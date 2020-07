Khánh Vy – MC tiếng Anh được yêu thích trên VTV lần đầu nói về gia phong nghiêm khắc để có tấm bằng đỏ Học viện Ngoại giao cùng khối "tài sản" đáng ngưỡng mộ

Tháng 2/2016, Trần Khánh Vy bỗng trở thành hiện tượng mạng xã hội chỉ sau 1 đêm nhờ clip "nhại" lại 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt (tiếng Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An). Ngày đó, hình ảnh một cô bé mới chỉ học cấp 3 với gương mặt và ánh nhìn lí lắc đã khiến không ít người vô cùng thích thú. Bẵng đi một thời gian, người ta biết được rằng Khánh Vy đã trở thành cô sinh viên trường Học viện Ngoại giao, một Youtuber có tiếng trong giới dạy và chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh và hơn nữa lại còn đảm nhiệm vai trò MC cho loạt chương trình tiếng Anh siêu ấn tượng trên kênh sóng của truyền hình quốc gia VTV nữa.

Khi nhìn lại, hình ảnh của cô gái trẻ Khánh Vy khiến cho bất cứ ai cũng đều muốn ngẫm nghĩ lại bản thân một chút, tự hỏi tại sao ở độ tuổi còn quá trẻ mà cô bé đã có thể thành công, thậm chí tạo được tiếng vang nhiều đến như vậy. Trò chuyện với Vy, cô gái trẻ cũng rất vui vẻ bóc ra từng lớp của cái gọi là "con nhà người ta" mà giới trẻ vẫn hay dành tặng cô nàng.

Clip Khánh Vy nói 7 thứ tiếng từng gây bão mạng xã hội cách đây 4 năm.

Và đây là Khánh Vy của hiện tại.

Gia đình và chuyện học tập là xương sống của con người Vy

Trên mạng xã hội, các bạn trẻ thường hay đùa nhau rằng, nếu vào bữa cơm thì đừng có mở chương trình có Khánh Vy nếu không muốn nghe bài ca "con nhà người ta" từ bố mẹ. Điều đó phần nào chứng tỏ cho sức ảnh hưởng của Khánh Vy lớn đến mức ngay cả các phụ huynh cũng không thể nào cưỡng lại được. Và họ, chắc chắn đã luôn ao ước và kỳ vọng những cô con gái của mình sau này cũng được giỏi giang, thành công như Khánh Vy.

Khi mang câu hỏi này tới cho Vy thì cô nàng chỉ cười trừ, nói là bản thân thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mọi người yêu mến quá mà phong cho biệt danh đó mà thôi. Tuy nhiên, khi được hỏi thì Khánh Vy vẫn hồn nhiên kể về tuổi thơ được bố mẹ yêu thương và định hướng việc học hành.

Hình mẫu "con nhà người ta" mà rất nhiều bạn trẻ cảm thấy hơi run khi nhắc đến chính là Khánh Vy.

"Nhà em có 2 chị lớn cách em 14 tuổi. Bố mẹ em là công chức và rất chú trọng đến việc học của các con, đặc biệt là chị cả vì bố mẹ cứ ví chị là đầu tàu để các em noi theo nên thành tích của chị tốt lắm, hiện chị đang là giảng viên ở Hà Nội. Chị thứ hai nhà em lúc trước cũng học chuyên Phan Bội Châu ở Thành phố Vinh và bây giờ đang công tác ở Hà Nội luôn. Nói chung cả 3 chị em em đều thấm nhuần tư tưởng của bố mẹ, đó là phải cố gắng lấy việc học làm xương sống thì sau này mới mong phát triển được, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không được bỏ ngang chuyện học.

Bây giờ, mọi người hầu như biết đến em nhiều nhất vì làm MC tiếng Anh và cũng thường hỏi em là làm thế nào em học tốt được như vậy, mặc dù thời gian đầu em cũng chưa nói tốt lắm và phải dành nhiều thời gian rèn luyện để khán giả dễ nghe hơn. Thì em xin trả lời là thực ra, ngay từ bé em đã có năng khiếu nhại giọng các diễn viên trong phim Trung Quốc, lớn hơn một chút thì có chị gái học tiếng Anh, cứ nghe nhạc US – UK nên em cũng yêu thích và ngấm từ thời gian đó.

Thêm nữa là bố mẹ cũng có phương pháp định hướng cho con cái với tiêu chí phải có mũi nhọn trong chuyện học hành, tức là phải mạnh về một mảng kiến thức nhất định. Và tiếng Anh cũng đến với em như cái duyên, em được mẹ cho đi học trung tâm từ khoảng năm lớp 3 và sau đó cứ yêu thích, chí thú thì có được ngày hôm nay".

