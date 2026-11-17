Ở tuổi 37, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Mạc Anh Thư chọn đưa con gái - bé Cát sang Phần Lan, bắt đầu một cuộc sống gần như hoàn toàn mới. Khi ấy, cô chỉ muốn đi thật xa, bắt đầu lại ở một nơi khác, đồng thời mong con có cơ hội học tập trong môi trường giáo dục mà cô đánh giá cao.

Nhưng hành trình ấy không chỉ có những ngày sống chậm, thảnh thơi ngắm tuyết rơi. Đằng sau quyết định có phần vội vã là những đêm làm bài đến 2 giờ sáng, những lần loay hoay với tài liệu tiếng Anh, áp lực công việc kinh doanh ở Việt Nam gặp trục trặc khiến Anh Thư tự hỏi liệu mình có nên dừng lại.

Dù vậy, sau khi hoàn thành chương trình đại học, Anh Thư vẫn kiên trì tiếp tục. Cô bắt đầu học tiếng Phần Lan nghiêm túc hơn, tìm hiểu tiếng Trung và chia sẻ hành trình học ngoại ngữ từ con số 0.

Hành trình của Mạc Anh Thư có cả những lựa chọn đúng, sai, những điều đạt được và cả những tiếc nuối. Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhất là sau tất cả, cô vẫn giữ được mong muốn học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Quyết định du học chớp nhoáng

Anh Thư chia sẻ, quyết định đưa con sang Phần Lan đến khá nhanh. Từ lúc tìm hiểu đến khi cầm visa trên tay chỉ khoảng 3-4 tháng. Phần lớn gia đình không biết chuyện cho đến gần ngày hai mẹ con lên đường.

“Từ lúc quyết định đến khi cầm visa trên tay, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài tháng. Suốt khoảng thời gian đó, tôi gần như giữ kín kế hoạch, chỉ có em trai và một vài người thân thiết biết chuyện. Mãi đến khi ngày đi đã cận kề, tôi mới thông báo với gia đình. Ai cũng bàng hoàng, lo lắng, bởi không ai nghĩ tôi lại quyết định đưa con sang một đất nước xa xôi nhanh đến vậy.

Người phản đối nhiều nhất là ba tôi. Ba lo hai mẹ con sang nơi đất khách quê người sẽ gặp đủ thứ khó khăn, nhất là tôi vốn sống tình cảm, quen gần gũi gia đình. Ba sợ tôi không chịu được cảm giác xa nhà, rồi rơi vào trầm cảm. Mẹ tôi khi ấy chỉ biết thở dài, có lẽ vì khuyên ngăn cũng không thay đổi được quyết định của con gái.

Bà nội thì gọi điện khóc, lo tôi sang đó không biết nấu ăn, không có ai lo cơm nước rồi sẽ xoay xở thế nào. Bà ngoại ngày nào cũng niệm Phật, cầu cho hai mẹ con đi đường bình an, chỉ mong tôi học xong rồi sớm trở về. Ngoại còn tưởng chúng tôi chỉ đi vài tháng chứ không phải một hành trình dài như vậy.

Em trai, anh trai và những người bạn thân thì có phần cởi mở hơn. Mọi người động viên tôi cứ đi, cứ thử sức, nếu thấy không phù hợp thì trở về, đừng vì đã quyết định mà cố gắng đến mức quá sức. Chú tôi ở Mỹ cũng nhiều lần gọi điện cho ba, cho anh trai, rồi trực tiếp gặp tôi để khuyên nên sang Mỹ với chú thay vì chọn Phần Lan. Ba của bé Cát cũng mong tôi suy nghĩ lại.

Nhưng tính tôi khá cứng đầu. Một khi đã quyết định điều gì thì rất khó để người khác lay chuyển. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình muốn thử một lần, muốn biết bản thân có thể cố gắng và đi được đến đâu”, Anh Thư nói.

Thời điểm ấy, Anh Thư muốn đi thật xa để bắt đầu lại. Phần Lan xuất hiện từ gợi ý của một vài người quen. Sau khi tìm hiểu, cô nhận thấy thủ tục tương đối thuận lợi, kinh phí nằm trong khả năng, cả hai mẹ con đều có cơ hội học tập. Đặc biệt, cô vẫn còn công việc kinh doanh và tài sản ở Việt Nam làm đường lui nếu cuộc sống mới không phù hợp.

Với Anh Thư, du học không chỉ là chuyện học một ngành mới. Sau những năm tháng dành nhiều tâm sức cho tình yêu, gia đình và công việc, cô muốn quay lại làm những điều bản thân từng bỏ lỡ: học thêm ngoại ngữ, phát triển kỹ năng, mở rộng thế giới quan và xây dựng một nền tảng riêng về tri thức lẫn tài chính.

