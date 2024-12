Quýt là một trong những loại quả rất giàu vitamin C (khoảng 26.7mg/100gr) và nhiều chất chống ôxy hóa khác, giúp tăng sức đề kháng, kích thích khả năng miễn dịch của cơ thể để chống lại nhiều loại virus gây bệnh. Loại quả này còn giúp phòng ngừa một số bệnh lý u bướu và hạn chế tỷ lệ phát triển của những tế bào ung thư khác. Khi mua quýt nên chọn quả to hay nhỏ để có những quả thơm ngon, mọng nước là điều nhiều người băn khoăn.

Khi mua quýt nên chọn quả to hay nhỏ?

Kích thước quả quýt có thể liên quan đến một số yếu tố như hàm lượng nước, độ ngon ngọt và cảm giác hài lòng khi ăn. Tuy nhiên, không phải lúc nào quả to cũng đồng nghĩa với việc chất lượng tốt hơn và ngược lại.

Quýt to hay nhỏ được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là giống quýt, điều kiện trồng trọt, mùa vụ và thời gian thu hoạch.

Mua quýt nên chọn quả to hay quả nhỏ? (Ảnh: Cookist)

Những quả quýt to thường có vỏ dày hơn và phần ruột có thể ít nước hơn; có thể là do chúng được trồng trong điều kiện không thuận lợi, hoặc không đủ độ chín khi thu hoạch. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quả quýt to lại có hương vị ngọt ngào và dễ bóc vỏ, nhất là đối với những giống quýt lớn, như quýt đường.

Quả quýt nhỏ thường có vỏ mỏng, ít xơ và nhiều nước hơn. Quýt nhỏ thường có vị ngọt thanh hơn và dễ tạo cảm giác tươi mới khi ăn. Đây là những quả quýt được thu hoạch khi đã đạt độ chín hoàn hảo, nhờ vào điều kiện trồng trọt và chăm sóc tốt.

Tóm lại, kích thước quả không phải là tiêu chuẩn cố định để chọn quýt ngon. Bạn có thể kết hợp với việc xem xét các yếu tố khác để chọn những quả mọng và ngọt nhất.

Cách chọn quýt ngon

Dưới đây là một số lưu ý giúp bạn lựa chọn được những quả quýt ngọt thơm và an toàn.

Xem xét vỏ quýt

Một trong những yếu tố quan trọng để xác định chất lượng của quả quýt là phần vỏ. Vỏ quýt cần phải sáng bóng, không bị nứt hoặc hư hỏng. Những quả quýt có vỏ nhăn nheo, sần sùi thường không tươi ngon. Vỏ mịn màng và căng mọng là dấu hiệu của những quả quýt đã đạt độ chín tốt, có thể là quả to hoặc nhỏ.

Mùi thơm tự nhiên

Quýt tươi ngon luôn có mùi thơm đặc trưng. Khi chọn quýt, bạn nên ngửi thử mùi của quả. Những quả quýt thơm nhẹ, thoang thoảng là dấu hiệu của quả chín tự nhiên, ngọt và mọng nước. Ngược lại, nếu quả quýt không có mùi thơm hoặc có mùi hắc, đó có thể là quýt chưa chín hoặc đã bị lưu trữ lâu.

Cảm nhận khi cầm trên tay

Khi cầm quả quýt, bạn nên cảm nhận sự chắc tay và độ nặng của nó. Một quả quýt tươi ngon, nhiều nước thường nặng tay hơn quả quýt héo, khô. Quýt quá nhẹ có thể không chứa nhiều nước hoặc đã bị khô, trong khi quýt quá nặng có thể chứa nhiều nước nhưng lại không ngon vì vỏ quá dày hoặc thậm chí có thể bị nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật.

Màu sắc

Một trong những cách chọn quýt ngon là quan sát màu sắc. Quýt ngon thường có màu vàng tươi, có thể có chút sắc cam, tùy vào giống và mức độ chín. Tuy nhiên, nếu quả quýt quá nhạt màu hoặc có những vết nâu, vết thâm, đó có thể là dấu hiệu nó quá chín hoặc hư hỏng.

Quýt cần được bảo quản ở nhiệt độ mát, tránh để ở nơi quá nóng hoặc ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Để giữ quýt tươi lâu, bạn có thể để trong ngăn mát tủ lạnh.

Những người không nên ăn quýt

Để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, những người sau đây nên hạn chế ăn quýt.

Người vừa phẫu thuật dạ dày, ruột; vết mổ chưa lành không nên ăn quýt. (Ảnh: Yarden)

Người bị bệnh vảy nến

Nếu bạn bị bệnh vẩy nến, cam quýt sẽ kích hoạt các phản ứng dị ứng và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Người vừa phẫu thuật

Trong các loại trái cây họ cam, quýt chứa hàm lượng acid citric tương đối cao. Chúng thường tồn tại dưới dạng muối natri citrat. Đây thường là chất thường dùng để chống đông máu. Do đó, người vừa phẫu thuật dạ dày, ruột; vết mổ chưa lành không nên ăn cam, quýt.

Người đang đói

Trong cam, quýt có chứa axit, vị chua, nếu ăn khi đói bụng sẽ gây cồn cào và hại dạ dày, lâu dài có thể dẫn tới bệnh nguy hiểm.

Người say rượu

Khi say rượu nếu ăn cam, quýt sẽ gây kích thích dạ dày, tạo nhiều axit hơn, dẫn tới chứng ợ nóng, trào ngược. Để giảm tình trạng mất nước khi uống rượu, bạn có thể ăn chuối, dưa hấu...

Những người đang cảm, ho

Cam, quýt chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên những người đang bị cảm, ho lại không được khuyên dùng loại quả này, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nguyên nhân là phần vỏ quýt có thể dùng chữa ho, long đờm nhưng múi quýt có chứa celluite khiến cơ thể sinh nhiệt, sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn.

Trong lúc bị ho cảm, thay vì sử dụng cam, quýt, bạn có thể uống các loại nước hoa quả khác như dưa hấu, táo, lê...