Khi Giáo sư, Tiến sĩ cũng trắng tay vì bẫy kỳ nghỉ: Vì sao chiếc áo giáp tri thức không bảo vệ được cha mẹ trước kẻ lừa đảo?

Tập 3 loạt phóng sự điều tra của VTV về cạm bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ" không còn dừng lại ở việc bóc trần những điều khoản lắt léo hay kỹ thuật chốt hợp đồng của các doanh nghiệp biến tướng. Thời lượng 45 phút của tập cuối đi thẳng vào một thực tế nghiệt ngã: Cái giá phải trả khi cha mẹ gục ngã, những căn nhà bị thế chấp, những gia đình rạn nứt.

Bên cạnh hoàn cảnh xót xa của Anh hùng Lao động, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đình Long ở tuổi 88; người xem dường như lặng đi trước hình ảnh những mái đầu bạc cùng xuất hiện trong một khung hình định mệnh: Bà Tín (Nguyên Giảng viên cao cấp), Ông Thìn (Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú) và Bà Dung (Nghệ sĩ Nhân dân, Đại úy Công an).

Nhìn vào danh sách ấy, người xem bàng hoàng đối diện với những nghịch lý cay đắng đến thắt lòng.

Đó là người thầy thuốc ưu tú cả đời am tường y lý, từng giành giật sự sống từ tay tử thần cho biết bao bệnh nhân, nhưng cuối đời lại bất lực không thể cứu được chính mình trước cạm bẫy tài chính.

Đó là người giảng viên cao cấp với tư duy sắc bén, từng đứng trên bục giảng dìu dắt biết bao thế hệ sinh viên trưởng thành, nhưng ở tuổi xế chiều lại bị những kẻ đáng tuổi cháu chắt đứng ra "dạy" cho một bài học lừa lọc nhớ đời.

Và đó là người Nghệ sĩ Nhân dân, một Đại úy Công an mang ngôi sao trên vai áo, người từng hóa thân xuất sắc vào biết bao số phận, từng nhìn thấu mọi ngóc ngách tâm lý trên sân khấu lẫn cuộc đời, để rồi cuối cùng vẫn bị vở diễn "người tốt" của những kẻ lừa đảo qua mặt một cách dễ dàng.

Bi kịch này buộc xã hội phải nhìn nhận lại một định kiến rất phổ biến: "Chỉ người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết mới sập bẫy". Thực tế và các nghiên cứu khoa học hành vi đang chứng minh điều ngược lại. Học thức cao không phải là chiếc áo giáp tuyệt đối. Trái lại, trong thế giới của tội phạm thao túng tâm lý, chính địa vị, sự kiêu hãnh của một đời cống hiến và sự thay đổi vị thế khi về già đôi khi lại trở thành những điểm gãy chí mạng để kẻ lừa đảo khai thác.

Khi "bức tường logic" sụp đổ trước kịch bản thiết lập lại vị thế

Nhiều người trẻ tự tin rằng với nền tảng tri thức cao, cha mẹ họ sẽ dễ dàng nhận ra các chiêu trò lừa đảo. Tuy nhiên, cơ quan chống lừa đảo của Úc (Scamwatch) từng đưa ra nhận định: Trí thông minh, học vấn hay chuyên môn không bảo vệ được bất kỳ ai khỏi những kẻ lừa đảo tinh vi, bởi chúng sử dụng các kỹ thuật thao túng tâm lý đã được kiểm chứng để tác động thẳng vào hành vi con người.

Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, rời xa bục giảng, phòng bệnh, viện nghiên cứu hay cơ quan công quyền, những trí thức lớn thường phải đối mặt với một thực tế: Sự thu hẹp của các mối quan hệ xã hội và cảm giác lạc lõng, hụt hẫng trước dòng chảy công nghệ. Trong bối cảnh đó, kịch bản của các công ty hợp đồng kỳ nghỉ được thiết kế không phải để đối thoại bằng logic tài chính hay các phép toán lừa lọc thông thường, mà để đánh thẳng vào nhu cầu được tôn trọng, được thừa nhận vị thế của các cụ.