Ban đầu, cô dự định theo học ngành Media and Arts tại Đại học Tampere. Tuy nhiên, khi mới ôn tiếng Anh được khoảng 1-2 tháng, Turku University of Applied Sciences mở đợt tuyển sinh ngành Business Administration. Theo lời khuyên của người hướng dẫn hồ sơ, cô quyết định thử sức với cơ hội này để hai mẹ con có thể sang Phần Lan sớm hơn.

Anh Thư tham gia phỏng vấn nhóm bằng tiếng Anh với giảng viên nhà trường. Khi nhận được thông báo trúng tuyển, hai mẹ con nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Tháng 12/2023, họ đặt chân đến Phần Lan, đầu tháng 1/2024, cô chính thức nhập học.

Không có nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống mới, Anh Thư nhanh chóng phải đối diện với thực tế của một sinh viên quốc tế. Trước đó, cô từng nghe nói học đại học ở Phần Lan khá nhẹ nhàng, chỉ cần lên lớp, điểm danh là có thể qua môn. Nhưng khi bước vào học, cô mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bài tập nhiều, thuyết trình liên tục, tuần nào cũng có những yêu cầu phải hoàn thành.

Có những cuốn tài liệu dày hàng trăm trang, cô phải dùng Google Dịch để dịch từng trang vì đọc tiếng Anh không kịp hiểu. Những công cụ như PowerPoint, Excel hay Canva cũng khiến cô mất nhiều thời gian mày mò. Đúng lúc ấy, công việc kinh doanh ở Việt Nam gặp sự cố, trang bán hàng vốn là nguồn thu nhập của cô bị ảnh hưởng. Vừa học ở Phần Lan, vừa theo dõi công việc từ xa, vừa chăm sóc con, Anh Thư có những ngày thực sự kiệt sức.

Không dưới 100 lần tự hỏi có nên bỏ cuộc

Cô kể, có những đêm vừa đọc tài liệu làm bài, vừa mở máy tính kiểm tra doanh thu cửa hàng đang ảm đạm. Khi mọi người đã nghỉ ngơi, cô vẫn ngồi trước màn hình, loay hoay với những kiến thức chưa hiểu và những công việc chưa thể giải quyết.

Lịch sinh hoạt của Anh Thư gần như kín cả ngày. 7 giờ sáng, cô thức dậy chuẩn bị đồ ăn cho con. Khoảng 8-9 giờ, hai mẹ con bắt đầu một ngày mới, một người đến trường, một người đi học. Khoảng 4 giờ chiều, cô trở về nhà nấu cơm, tắm rửa, dọn dẹp, giặt giũ. Buổi tối mới là thời gian dành cho bài tập, có hôm kéo dài đến 2 giờ sáng.

Cuối tuần, hai mẹ con lại đi siêu thị mua thực phẩm cho cả tuần. Anh Thư nhớ những ngày mùa đông tuyết ngập đến đầu gối, hai mẹ con mỗi người mang một giỏ đồ ăn, vừa lạnh vừa mệt. Cô từng tính xin làm thêm tại spa để tiếp tục rèn nghề gội đầu dưỡng sinh, nhưng sau khi cân nhắc đã quyết định dừng lại. Cô hiểu nếu cùng lúc ôm đồm việc học, việc làm và chăm con, mình có thể không còn đủ sức để đồng hành cùng con.

Anh Thư thừa nhận đã không dưới 100 lần tự hỏi có nên bỏ cuộc. Nhưng những lúc mệt mỏi nhất, nhìn con gái ngoan ngoãn tự chơi, tự học bài, thậm chí biết tự thức dậy, hâm nóng đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn rồi đi học mà không cần đánh thức mẹ, cô lại muốn cố thêm một chút.

Thay vì đặt mục tiêu phải đạt điểm số thật cao, cô chọn cách học thực tế: cố gắng hoàn thành từng môn, từng bài tập và tìm cách thích nghi. Cô cũng tận dụng AI hỗ trợ quá trình học để giảm tải áp lực.

Nhờ kinh nghiệm kinh doanh trước đó, Anh Thư làm báo cáo và thuyết trình để được công nhận tương đương 35 tín chỉ. Cộng với việc không đi làm thêm mà tập trung học tập, cô hoàn thành chương trình sớm hơn một năm so với lộ trình chuẩn 3,5 năm. Tổng học phí đã đóng là 28.750 euro, thay vì 40.250 euro nếu học theo đúng thời gian dự kiến.

Tốt nghiệp đại học vẫn chưa ngừng học, bắt đầu thêm một ngoại ngữ

Sau khi hoàn thành chương trình Business Administration, Anh Thư lại đối diện với một khoảng trống khác: gần 3 năm sống ở Phần Lan nhưng cô vẫn chưa thể giao tiếp tốt bằng tiếng bản địa.

Lý do, theo cô, là chương trình học sử dụng tiếng Anh, bản thân không đi làm thêm, các mối quan hệ cũng không nhiều. Bạn bè chủ yếu là một vài người Việt và bạn quốc tế, nhưng mọi người đều giao tiếp bằng tiếng Anh. Vì vậy, cô ít có cơ hội thực hành tiếng Phần Lan trong cuộc sống thường ngày.

