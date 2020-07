MC “Tương ớt” của Bữa trưa vui vẻ: Tôi và chồng từng trì hoãn mối quan hệ vì anh ấy nghĩ cô gái này không phải người phụ nữ của gia đình

Thông tin MC Khánh Vân đột ngột “theo chồng bỏ cuộc chơi” chỉ được tiết lộ trước lễ đính hôn đúng 1 tuần. Thông tin về chú rể thì có trước vài ngày. Không chỉ khán giả mà ngay cả đồng nghiệp của cô cũng bất ngờ. Chú rể lại không phải “thiếu gia con nhà” như hình dung phổ quát về hôn nhân của các người đẹp truyền hình. Thay vào đó là một “nghệ sĩ con nhà”, một tên tuổi trong giới âm nhạc hàn lâm Việt Nam: Nhạc trưởng Lê Ha My - Phó Giám đốc Nhà hát Lớn TP.HCM.



Khánh Vân - cô nàng "Tương ớt" của Bữa trưa vui vẻ và ảnh cưới bên chồng.

Cô dâu dịu dàng, xinh đẹp Khánh vân.

Anh ấy đến với tôi vào ngày tôi buồn nhất

Tuổi 29 với một cô gái bình thường là thời điểm thích hợp để kết hôn, nhưng với một nữ MC đang có nhiều bước tiến trong sự nghiệp thì có lẽ lại là sớm. Nhất là trong môi trường cạnh tranh như truyền hình, bỏ lỡ một nhịp đôi khi làm chậm mất vài năm. Khánh Vân có cân nhắc trước khi đưa ra quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi" hay không?

Trong công việc của mình tôi đã từng hỏi rất nhiều người câu này, không nghĩ một ngày lại có người đặt câu hỏi ấy cho tôi.

Thực sự tôi không cân nhắc gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ đây là thời điểm thích hợp để lập gia đình rồi, chỉ cần một người phù hợp nữa thôi. Tôi đã sẵn sàng cho việc lập gia đình từ lâu và là tuýp người sẽ dành trọn vẹn thời gian cho gia đình.

Về sự nghiệp, tôi chưa từng trăn trở xem mình đang ở vị trí nào hay lo chuyện cạnh tranh nhanh - chậm. Tôi chỉ nhìn vào những giá trị mà tôi tích lũy được như kiến thức, kinh nghiệm, sự yêu mến của khán giả, sự công nhận từ đồng nghiệp… và tôi thấy hài lòng.

Và hoàn toàn không tiếc cuộc chơi?

Hoàn toàn không. Có thể mọi người nhìn vẻ ngoài của tôi, thấy tôi có vẻ năng động, tự do, nhiều năng lượng nên nghĩ tôi vẫn đang ham chơi chăng? Chính chồng tôi ban đầu cũng nghĩ như vậy đấy.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện từ năm 2018. Hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp, bị cuốn hút bởi nhau. Nhưng anh ấy nghĩ rằng: Ôi cô ấy tự do thế, làm MC đài truyền hình, kinh tế cũng có, lại xinh đẹp, đâu dễ gì ràng buộc với cuộc sống gia đình. Kiểu “em rất tốt nhưng anh rất tiếc”.

Còn tôi nghĩ rằng: Ôi, một người nói chuyện với mình bao lâu nay mà chỉ để cho vui thế này thì tức là không có ý định gì nghiêm túc với mình.

Vậy là cả hai cứ thế ngãng ra. Thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi han nhưng không mặn mà gì. Cho đến một ngày tôi cởi mở chia sẻ suy nghĩ của mình, về mong muốn có một tổ ấm để tôi xây đắp cho nó, thì anh ấy mới thấy hóa ra anh ấy hiểu lầm tôi rồi.

Hai vợ chồng Khánh Vân quen nhau 2 năm trước khi về chung một nhà.

Điều gì ở nhạc trưởng Lê Ha My khiến Khánh Vân bị cuốn hút?

