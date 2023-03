Khi đàn ông hãm tài

Lâu không thấy chị Giang đăng ảnh chị và người đàn ông của chị lên mạng xã hội. Một thời gian dài chỉ thấy chị đăng ảnh một mình, thi thoảng viết vài dòng tâm trạng. Tôi gọi điện hỏi thăm mới biết sự thật về người đàn ông vẫn song hành bên chị 12 năm qua.

Anh và chị đều độc thân và tình cờ đến với nhau. Đến giờ chị Giang cũng không biết có phải anh cố tình tiếp cận chị không. Nhưng sau một thời gian qua lại, gặp gỡ chị cũng thấy thương anh bởi hoàn cảnh đáng thương theo lời anh kể. 12 năm qua, anh chị cũng sống như vợ chồng nhưng có gì đó nó lạ lắm. Anh ở nhà chị, mọi chi tiêu trong sinh hoạt, thăm hỏi ốm đau gia đình nhà anh, đi du lịch trong và ngoài nước đều là tiền của chị. Chị cũng nghĩ anh kiếm tiền vất vả nên coi như chị không tính toán. Ngày còn trẻ, khỏe, chị đi công tác nước ngoài thường xuyên, chuyến chị đưa anh đi cùng, có chuyến chị phải độc hành. Thời gian ở nước ngoài của chị cũng dày nên dường như chị cũng tin tưởng anh. Chị nghĩ đơn giản, anh đã đến với mình ở cái tuổi cũng cứng rồi nên có gì mà phải giám sát nhau.

Sau Covid-19, việc của chị cũng ít dần, những chuyến đi nước ngoài cũng ít và chị ở nhà với anh nhiều hơn. Khi ở cạnh nhau nhiều chị mới phát hiện ra những việc mà chị cũng không ngờ tới. Đầu tiên phải kể đến những mối quan hệ lăng nhăng của anh, những lần không trung thực về tiền nong. Không biết bao lần anh kêu mất xe, chị phải mua xe mới để anh có phương tiện đi lại. Chị phát hiện ra những tin nhắn mập mờ của anh với nhiều phụ nữ khác. Chị cũng nhiều lần nói chuyện với anh nhưng chứng nào tật đó.

Anh tìm đủ lý do để lấy lòng thương từ chị và cũng tìm đủ lý do moi tiền của chị. Và rồi khi không còn lợi dụng được nữa vì lúc này chị cũng nghỉ mọi công việc và về nghỉ hưu, anh ta lập tức chia tay chị với lý do về chăm mẹ già. Anh ta chặn mọi đầu mối liên lạc và chỉ sau 1 tháng trên trang cá nhân thấy anh ta đăng ảnh yêu đương với 1 người trẻ hơn chị vài tuổi.

Ảnh minh họa: KT

Chị Giang là người hiểu chuyện, chị cũng không hận thù anh ta coi đó là hết duyên. Hơn 10 năm qua, chị quá hiểu anh và cũng coi như đó là phần chị bù đắp cho anh. Chị chỉ tiếc công sức và tình cảm dành cho anh là thật. Chỉ là quá bận rộn nên luôn tin lời anh nói mà không mảy may nghi ngờ. Chị cũng biết anh bám chị và luôn lợi dụng chị nhưng vì chị đã coi anh là bạn nên chị cũng không tiếc gì về những thứ chị đầu tư cho anh. Cũng bởi chị ngại phải xây dựng lại mối quan hệ tình cảm từ đầu với một ai đó. Nhưng chị cũng không ngờ anh lại lật mặt nhanh như bánh tráng và hất bỏ mọi thứ tốt đẹp hơn 10 năm nay.

Chị Hồng, năm nay mới 46 tuổi cũng qua 1 lần đò giờ đang có một mối quan hệ yêu đương với 1 anh chàng bằng tuổi. Cũng là do chơi hội nhóm nên họ quen nhau. Trong nhóm có nhiều người độc thân nhưng anh chàng này đã so sánh và nhắm đến chị Hồng ngay từ đầu bởi chị có sự nghiệp, có nhà cửa, xe cộ, tiền… Mọi thứ chị đều nổi trội hơn so với vài cô bạn độc thân kia. Anh ta cũng chủ động tấn công chị bằng những chiêu trò quan tâm, chăm sóc với thái độ rất dịu dàng. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi nhận được sự chăm sóc của 1 người khác phái đều dễ mềm lòng và cảm động. Và rồi họ cũng nhanh chóng thành một đôi.

Trong 3 năm quan hệ, chị Hồng và anh người yêu chia tay lên xuống không biết bao lần cũng chỉ bởi sự phụ thuộc ỷ lại vào anh ta. Anh dọn đồ đến nhà chị ở, nghiễm nhiên chị phải nuôi thêm 1 miệng ăn. Đi chơi, đi ăn đủ các loại tiền chị đều phải chi bằng tiền của mình. Nhiều khi chị thấy nản, cũng nói về chuyện anh phải tìm một công việc để có thêm thu nhập đỡ đần chị nhưng chả ăn thua.

Anh ta làm việc gì không quá vài tháng, tiền lương cũng chỉ đủ để anh ta đi lại xăng xe, ăn trưa. Yêu đương cho vui thì không nói nhưng khi xác định đi với nhau đường dài, chị Hồng cũng thấy mệt mỏi. Rồi không chỉ nuôi thêm mình anh mà chị phải chi phí mua sắm, đóng học cho con anh. Kinh tế ngày một khó khăn, việc kiếm tiền cũng cực khổ hơn nên gánh nặng lên vai chị nhiều như thế khiến cho mối quan hệ giữa hai người luôn cáu bẳn.

Giờ mối quan hệ này chị cũng không lỡ dứt bởi bản chất anh cũng là người tốt. Tuy không kiếm ra tiền nhưng lại là người thích nấu ăn. Anh thường xuyên chăm sóc chị. Cũng bởi phần tốt này mà chị cũng không lỡ chia tay. Nhưng chị cũng không muốn kéo dài nữa bởi chị chán nản sự bất tài của anh. Giờ chị cần yên tĩnh để tìm ra câu trả lời cuối cùng. Dù sao trong mắt chị đàn ông hãm tài cũng không có giá trị dù họ có tốt đến đâu bởi suy cho cùng thì đó cũng là sự lợi dụng lẫn nhau.