Tại các sảnh hội thảo lộng lẫy, quy trình đón tiếp được xây dựng để thiết lập lại vị thế VIP cho khách hàng. Những lời tán dương nức nở về một đời cống hiến lẫy lừng, sự chăm sóc chu đáo tối đa dễ khiến các nạn nhân rơi vào trạng thái hưng phấn tâm lý. Ở trạng thái đó, họ tin rằng mình đang thực hiện một giao dịch đẳng cấp, một sự đầu tư thức thời xứng tầm với giá trị bản thân, thay vì một chiếc bẫy tài chính. Khi cảm xúc được đẩy lên cao trào bằng sự tôn vinh có kịch bản, hệ thống phòng thủ lý trí của những bộ óc dù thông thái nhất cũng rất dễ bị lung lay.

Sự kiên nhẫn có quy trình và khoảng trống cảm xúc của tuổi già

Một nghiên cứu tại Đại học Nam California (Mỹ), dẫn đầu bởi Tiến sĩ Duke Han, đã chỉ ra mối liên hệ nhân quả đáng chú ý: Khi một người có chỉ số cô đơn tăng lên hoặc mối quan hệ xã hội gặp trục trặc, thì mức độ dễ bị bóc lột tài chính của họ cũng tăng theo trong thời gian ngắn sau đó. Tức là, sự thiếu hụt kết nối cảm xúc là yếu tố dự báo mạnh hơn cả trình độ học vấn hay sự thông minh.

Kẻ lừa đảo chiến thắng vì chúng sẵn sàng cung cấp thứ mà người già cần nhưng con cái bận rộn thường thiếu: Sự kiên nhẫn. Phóng sự VTV đã ghi lại một thực tế: Có nhân viên môi giới chấp nhận đến nhà một cụ bà tới 5 lần, vào bếp nấu cơm, rửa bát, gọt hoa quả, xưng hô thân mật như người nhà. Chính nhân viên này sau đó thừa nhận trên sóng truyền hình: "Sau khi chốt được hợp đồng đầu tiên, quản lý dạy phải mua hoa quả mang sang để giữ mối" .

Tình cảm đó thực chất là một phần của quy trình vận hành được đào tạo bài bản để duy trì dòng tiền. Nhưng đối với một người già thường xuyên thui thủi, sự chăm sóc đầy kiên nhẫn ấy lại khỏa lấp đúng khoảng trống mà họ đang có.

Nhiều người con hiện đại nghĩ rằng việc chuyển khoản đầy đủ tiền nong mỗi tháng là đã hoàn thành trách nhiệm. Tuy nhiên, các nghiên cứu về người cao tuổi tại các xã hội Á Đông cho thấy: Mặc dù hỗ trợ tài chính giúp đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nhưng chỉ có sự quan tâm về mặt cảm xúc mới giúp cải thiện khả năng nhận thức và duy trì sự minh mẫn của cha mẹ. Tiền bạc có thể đảm bảo cuộc sống vật chất, nhưng không thể thay thế cho sự hiện diện của tình thân.

Bi kịch của sự im lặng: Bản năng bảo vệ con cái bị lợi dụng

Ẩn sâu trong mọi câu chuyện được phóng sự ghi nhận, người con thường chỉ xuất hiện ở đoạn cuối cùng khi mọi sự đã rồi. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao những người có học thức, đầy bản lĩnh, thậm chí là những người cả đời đối diện với áp lực lớn như các vị Giáo sư, Tiến sĩ, Đại úy lại quyết định giữ im lặng trong suốt một thời gian dài?