Nói ra thì hơi kì lạ và buồn cười. Năm 2015, tôi gặp anh tại một sự kiện, anh đang đứng quay lưng về phía tôi và tôi lập tức bị cuốn hút vào cái bóng lưng của anh. Đến giờ tôi vẫn nhớ anh mặc chiếc áo sơ mi màu gì vào ngày hôm đó. Ngay lúc ấy, tôi không biết anh là ai, về nhà mới tìm hiểu về cái tên Lê Ha My. Tất nhiên, ấn tượng trong lòng vậy thôi chứ tôi không liên lạc, không tiếp cận.

Tới năm 2018, vô tình nhìn thấy Facebook của anh, tôi nhấn nút kết bạn nhưng không được hồi đáp. Vào một ngày đẹp trời nọ, anh “accept” tôi và mượn cớ nhắn tin nhầm để trò chuyện cùng tôi. Vì sao anh ấy lại chọn tôi để “nhắn tin nhầm” thì tôi cũng không được biết (cười).

Nhưng cái bóng lưng đặc biệt ấy chắc không phải là lý do để Khánh Vân quyết định tiến tới hôn nhân. Điều gì khiến bạn tin rằng “đúng người đúng thời điểm” rồi?

Là anh ấy đến với tôi vào ngày tôi buồn nhất. Lúc đó gia đình tôi có một biến cố đau lòng và anh đã dành cả đêm để ngồi bên tôi, chia sẻ cùng tôi. Chỉ có thể, tôi tin người mà tôi hằng mong đợi, tìm kiếm bấy lâu đây rồi.

Khánh Vân rung động với nhạc trưởng Ha My là bởi anh đã ở bên cô vào ngày buồn nhất.

Phụ nữ nên là người nhường nhịn và kiềm chế bởi họ làm việc này tốt hơn đàn ông

Nhìn từ bề ngoài, người ta dễ thấy sự “trái dấu” giữa Khánh Vân và Lê Ha My. Những khác biệt về tuổi tác, tính cách, công việc, môi trường nghề nghiệp có khiến hai người va chạm hay không?

Rất may mắn là chưa. Chồng tôi vẫn bảo: Em có tuổi thực là 29 nhưng ngoại hình là 25, tính cách 15 và suy nghĩ 51. Tôi có lúc trẻ con, có lúc nhõng nhẽo, bù lại khá dễ tính, dễ chiều, đơn giản. Tuy vậy, do ảnh hưởng từ mẹ, quan điểm sống của tôi cổ hủ so với bạn bè cùng thế hệ, luôn tin rằng trong một gia đình, phụ nữ nên là người xây tổ ấm, người giữ lửa. Bởi vậy, tôi và anh đồng điệu trong nhiều góc nhìn về cuộc sống, về hôn nhân.

Từ phía anh My, mọi người thấy anh khó tính, cẩn trọng nhưng thực ra anh cũng rất vui vẻ hài hước. Đặc biệt, anh vô cùng chu đáo, quan tâm một cách tinh tế và lãng mạn cũng theo cách tinh tế. Mà phụ nữ ở tuổi nào cũng dễ bị cái sự tinh tế ấy đánh gục.

Khi chung sống với nhau, va chạm, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, ngay cả với những người gần nhau về tuổi tác hay công việc. Điều quan trọng là sự nhường nhịn. Chỉ cần kiềm chế để dừng lại một hai giây thôi, lắng nghe đối phương thì mọi thứ sẽ được hóa giải. Điều đó hoàn toàn có thể làm được khi có tình yêu.

Có vẻ như hai vợ chồng Khánh Vân đều rất hài lòng về tính cách của đối phương. Ảnh chụp trong lễ ăn hỏi của cả hai trong thời gian vừa qua.

Trong mối quan hệ của Khánh Vân và ông xã, ai là người nhường nhịn nhiều hơn?