“Một lần đi siêu thị mua sữa, không mang theo điện thoại, tôi gặp một tình huống khiến bản thân day dứt mãi. Hai cụ già tiến đến hỏi đường tới ga tàu. Tôi nghe hiểu câu hỏi nhưng không biết phải trả lời bằng tiếng Phần Lan như thế nào. Tiếng Anh cũng không giúp được vì hai cụ không hiểu ngôn ngữ này. Tôi đành chạy theo nhờ một người trẻ đi ngang qua giúp đỡ”, cô kể.

Sau trải nghiệm ấy, Anh Thư quyết tâm học tiếng Phần Lan nghiêm túc hơn. Bên cạnh đó, cô còn dành thời gian học tiếng Trung, dù không đặt mục tiêu phải dùng ngôn ngữ này để tìm việc hay kiếm tiền.

Nhiều người thắc mắc tại sao đang sống ở Phần Lan, cô lại chọn học thêm tiếng Trung. Nhưng với Anh Thư, không phải kiến thức nào cũng cần lập tức mang lại lợi ích kinh tế. Cô tin rằng sự học không bao giờ là một khoản đầu tư thua lỗ. Có thể hôm nay những điều mình học chưa phát huy tác dụng, nhưng một ngày nào đó, chúng có thể trở thành chiếc chìa khóa mở ra một cơ hội mới.

Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Trung từ con số 0. Hiện tại, Anh Thư còn lập kênh chia sẻ hành trình học ngoại ngữ, với mong muốn mọi người có thể cùng theo dõi quá trình học tiếng Trung và tiếng Phần Lan của mình.

“Nếu nói hoàn toàn không hối hận thì đó không phải sự thật”

Sau gần 3 năm, khi nhìn lại quyết định đưa con sang Phần Lan sau khi hôn nhân tan vỡ, Anh Thư không phủ nhận có những điều khiến mình tiếc nuối.

“Nếu được quay lại, tôi vẫn lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân vì nhận thấy hai người không còn sự kết nối và khó có thể đi cùng nhau lâu dài. Nhưng tôi sẽ không chọn cách mang con đi xa chỉ để bắt đầu lại cuộc sống. Khi ấy, tôi từng nghĩ đó là phương án tốt nhất, nhưng sau này mới nhận ra mình đã vô tình tước đi cơ hội gần gũi con của người cha”, Anh Thư chia sẻ.

Anh Thư nhắn gửi đến những người đang có ý định đưa con ra nước ngoài để tìm kiếm một khởi đầu mới: Đừng chỉ nhìn vào những hình ảnh đẹp đẽ trên mạng xã hội rồi nghĩ rằng người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được. Trước khi quyết định, cần tự hỏi mình thực sự muốn đi vì điều gì, bản thân và con có thể thích nghi hay không, tài chính có đủ vững vàng và nếu gặp khó khăn thì đâu là phương án dự phòng.

Theo trải nghiệm của cô, những gia đình có con nhỏ càng cần chuẩn bị kỹ. Không chỉ là học phí mà còn phải tính đến sinh hoạt phí, cơ hội việc làm, ngôn ngữ và sức khỏe để có thể duy trì cuộc sống trong vài năm mà không rơi vào thế bị động.

Dù vậy, cô không xem gần 3 năm qua là một lựa chọn thất bại. Điều lớn nhất cô nhận được là đã dám học những thứ mà nếu tiếp tục cuộc sống trước đây, có thể 10-20 năm nữa cũng chưa từng nghĩ tới.

Ở tuổi 40, cô không còn đặt nặng việc phải chứng minh mình thành công hay phải có một cuộc sống như mong đợi của người khác. Khi chưa nhìn rõ con đường phía trước, cô chọn tiếp tục học những gì nằm trong khả năng, từ ngoại ngữ đến những kỹ năng mới.

Đó cũng là điều cựu người mẫu muốn gửi gắm đến những người phụ nữ đang cảm thấy mình đã muộn màng: Không nhất thiết phải sang một đất nước khác mới có thể bắt đầu lại, cũng không cần đợi đến khi mọi thứ ổn định mới nghĩ đến việc phát triển bản thân. Có thể bắt đầu ngay từ nơi mình đang sống, bằng một ngoại ngữ, một kỹ năng hay một niềm vui lành mạnh.

Bởi học tập không chỉ để lấy bằng cấp hay tìm kiếm một công việc tốt hơn. Đó còn là cách mỗi người mở rộng thế giới của mình, có thêm lựa chọn và không ngừng trưởng thành. Với Anh Thư, làm muộn còn hơn không làm. Và dù hành trình phía trước còn nhiều điều chưa biết, cô vẫn muốn tiếp tục bước đi bằng chính những gì mình đang học được mỗi ngày.