Bên cạnh tâm lý xấu hổ sợ bị đánh giá, lý thuyết chọn lọc kinh nghiệm xã hội của Giáo sư Laura Carstensen (Đại học Stanford) mang lại một góc nhìn sâu sắc hơn: Khi nhận thức được quỹ thời gian của mình đang ngắn lại, người già có xu hướng ưu tiên cao nhất cho sự bình yên trong gia đình và gìn giữ các mối quan hệ tình cảm.

Một khảo sát trên những người trên 65 tuổi chỉ ra họ rất ngại làm phiền con cháu vì ba lý do lặp đi lặp lại: không muốn làm phức tạp cuộc sống vốn đã bận rộn của con, cảm thấy có lỗi vì sức khỏe suy giảm, và sợ con cái phải lo lắng quá nhiều.

Cả cuộc đời làm cha mẹ, cái vai "người che chở", người mạnh mẽ lo cho con chứ không phải để con lo đã ăn sâu vào máu thịt của những trí thức lớn này. Kể cả khi đã già yếu hay trót phạm sai lầm, ý nghĩ đầu tiên của họ thường không phải là làm sao để mình được cứu, mà là: "Đừng để các con biết, kẻo chúng nó lo nghĩ, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của nó đang yên ổn".

Chính lòng thương con, sợ biến mình thành gánh nặng của các cụ đã bị kẻ lừa đảo nắm thóp và siết chặt bằng những lời dặn dò: "Chuyện này cô cứ giấu con cái đi, đây là việc riêng của hai cô cháu mình". Càng muốn bảo vệ con, cha mẹ càng giữ kín bí mật, và sự câm lặng đó vô tình kéo dài thời gian để kẻ thao túng tiếp tục bòn rút, đẩy gia đình vào cảnh khánh kiệt lúc nào không hay.

Thay cho lời kết

Khoảnh khắc Tiến sĩ, Bác sĩ Thái Hỷ Thìn nghẹn ngào nói với kẻ lừa đảo qua điện thoại: "Không giải quyết được cái này là chú tự tử thật…" hay hình ảnh vị Anh hùng Lao động ở tuổi 88 đứng bất lực trước số phận là những nốt lặng đau đớn nhất của phóng sự. Mất đi khối tài sản lớn đã là một cú sốc, nhưng nỗi dằn vặt vì nghĩ mình là tội đồ, làm tổn hại đến gia đình và con cái mới là thứ áp lực tinh thần nặng nề nhất bóp nghẹt các nạn nhân lúc xế chiều.

Khi mọi chuyện vỡ lở, những lời trách móc, phán xét từ con cái hay xã hội kiểu "sao mẹ dại thế", "bố ko nói sớm" không chỉ vô ích mà còn vô tình đẩy nạn nhân vào sự bế tắc tuyệt đối. Nó là một sự phụ bạc đối với những người đã âm thầm chịu đựng giông bão một mình chỉ để con cái được yên ổn. Các số liệu thống kê cho thấy, trong các vụ lừa đảo thao túng tâm lý, chưa đầy 5% nạn nhân chịu lên tiếng khiếu nại, phần còn lại chấp nhận chịu đựng tổn thương một mình vì sợ hãi phản ứng của người thân.

Bức ảnh những mái đầu bạc tinh anh trên VTV gửi đi một thông điệp rõ ràng: Địa vị, tri thức hay những danh hiệu cao quý không phải là bức tường bất khả xâm phạm trước các hình thức tội phạm thao túng tâm lý. Kháng thể mạnh mẽ nhất giúp cha mẹ an toàn trước giông bão thời đại không nằm ở những lời dặn dò, cảnh báo mang tính răn dạy, mà nằm ở sự hiện diện thường xuyên, sự kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu từ chính gia đình. Đừng để cha mẹ phải cô đơn trong chính căn nhà của mình, vì khoảng trống ấy, nếu con cái không lấp đầy, kẻ lừa đảo ngoài kia sẽ nhảy vào ngay lập tức.