Tôm là món “khoái khẩu” của rất nhiều người Việt nhờ mùi vị thơm ngon, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, chỉ cần bất cẩn một chút khi đi chợ hay siêu thị bạn cũng sẽ dễ mua phải những con “tôm hormone” có thể có bề ngoài bắt mắt nhưng hại sức khỏe, nghèo dinh dưỡng.

“Tôm hormone” là cách gọi dân gian để chỉ những con tôm được nuôi tăng trọng bằng cách sử dụng hormone tăng trưởng, hóa chất kích thích hoặc thức ăn công nghiệp không rõ nguồn gốc. Mục đích là giúp tôm lớn nhanh, đạt kích thước và trọng lượng, vẻ ngoài đều đẹp để dễ bán và thu lợi nhiều hơn.

Khi tiêu thụ loại tôm này trong thời gian dài, hormone tăng trưởng và hóa chất tồn dư có thể xâm nhập vào cơ thể con người. Từ đó dẫn đến rối loạn nội tiết, tổn thương gan thận, làm tăng nguy cơ ung thư hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Nguy hiểm hơn, rất nhiều người đi chợ lâu năm vẫn có thể bị “đánh lừa” bởi vẻ ngoài bóng bẩy của loại tôm này.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, bạn nên ghi nhớ 5 dấu hiệu dễ nhận biết nhất của “tôm hormone” dưới đây:

1. Vỏ tôm bóng loáng và có màu lạ

Tôm tươi sẽ có vỏ hơi bóng, màu sắc tự nhiên: tôm sú vỏ xám nâu, tôm thẻ màu hồng nhạt, tôm hùm xanh ngả đen… Nhưng tôm bị xử lý bằng hóa chất hoặc hormone thường có vỏ bóng như bôi dầu, màu sắc lạ thường như đỏ chót, xanh óng ánh hay trắng nhợt - dấu hiệu của việc bị “tắm” phụ gia hoặc tăng trưởng ép buộc. Cần phải chấp nhận rằng những con tôm nhìn quá bắt mắt thực ra lại rất dễ không an toàn.

2. Tôm to quá mức và đồng đều bất thường

Thông thường, tôm nuôi tự nhiên hoặc tôm nuôi đúng quy trình sẽ có kích thước đa dạng, có lớn có nhỏ. Ngược lại, "tôm hormone" thường được tiêm hoặc trộn hormone vào thức ăn, khiến chúng lớn rất nhanh, to đều như “khuôn đúc”. Nếu bạn thấy cả mớ tôm có kích thước giống hệt nhau, thịt quá nở nạc, hãy cảnh giác.

3. Tôm có mùi lạ

Tôm tươi tự nhiên thường có mùi nhẹ của nước biển, không tanh nồng hay khó chịu. Tuy nhiên, nếu tôm có mùi lạ như mùi tanh gắt, mùi thuốc sát trùng, mùi hắc hoặc mùi hóa chất thì không nên mua dù trông tươi ngon, đẹp mắt tới đâu. Rất có thể tôm đã bị xử lý bằng chất bảo quản không an toàn, hoặc được nuôi bằng thức ăn và hormone không phù hợp.

4. Đầu tôm to bất thường, thân không cân đối

Ở tôm bình thường, phần đầu và thân có tỷ lệ hài hòa. Còn "tôm hormone" thường có phần đầu to quá cỡ, nhìn hơi “lố”, thậm chí đầu chiếm gần nửa cơ thể. Điều này là do hormone kích thích làm tăng kích thước cơ quan nội tạng ở phần đầu - nơi tập trung gan, ruột và hệ trao đổi chất. Nếu thấy đầu tôm to, thô và mất cân xứng với thân, tốt nhất không nên mua.

5. Thịt tôm mềm nhũn, không có độ đàn hồi

Tôm ngon là tôm có thịt chắc, dai nhẹ, khi nhấn tay vào phải có độ đàn hồi. Còn tôm nuôi bằng hormone lớn nhanh nhưng cơ thịt không phát triển kịp, nên thường bị mềm, nhão, dễ bở khi nấu. Khi nếm thử, loại tôm này cũng nhạt vị, không thơm ngọt như tôm tự nhiên. Nếu bạn sờ vào thấy tôm mềm oặt, rũ rượi hoặc khi nấu lên bị teo tóp lại thì có khả năng cao là “tôm hormone”.

Ngoài ra, nên ưu tiên mua tôm ở các cửa hàng uy tín, siêu thị lớn có kiểm định rõ ràng. Không ham tôm quá to, vỏ quá bóng, màu quá đẹp. Khi mua nên chọn tôm sống hoặc tôm còn nguyên hình dạng, tránh mua tôm đã bóc vỏ, sơ chế sẵn vì khó phân biệt chất lượng nhé!

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Daily Mail