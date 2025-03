Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, nhưng mở ra lại là củ hành tây

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) hiện đang là tựa phim gây ra cơn sốt tại nhiều quốc gia châu Á. Phim có 16 tập và thay vì phát hành theo hình thức thông thường thì Netflix lại chọn chia phim thành 4 chương, mỗi tuần phát hành 1 chương tương ứng với 4 tập. Điều này có lẽ chẳng phải nhằm câu kéo khách, duy trì sức hút lâu dài mà chỉ đơn giản là vì mỗi chương lại đại diện cho một mùa trong năm cũng là một mùa trong cuộc đời của nữ chính Ae Soon. Xuân - Hạ - Thu - Đông, mỗi mùa đi qua lại như cách Ae Soon tách từng múi quýt, càng tách làm càng cay mắt, chẳng một múi nào thật sự ngọt lành.

Đúng, cuộc đời đã cho Ae Soon một quả quýt thơm thảo

Thực tế tên gốc tiếng Hàn của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt có đại ý là “Bạn đã chăm chỉ rồi rồi”, như một lời động viên cho tất cả các nhân vật, khi họ đã trải qua 4 mùa quá nhọc nhằn. Ae Soon sinh ra trong một gia đình cũng chẳng đến nỗi quá túng thiếu nhưng cha mất sớm, mẹ tái hôn, cô bé sống với nhà nội vì mẹ tin đó là cách duy nhất để Ae Soon được học hành tử tế. Thế nhưng Ae Soon lại phải sống như một người ở, từ tấm bé đã tự đeo vào trái tim một xiềng xích, rằng mình có số kiếp của một con hầu. Những ngày tháng được về lại bên mẹ quá ngắn ngủi, cô bé năm đó chẳng kịp thực hiện lời hứa rằng sẽ mua cho mẹ chiếc vòng ngọc trai khi trưởng thành. Biển cướp cha đi rồi cướp luôn cả mẹ, cướp mất trái quýt ngọt lành đầu tiên trong cuộc đời của Ae Soon. Bù lại cuộc đời đã đem đến cho Ae Soon một trái quýt khác là Gwan Sik, cậu bé sống chung ở xóm chài, chỉ hơn Ae Soon một tuổi nhưng lại chăm sóc cô như một người anh lớn, một người cha, bù đắp cho Ae Soon những thiếu thốn trong đời.

Gwan Sik giúp Ae Soon biến mảnh đất khô cằn thành một ruộng bắp cải, giúp cô bán từng chiếc cải bắp mỗi ngày; nhường cho cô chiếc ghế êm khi ở ngoài chợ; tự nguyện nhổ răng sữa trước để an ủi em bé; lén mẹ và bà phần cho Ae Soon những con cá đù; từ chối ngồi mâm trên để được dùng bữa cùng vợ con; vì Ae Soon mà dọn ra ngoài, 3 người một nhà sống trong căn trọ chật trội;… Cả một đời, từ khi là cậu bé ước mơ làm “đệ nhất phu quân” (vì Ae Soon muốn làm nữ tổng thống) đến những năm tháng xế chiều, Gwan Sik vẫn luôn là quả quýt ngọt lành của riêng Ae Soon. Để khi con gái vì uất ức mà nặng lời với mẹ, Ae Soon vẫn mỉm cười hạnh phúc. Rằng dù chẳng có tiền mua những đôi giày hoa mình thích nhưng cuộc đời bà vẫn có những khoảnh khắc đẹp như cổ tích, khi được nhìn thấy Gwan Sik mỗi ngày. Rằng cả cái mảnh đất Jeju chật chội, người ta kể nhau nghe về một người đàn ông làm chài đi làm chỉ để dành tiền mua kẹp tóc hình bông hoa cho vợ. Rằng ở bên Gwan Sik, những giông tố chẳng hết đâu nhưng sẽ dịu lành đi rất nhiều.

Nhưng là đính kèm quá nhiều hành tây

Cuộc đời cho Ae Soon một Gwan Sik nhưng lại gửi kèm cho gia đình họ quá nhiều hành tây. Từng lớp hành tây cay mắt, đắng ngắt, dù có yêu nhau đến đâu cũng không thể gồng gánh được bao sóng gió.