Khánh Vy có được ngày hôm nay cũng là nhờ cách giáo dục của bố mẹ.

Nhờ có tiếng Anh, Vy đạt đến thành công sớm hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Vy trở thành nữ MC trẻ được nhiều sự kiện săn đón và cũng là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng ngay trong lúc còn đi học. Trong một lần thổ lộ, Vy nói đã mua được nhà, được xe ở tuổi 20 thì chứng tỏ mức thu nhập hàng tháng của cô nàng chắc chắn không thể nào dừng ở con số nhỏ. Tuy nhiên, có một vấn đề đáng nói là chính điều tuyệt vời lại là nguyên nhân khiến nhiều người nghĩ rằng Vy có lẽ đã bỏ học để chạy theo thú vui kiếm tiền. Vy kể, mỗi lần nghe được ai hỏi: "Ơ em vẫn còn đi học à" là Vy buồn lắm, bởi gia đình Vy chưa bao giờ cho phép cô nàng nghỉ học.

"Có khoảng thời gian em bị áp lực căng thẳng vì vừa học vừa làm vì em muốn dù thế nào cũng phải hoàn thành việc học. Khi nghe ai đó đồn em nghỉ học thì em phải đính chính ngay, em làm sao mà bỏ học được. Hồi năm đại học thứ nhất em có lúc cảm thấy lưỡng lự, phân vân việc xin nghỉ học 1 buổi để đi quay/đi làm nhưng khi lớn hơn, biết cách cân bằng hơn thì em nhận ra phải biết nói không với một vài công việc để phục vụ cho việc học – con đường dài. Với em, Học là việc tiên quyết, việc làm thì sẽ còn nhiều cơ hội về sau dành cho mình.

Hiện giờ em tốt nghiệp Đại học rồi, bằng giỏi đấy ạ. Thành quả đó cũng là cả sự cố gắng qua thời gian dài với sự động viên của bố mẹ và bạn bè em". (cười)

Dù thế nào cũng không được bỏ dở việc học, đó là cách để Vy thành công.

Việc làm ở VTV là tiền đề quan trọng cho sự nghiệp sau này

Sau khi nổi tiếng từ clip nói 7 thứ tiếng, dù không phải là thành thạo tất cả nhưng cái tên Khánh Vy thực sự phủ sóng rất lớn không chỉ trên mạng xã hội mà mà còn cả truyền thông. Vy xuất hiện trên kênh truyền hình giáo dục của VTV với vai trò là MC tiếng Anh của hàng loạt các chương trình mới lạ và bổ ích như IELTS Face Off, Crack'em Up và đặc biệt là Follow Us cùng anh chàng MC người Mỹ điển trai Dustin.

Khánh Vy và Dustin trong một cảnh quay Follow Us.

Ai cũng biết, VTV là môi trường nhiều người mơ ước được đặt chân vào, có người thậm chí phải dành cả thanh xuân để thi tuyển và cố gắng nhưng với Khánh Vy, cô nàng dường như may mắn hơn rất nhiều.

Khánh Vy liệu có may mắn hơn nhiều người khác khi có bước đệm để được vào làm ở VTV?

"Năm lớp 12, sau clip 7 thứ tiếng thì em được làm khách mời của 8 IELTS, tiền thân của IELTS Face Off bây giờ. Sau đó thì anh đạo diễn cho em đẫn livestream của chương trình ở trên Facebook rồi dần thì được tạo điều kiện dẫn IELTS On The Go (một tiểu mục của IELTS Face Off). Khi ấy, chương trình Follow Us là một phiên bản siêu hấp dẫn vì có bối cảnh ngoài trời nhưng lại chỉ được dẫn dắt bởi 2 anh con trai, có vẻ hơi thiếu tương tác nên đạo diễn chương trình đã đề xuất và casting em vào để làm việc cùng Dustin. Thời gian đầu em cũng còn non lắm, các số ra cũng bị chê nhiều vì em không có nhiều kinh nghiệm thôi nhưng sau đó thì cũng phải dần thay đổi và trau dồi nhiều hơn ạ.

Dustin là một bạn dẫn khá thú vị vì sự vui tính và hòa đồng. Mọi người cứ nghĩ bọn em diễn theo kịch bản 100% nhưng mà không hề, mọi câu thoại trong đó đều là sự tương tác của hai anh em. Hồi đầu thì lúc nào em cũng lo sợ bị cười và phải cố gồng lên nói cho đúng nhưng sau này thì em nhận ra rằng mình càng thoải mái thì lại càng có hiệu quả, nếu em nói sai thì Dustin sẽ chỉnh sửa, như thế mới đúng tinh thần của chương trình: Người Việt Nam học tiếng Anh".

