúc và tôn trọng người khác.

Đó là những năng lực nghề nghiệp đòi hỏi kiến thức, kỹ năng quan sát, sự thực hành thường xuyên cùng một thái độ tôn trọng trẻ em thực sự. Với Macaron, năm giá trị Yêu thương - Tôn trọng - Cống hiến - Ham học hỏi - Chính trực chính là nền tảng định hướng văn hóa giáo dục, nơi người lớn cũng liên tục hoàn thiện chính mình để đồng hành cùng sự trưởng thành của trẻ.

Giữa nhịp sống đô thị bận rộn, việc tìm được môi trường phù hợp cho con là mong muốn thiết thực của nhiều bậc cha mẹ, và một ngôi trường đáng tin cậy cần nhiều hơn cơ sở vật chất đẹp hay những lời giới thiệu hấp dẫn. Phụ huynh cần trực tiếp nhìn thấy cách giáo viên chăm sóc trẻ, cách nhà trường bảo đảm an toàn, cách trẻ tương tác với môi trường và sự tiến bộ của con qua từng giai đoạn. Vì thế, việc trực tiếp tham quan lớp học, tìm hiểu chương trình và trao đổi với đội ngũ giáo dục vẫn luôn là bước quan trọng để mỗi gia đình tự mình cảm nhận và đánh giá mức độ phù hợp.

Hơn một thập kỷ tâm huyết với giáo dục, Macaron Montessori vẫn giữ trọn một niềm tin giản dị: Giáo dục tốt không phải là tạo ra những đứa trẻ giống nhau, mà là giúp mỗi đứa trẻ trưởng thành với những giá trị và tiềm năng riêng. Tại 201 Hoàng Cầu, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối mỗi ngày bằng sự tận tâm của người làm giáo dục, sự đồng hành của gia đình và những bước trưởng thành đầu tiên của trẻ thơ.