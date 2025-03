Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (When Life Gives You Tangerines) do Park Bo Gum và IU thủ vai chính đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng phim hot. Người ta bảo, đây là bộ phim chữa lành đến cạn kiệt nước mắt. Tại sao vậy?

Bộ phim tái hiện lại cuộc sống của người dân đảo Jeju (Hàn Quốc) năm 1950. Đây là một câu chuyện lấy phụ nữ làm trung tâm, kể về cuộc đời của một người phụ nữ bình thường thông qua chuyện tình của "nữ anh hùng" Ae Sun (IU). Hoàn cảnh khốn khổ của những người phụ nữ được đưa ra thực sự đau đớn, ám ảnh nhưng không gây nhàm chán.

Ae Sun được sinh ra tại 1 làng chài xa xôi và lạc hậu trên đảo. Bộ phim hay ở chỗ nó không kể lể những câu chuyện bất hạnh của phụ nữ thời xưa, nó là 1 quá trình đấu tranh của những "nữ anh hùng".

Cha mẹ mất sớm, Ae Sun sống với chú. Đây chính là khởi đầu của câu chuyện. Các nhận vật trong những tình huống phim cực đoan 1 cách điển hình. Xung quanh nữ chính không có nhân vật phản diện, khó khăn cô ấy phải đối mặt cũng không ly kỳ hay nghiệt ngã, nó thực tế và phổ biến đến đáng sợ.

Dù kết quả có ra sao, dám 1 lần đứng lên đấu tranh cũng đáng!

Mọi người trong bàn đều được một con cá, nhưng Ae Sun là người duy nhất không có quyền được ăn. Cô có số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử lớp, nhưng cô phải nhường vị trí cho học sinh đứng thứ hai vì gia đình của học sinh đứng thứ hai giàu có và quyền lực. Sau khi mẹ cô mất vì bệnh, Ae Sun phải giúp cha dượng làm ruộng và bán rau, chăm sóc những đứa em cùng cha khác mẹ. Sau khi bị người tình mới của cha dượng đuổi khỏi nhà, cô bị chú hai đưa đến nhà máy...

Bướng bỉnh, dũng cảm, kiên trì và 1 chút nổi loạn, Ae Sun có sức sống mạnh mẽ không thể bị kiểm soát hay chế ngự. Nếu một cô gái không có tiền và khao khát lòng tự trọng, tự do, cô ấy sẽ thấy rằng cả thế giới đang chống lại mình.

Vì vậy, Ae Sun vô cùng tức giận, đối mặt với sự bất công của giáo viên, cô đã trực tiếp chất vấn. Trước khi trở thành người vô gia cư hoàn toàn, cô đã mạnh dạn bỏ trốn cùng Gwan Sik (Park Bo Gum), người đã yêu cô sâu sắc.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của Ae Sun không có sự hồi hộp của một cuộc tấn công, cũng không có motip nữ chính vượt thời đại. Cô chỉ cảm thấy điều đó không công bằng và không muốn chấp nhận nên muốn lao lên phía trước. Mặc dù tất cả đều thất bại, nhưng họ đã hành động để nói với khán giả rằng chủ nghĩa nữ quyền là một quá trình chứ không phải kết quả.

Tôi rất vui khi thấy Ae Sun không trở thành một nữ minh tinh, doanh nhân, nhà khoa học hay chính trị gia. Cô ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường từ đầu đến cuối. Những nhà lãnh đạo nữ thay đổi được các quy tắc là điều tuyệt vời, nhưng những người phụ nữ bình thường tạo ra những bứt phá nhỏ trong các quy tắc cũng đáng được tôn trọng.

"Đừng sống như mẹ!"

Đôi khi, chủ nghĩa anh hùng giản đơn nhất trên thế giới là… giữ vững mạng sống của mình. Đối với Ae Sun, người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn của thời đại, sống kiên cường không chỉ là chủ nghĩa nữ quyền của cô, mà còn là chủ nghĩa anh hùng thực sự.