Vy bây giờ được nhận xét là MC dẫn rất có duyên và tự nhiên.

Kênh VTV7 bây giờ đã khá phổ biến và những chương trình tiếng Anh trên đó được nhiều bạn trẻ, phụ huynh biết đến. Khánh Vy chính là một trong những MC nổi bật của kênh. Dù hiện tại, Vy mới chỉ dừng lại ở mức cộng tác cho các chương trình chứ chưa chính thức là người của đài nhưng không thể phủ nhận rằng cứ nhắc đến những gương mặt nổi bật ở VTV là người ta sẽ nghĩ ngay đến Khánh Vy. Và cũng từ kênh sóng quốc gia này, khán giả đã biết đến Vy nhiều hơn, cô nàng được mời làm đại diện nhãn hàng, mời dẫn ở những sự kiện lớn với vai trò MC song ngữ - một nhiệm vụ kể cả người dày dạn kinh nghiệm cũng cảm thấy khó khăn.

Từ VTV, Vy dường như được chú ý nhiều hơn và có nhiều hợp đồng hơn.

Những phút yếu lòng vì bị bình luận khiêu khích

Người ta vẫn biết Khánh Vy học rất giỏi nhưng một con người thì không thể nào toàn diện được, và Vy đã bị công kích trong một lần tham gia gameshow vì điệu bộ và giọng nói kiểu nhí nhảnh của mình cùng với việc không trả lời được một số câu hỏi. Khi ấy, vô số bình luận ác ý và chê bai Khánh Vy đã được viết ra.

"Mọi người phản ứng quá nhiều về em ở thời điểm đó. Em buồn, khóc lóc và tổn thương. Nhưng mà chắc là do em còn vô tư và lại còn tính cách trẻ con nữa cho nên mới như vậy, từ đó em là em nghĩ chắc mình không hợp với gameshow cho lắm. Mà không chỉ có nỗi buồn từ chương trình đó đâu ạ, nhiều khi em cũng buồn vì những góp ý chuyên môn theo cách tiêu cực nữa, khá nhiều người không thích chất giọng cao của em lúc đầu.

Thật ra nếu là người có kinh nghiệm showbiz hay là tính cách khác thì chắc cũng không đến nỗi nhưng bản thân em lại bị bệnh làm hài lòng mọi người. Mọi thứ em làm em muốn phải được chau chuốt và hoàn hảo nhất. Em cũng hay suy nghĩ nữa, cứ bị chú trọng quá nhiều vào khuyết điểm của bản thân, không để ý điểm mạnh của mình. Em luôn muốn cải thiện điểm xấu nhưng vô tình lại không nhìn thấy điểm tốt nên thành ra cứ bị so sánh điểm yếu của mình với điểm mạnh của người khác.

Là người nổi tiếng sớm, Vy không tránh khỏi việc nhận được ý kiến trái chiều.

Nhưng bây giờ hơn ai hết, em trân trọng và biết ơn tất cả những ý kiến từ trước đến nay, vì đã giúp em hoàn thiện thật sự rất nhiều. như mẹ em nói từ lúc bé cho tới bây giờ, qua mọi sự góp ý của tất cả là: "Ai chê mình, người đó là thầy mình". Câu nói đó đi với em được bao năm qua, giúp em nhận ra là mình luôn có khiếm khuyết, hãy nhìn nhận những góp ý như lời dạy của một người thầy, thì tự khắc sẽ có động lực, thiện chí và tinh thần tốt để cải thiện ngay ạ".

Nhưng mà Vy nói đó là Vy của những năm trước thôi, còn cô gái 21 tuổi bây giờ thì đã lạc quan khác hoàn toàn rồi. Giọng của Vy bây giờ đã ấm và mạch lạc, truyền cảm hơn xưa. Con người của Vy thì vẫn một phần khắt khe với bản thân nhưng bó Vy có dạy là cuộc sống có nhiều thứ không đúng ý mình nhưng phải học cách bỏ qua, đừng nghĩ ngợi hay suy diễn, hãy nhìn mọi người với ánh mắt bao dung và tha thứ thì cuộc sống của mình mới nhiều niềm vui được. Mà Vy thì nghe lời bố lắm, nên đành phải thay đổi mình thôi.

Vy bây giờ không còn suy nghĩ nhiều nữa, cô nàng cảm thấy rất lạc quan về cuộc sống.

