Ăn bao nhiêu muối mới nghĩ ra phim Hàn "mặn chát" đến thế: Xem cười đau bao tử, nam chính duyên quá trời ơi

Boss là tựa phim đang gây sốt phòng vé Hàn, được đánh giá là cú hit bất ngờ của mùa Trung Thu khi mang đến một làn gió hài hước mới mẻ giữa biển phim hành động căng thẳng và phim tình cảm sến súa. Câu chuyện xoay quanh ba thành viên trong băng đảng Sikgupa, mỗi người đều tìm cách từ chối vị trí ông trùm để theo đuổi ước mơ cá nhân. Từ việc Kang Pyo mơ trở thành vũ công tango, Soon Tae muốn tập trung vào nhà hàng, cho đến Pan Ho thực sự muốn làm boss nhưng lại không được ai đánh giá cao, tất cả tạo nên những tình huống vừa bất ngờ vừa khiến khán giả cười bò.

Jung Kyung Ho trong vai Kang Pyo là điểm nhấn lớn nhất của bộ phim. Với gương mặt điển trai, biểu cảm linh hoạt và cách xử lý tình huống hài hước tự nhiên, anh mang đến tràng cười sảng khoái nhưng vẫn khiến người xem đồng cảm với ước mơ cá nhân của nhân vật. Park Ji Hwan và Jo Woo Jin cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, tạo thành bộ ba tương tác ăn ý và đầy chemistry. Những màn đấu trí, chạy trốn hay đơn giản là việc cả ba cố gắng né tránh vị trí ông trùm đều được dựng khéo, vừa căng thẳng vừa hài hước đến mức khán giả không kịp thở.

Boss không phải kiểu hài nhảm nhí, mà là hài chua cay, tinh tế, biết cách đẩy mạch phim, tạo ra những cú twist bất ngờ. Các tình huống tréo ngoe, đối thoại sắc bén và biểu cảm nhân vật đều được khai thác tối đa, khiến người xem vừa cười vừa đau bao tử. Phim còn khéo léo lồng yếu tố hành động, từ những cảnh đánh nhau gay cấn đến các pha chạy đua căng thẳng, khiến bộ phim trở nên vừa hài vừa hồi hộp.

Chỉ sau năm ngày công chiếu, Boss đã vượt mốc một triệu vé bán ra tại Hàn Quốc, chiếm 40,4% thị phần phòng vé và dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua cả bom tấn của Son Ye Jin - Lee Byung Hun. Thành công của Boss không chỉ nhờ nội dung độc đáo mà còn nhờ diễn xuất duyên dáng của Jung Kyung Ho cùng 3 nam chính còn lại.

Jung Kyung Ho tỏa sáng trong vai diễn hài hước

Tại Hàn, Boss được đánh giá cao vì không chỉ hài hước, gây cười mà còn có cách kể chuyện tinh tế, kết hợp yếu tố hành động để tạo nhịp phim đều tay. Phim cho thấy khi biên kịch và diễn viên ăn ý, một bộ phim có thể vừa giải trí vừa để lại cảm giác thỏa mãn, mà không cần quá nhiều cảnh bạo lực hay nhấn mạnh yếu tố rùng rợn. Nhà sản xuất cũng cho biết với thành công hiện tại, rất nhiều thị trường nước ngoài đang thương thảo để có thể mua bản quyền phát hành dự án thú vị này.