Khi mẹ của các sao Việt sở hữu ngoại hình "cực phẩm" chẳng kém con gái: Mẹ Angela Phương Trinh chuẩn mỹ nhân từ gương mặt đến body, nhìn làn da của mẹ Huyền My mà ghen tị

Nhan sắc là yếu tố cực kỳ quan trọng để một ngôi sao duy trì độ nổi tiếng và sức hút của mình. Nhưng việc sở hữu một nhan sắc nổi bật không chỉ nhờ sự chăm sóc hay các phương pháp làm đẹp mà còn nhờ có gen di truyền từ bố mẹ.

Chính vì vậy mà khi các sao Việt chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội, không ít người đã phải trầm trồ vì nhan sắc của những người mẹ. Bởi khi đứng chung khung hình với cô con gái nổi tiếng, họ vẫn rất nổi bật, thu hút.

Mẹ Hiền Thục

Cách đây không lâu, Hiền Thục đã chia sẻ một số hình ảnh hiếm hoi của mẹ ruột lên mạng xã hội. Rất nhiều người đã bất ngờ bởi ở độ tuổi không còn ít nhưng bà vẫn tràn đầy sự tự tin, năng động với thần thái rạng rỡ, phong cách ăn mặc hiện đại, cá tính.

Mẹ Dương Tú Anh

Mẹ của Á hậu Dương Tú Anh cũng từng nhận được sự quan tâm của công chúng khi xuất hiện trong đám cưới của con gái. Có thể thấy sự dịu dàng, quý phái của Tú Anh là được thừa hưởng khá nhiều từ mẹ ruột.

Tú Anh và mẹ trông như hai chị em khi ngồi cạnh nhau

Mẹ Bảo Anh

Đầu năm 2020, Bảo Anh đã thực hiện một bộ ảnh năm mới cùng mẹ và em gái. Sau khi chia sẻ hình ảnh này, mẹ của nữ ca sĩ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi nhan sắc trẻ trung, phúc hậu.

Mẹ Huyền My

Mẹ của Á hậu Huyền My từng nhiều lần được công chúng khen ngợi hết lời vì vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Mẹ Huyền My sở hữu gương mặt phúc hậu, đằm thắm và đặc biệt là làn da căng mịn, trắng nõn giúp "hack tuổi". Mỗi lần Huyền My đăng ảnh cùng mẹ thì ai cũng phải xuýt xoa vì giống hai chị em.

Mẹ Angela Phương Trinh

Cách đây không lâu, Angela Phương Trinh cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng mẹ và em gái lên trang cá nhân. Nhìn 3 mẹ con đứng cạnh nhau mà rất nhiều cư dân mạng phải cảm thán về sự trẻ trung của mẹ nữ diễn viên. Mặc dù đã có 2 cô con gái lớn nhưng mẹ Angela Phương Trinh vẫn rất trẻ trung, nụ cười tươi tắn và đặc biệt là vóc dáng thon gọn.