Cuộc sống hiện tại đầy nhiệt huyết và những kỳ vọng trong tương lai

Khánh Vy của bây giờ kiêm nhiệm rất nhiều vị trí, từ MC cho đến đại sứ nhãn hàng. Trên Instagram, Vy cũng cập nhật cuộc sống của mình rất thường xuyên với những hình ảnh giàu năng lượng và ý nghĩa. Vy đang đặt kế hoạch sẽ mang chiếc nón lá của Việt Nam đi du lịch khắp muôn nơi để cả thế giới biết rằng, biểu tượng của nước mình có rất nhiều điều đặc biệt.

"Chắc mọi người không biết chứ lúc trước là em bị bệnh mất bình tĩnh, em luôn cảm thấy lo lắng trước mọi việc nên em phải tập kìm nén lại. Bây giờ nếu có chuyện, điều trước tiên em nghĩ đến sẽ là mặt tích cực của vấn đề rồi sau đó mới suy xét đến những thứ khác. Làm được như vậy, em thấy mình dường như vui vẻ và tích cực hơn.

Còn về việc mang nón lá đi khắp muôn nơi thì là ý tưởng em đang muốn thực hiện lắm thông qua những chuyến du lịch của mình. Em chọn đội nón thay vì đội mũ dù có mặc trang phục gì đi chăng nữa. Và khi đi đến mỗi nơi, người ta chưa kịp hỏi thì em đã giới thiệu về nón lá rồi, em muốn người ta biết là Việt Nam ngoài áo dài thì nón lá cũng là một biểu tượng tuyệt đẹp dành cho người phụ nữ".

Dù là du lịch trong nước hay nước ngoài, Vy cũng mang theo chiếc nón là nhỏ xinh.

Thu nhập của Khánh Vy bây giờ đến từ nhiều nguồn, trong đó có một kênh Youtube chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với 2 series chính trong kênh là VyVocab và VyTalk. Lượng người theo dõi kênh hiện đã lên đến con số gần 1 triệu, và trong hoàn cảnh người làm nội dung trên internet nở rộ như hiện tại, cái tên Khánh Vy dường như vẫn được mọi người dành tặng sự ưu ái đặc biệt, không hẳn là vì Vy nổi tiếng mà là do chính những kiến thức bổ ích mà cô nàng.

Nhắc đến đây, Vy có khoe thêm rằng thời gian vừa rồi cũng vừa ra mắt một cuốn sách với tựa đề "Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó" với mục đích giúp các bạn chưa thành thạo tiếng Anh có thể tự tin hơn trong quá trình học hỏi. Sách hiện đã được bán hết đợt đầu và đang chuẩn bị cho in đợt kế tiếp.

Khánh Vy thậm chí đã có cuốn sách đầu tay khi chỉ mới qua tuổi 20.

Tạm kết lại, việc một cô gái có thể đạt được nhiều thành tựu ở tuổi 20 như Khánh Vy quả thực hơi có chút khó tin, ít nhất là với một cơ số người. Nhưng mà hình tượng ấy là có thật và cô nàng vẫn ngày ngày xuất hiện đều đặn trên tivi, trên mạng xã hội để truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ về lối sống tích cực, về cách học ngoại ngữ - điểm rất yếu của nhiều người Việt. Và hơn hết, ở Khánh Vy người ta thấy được tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ và luôn ngưỡng mộ khối "tài sản" khổng lồ không chỉ có tiền tài, danh vọng mà còn cả một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết và được cháy hết mình của cô nàng trẻ tuổi.

"Có người hỏi em mua nhà mua xe sớm thế thì có bị mất động lực không? Em cho rằng cuộc sống càng có thành quả thì mình sẽ càng có hứng thú để sáng tạo nhiều hơn và đạt đến những đỉnh cao mới trong tương lai. Thêm nữa là em cũng luôn cố gắng để nếu có làm được gì em sẽ luôn sẵn sàng làm và đóng góp cho nơi em sinh ra và thuộc về cùng những người sống xung quanh em. Đó mới chính là mục tiêu xuyên suốt để em luôn nhiệt huyết làm việc.", Khánh Vy bộc bạch

Với Khánh Vy, không có giới hạn nào là cố định vì cuộc sống là một hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Thành công là vậy nhưng Khánh Vy cũng là cô gái rất khiêm tốn khi cho rằng mỗi con người thực ra sẽ có đường hướng để phát triển và mục tiêu cũng như thước đo để thành công khác nhau. Vì lẽ đó, ở thời điểm hiện tại một ai đó có thể nhà chưa có, xe chưa mua nhưng nếu họ được hài lòng với công việc và cuộc sống thì đôi khi điều đó còn đáng quý hơn vật chất rất nhiều lần.