Anh My là người nóng tính. Bố anh My còn trêu tôi: Con có thấy điểm gì xấu ở My không? Nhưng tôi nghĩ cái sự giữ bình tĩnh ở người phụ nữ dễ hơn rất nhiều so với đàn ông. Thế nên khi anh My nóng, tôi luôn là người kiềm chế lại. Mình bớt dễ hơn đàn ông bớt thì tội gì mình không làm.

Nhưng Khánh Vân không nghĩ sự nhường nhịn của phụ nữ sẽ khiến tính gia trưởng của đàn ông được bồi dưỡng thêm sao? Mà như vậy, họ không có cơ hội để thể hiện nữ quyền.

Bản thân tôi không nghĩ gia trưởng là một tính xấu. Bất kỳ tính cách nào cũng có mặt phải mặt trái, mặt ưu mặt nhược, không gì hoàn hảo cả. Người gia trưởng thì quyết đoán. Đàn ông quyết đoán thì phụ nữ không phải lăn xả. Đàn ông khó tính thì đồng nghĩa với cầu toàn, mà cầu toàn thì kèm theo tỉ mỉ, chu đáo, quan tâm tới mình từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi nhìn từ mẹ và học từ mẹ của mình. Mẹ tôi thuộc tuýp phụ nữ có đức nhẫn và hy sinh cho chồng cho con, nếu chiếu theo quan điểm nữ quyền hiện nay thì mẹ tôi thiệt thòi, nhưng tôi thấy mọi việc ta làm đều có sự đền đáp xứng đáng. Tôi nghĩ trong quan hệ vợ chồng, người phụ nữ nên lùi một bước, lùi một bước là biển rộng trời cao. Nhiều khi không phải cứ xông lên là giành chiến thắng mà chỉ cần lùi lại thì muốn gì cũng có.

Những chi tiết nhỏ xinh trong lễ ăn hỏi đậm chất cổ điển.

Tuy vậy, nếu sự nhường nhịn, lùi bước luôn nằm ở phía người phụ nữ thì thiệt thòi cho phụ nữ quá chăng?

Tất nhiên, một tổ ấm cần có hai người cùng vun đắp. Nhưng không vì nó được vun đắp bởi hai người mà lúc nào mình cũng đòi hỏi, so đo, đong công đếm việc, canh cánh nỗi lo sợ mình thiệt.

Tôi không dám chắc sự nhường nhịn có phải là chìa khóa của hôn nhân hay không vì tôi cũng chưa mở cánh cửa thành công trong cuộc sống gia đình. Tôi vẫn đùa là mình mới đặt chân đến cổng hôn nhân thôi. Nhưng lúc nào mình còn mong muốn giữ người mình yêu thương thì mình sẽ cứ lăn xả vào giữ, lúc nào còn muốn nhường nhịn để được ở bên cạnh người đàn ông kia thì sẽ cứ nhường nhịn đến cùng.

Nói vậy thôi chứ đến lúc này tôi cũng chưa phải nhường nhịn gì nhiều. Anh My rất chiều tôi và tôn trọng ý kiến của tôi.

Khánh Vân có tự tin vào sự nghiệp làm vợ làm mẹ sắp tới của mình không?

Nói thật là tôi luôn không tự tin trước những người tôi yêu thương. Tôi chỉ có niềm tin là, mọi thứ đều có thể giải quyết được nếu mình biết lắng nghe, học hỏi. Tôi cũng không muốn bản thân có nhiều kinh nghiệm để làm vợ trước khi bước vào hôn nhân (cười). Thôi thì tới đâu học tới đấy.

Đến giờ tôi vẫn chưa có cảm giác là mình đã lấy chồng. Anh My bảo tôi: Làm thế nào để mấy năm nữa em vẫn có cảm giác như chưa lấy chồng thì đó là điều tuyệt vời.

Có người chồng tin cậy, vững chắc ở bên, Khánh Vân luôn tin tưởng mình sẽ làm được mọi điều.

Cảm ơn Khánh Vân về cuộc trò chuyện này!