Lý do khiến nhân vật nữ chính trở nên thực tế và sống động là vì cô ấy không phải là "nữ cường" duy nhất. Lòng dũng cảm và sức mạnh của cô ấy đến từ mẹ cô ấy. Những cuộc đấu tranh của cá nhân không hề tách biệt hay biệt lập mà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Xuất hiện rất ít nhưng câu thoại của mẹ Ae Sun để lại ấn tượng với khán giả. "Tôi thà làm việc như 1 con bò hoặc con ngựa còn hơn là trở thành 1 người phụ nữ trên đảo Jeju", đây cũng chính là kim chỉ nam cho con đường của Ae Sun sau này.

Để ngăn chặn thế hệ phụ nữ tiếp theo lặp lại số phận của chính họ và tạo ra một môi trường tốt hơn cho con cái trưởng thành, nhiều phụ nữ đã lật đổ mọi rào cản, nâng đỡ con gái mình, chống lại xiềng xích của các quan niệm truyền thống, chuẩn mực xã hội lạc hậu và từng bước đi từ bếp đến bàn ăn cho đến nơi họ đang đứng ngày hôm nay.

Ngoài sự liên minh giữa các thế hệ, bà mẹ kế, người chưa có nhiều phân cảnh (đến tập phim hiện tại) cũng khiến tôi ấn tượng. Lần đầu tiên xuất hiện, bà là người mẹ độc ác đã đuổi Ae Sun đi. Khi cô bỏ trốn và lấy đồ trang sức, quần áo bà không hề tức giận. Bà trở thành bạn với Ae Sun và sau đó đã ẩn danh trả tiền thuê nhà cho vợ chồng cô ấy.

Đây là loại hiểu biết và trân trọng lẫn nhau chỉ có ở phụ nữ. Chỉ khi bạn ở trong cùng hoàn cảnh, bạn mới có thể hiểu được người kia can đảm và không sợ hãi đến mức nào. Tôi không làm được, nhưng tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của bạn.

Chọn được chồng tốt sẽ đủ động lực "cân cả thế giới"

Thứ đẹp đẽ và khiến người ta thèm muốn nhất trong bộ phim này có lẽ là tình yêu, 1 "Thiên Thần" từ trên trời rơi xuống mang tên Gwan Sik dành cho cuộc đời Ae Sun. Nhưng cũng không phải tự nhiên mà anh chàng này yêu thương, bảo vệ cô ấy (chống lại cả người thân) như thế. Tất cả xuất phát từ tuổi thơ đẹp đẽ mà Ae Sun vào vai "nữ anh hùng" luôn đứng ra bảo vệ cậu bé cùng làng nhút nhá Gwan Sik.

Hóa ra, tình yêu đẹp nhất không phải Hoàng tử - Lọ Lem mà là 2 người dùng những cách khác nhau để yêu nhau tròn đầy nhất.

Ae Sun không đủ tiền ăn cá, Gwan Sik – con trai người bán cá ăn trộm rồi gửi cho bà cô mỗi ngày. Anh chứng kiến mọi khó khăn và lúc suy sụp nhất của Ae Sun, đó cũng là lý do anh tuyên bố "Mẹ, bà, Ae Sun là vợ, đến sống với con, không phải đến để làm dâu. Con sẽ không để cô ấy làm dâu nhà này nữa".

Ae Sun thiệt thòi, thiếu thốn nhưng trong "canh bạc" cuộc đời, cô đã "lãi lớn" khi có người chồng như Gwan Sik. Thế chẳng phải còn hơn gấp ngàn lần cô vợ của tàu trưởng được ăn ngon mặc đẹp rồi bị bạo hành mỗi ngày hay sao!

Thế mới nói ở thời nào cũng vậy, trong phim hay ngoài đời, đôi khi chúng ta biết đủ, bằng lòng với thứ mình đang có thì nơi chúng ta đứng chính là đỉnh cao.