Thời cuộc đẩy con người ta vào cảnh nghèo túng, thôi thì Ae Soon và Gwan Sik cũng chẳng than trách gì vì đó là số kiếp chung của một thời đại. Nhưng nghèo thôi chưa đủ, cuộc đời cay nghiệt đẩy hai vợ chồng vào hết biến cố này đến bi kịch khác. Con trai út qua đời, cả gia đình chìm vào trong cảm giác tự trách. Ae Soon trách mình không ôm con thêm một chút; Gwan Sik trách mình sao lại đi xây bờ kè; chị cả Geum Myeong trách mình mải mê chiếc xe đạp nên bé út mới ra đi; Eun Myeong trách mình bỏ lại em nên em mới bị biển lớn cướp mất. 5 con người ở lại bóc từng lớp hành tây, đau đớn, xót xa đến mãi sau này. Họ chưa bao giờ thôi trách bản thân, chưa bao giờ để cậu út chết đi trong trái tim của mình.

Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, họ chống trọi với biển, với những đau đớn cuộc đời để mong chờ một ngày trái quýt đủ ngọt. Nhưng cuộc đời cũng như biển động ngoài kia, chẳng một ngày yên ả. Geum Myeong, con gái cả của họ, niềm tự hào của họ cũng phải qua những điều mà Ae Soon từng trải qua. Một Geum Myeong tài giỏi, xinh đẹp lại là kẻ nhà quê, đói khổ, có cha là người lao động tay chân bần hèn chẳng đáng được coi trọng trong mắt mẹ chồng tương lai (hụt). Cuộc đời chẳng chịu cho Geum Myeong một trái quýt ngọt lành nhưng cách mẹ cô có cha cô, người yêu của Geum Myeong không một lần dám đứng ra bảo vệ cô trước mặt mẹ, mặc kệ cả việc gia đình bạn gái bị xúc phạm. Geum Myeong yêu bạn trai chứ, yêu tới độ tưởng chừng có thể chết đi sống lại nhưng cô cũng phải yêu chính mình. Geum Myeong không có cảm giác được an toàn, không nhìn thấy hình ảnh của cha trong đôi mắt người đàn ông mà cô chọn lấy làm chồng. Cô không chống chọi được với sóng gió này, không bằng lòng vì yêu mà bước chân vào một nếp nhà, nơi chồng chẳng mang đến cảm giác an toàn còn mẹ chồng thì coi khinh máu mủ của chính cô. Để rồi dù có khá hơn mẹ, được đi học và được làm công việc mình yêu nhưng cuộc đời của Geum Myeong cũng là một củ hành tây, càng bóc càng cay mắt. Để rồi cả Ae Soon và Gwan Sik lại phải gồng mình với thứ cảm giác đau đớn, khi báu vật mà họ coi trọng nhất lại bị sóng gió ngoài kia quật ngã, lại phải huỷ hôn ngay trước ngày đám cưới, phải chấp nhận rằng bản thân đã lầm đường.

Đúng, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là một bộ phim chữa lành, chẳng ai chối bỏ được rằng nó có những phút giây thật dịu dàng với người xem. Nhưng phim lại tạo ra quá nhiều vết thương sâu, để rồi dù có cố chữa đến đâu thì cả quá trình cũng đã khiến người xem quá nhiều lần cay mắt. Cảnh tượng Ae Soon nằm co ro bên nấm mồ của con, xung quang phủ đầy tuyết trắng, bên cạnh là những thứ mà con yêu thích, hộp kẹo, chiếc muống, đôi găng tay,… thật sự quá sức chịu đựng của khán giả.

Thực tế cảnh tượng này còn chưa lên sóng, nó như một lời cảnh báo trước về chương 4 - mùa đông cũng là hồi kết của bộ phim. Một mùa đông đau thương và lạnh lẽo, nơi Ae Soon và Gwan Sik chật vật tìm cách bước ra khỏi nỗi đau lớn nhất cuộc đời bằng tất cả những yêu thương còn dang dở. Xem những hình ảnh báo trước về chương 4, nhớ lại hình ảnh Ae Soon đơn độc tuổi xế chiều ở đầu phim, khán giả càng lo lắng cho “mùa đông” sắp tới. Nơi có thể Gwan Sik sẽ rời đi sau một đời khó nhọc, có thể Ae Soon sẽ một lần nữa co ro trong nỗi thống khổ đơn độc, có thể múi quýt cuối cùng sẽ tiếp tục làm chúng ta cay mắt, tan nát và vụn vỡ hơn bao giờ hết...