Khánh Vân lên tiếng về tin chia tay Bốp: "Cả hai đều đang đau và tổn thương như nhau"

Sau khoảng nửa ngày rộ tin đồn chia tay, sáng 4/8, trên Instagram cá nhân, Khánh Vân có bài đăng dài hơn 600 chữ, chính thức lên tiếng. Cô cho biết mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin tiêu cực (tin đồn chia tay - pv) liên quan đến mình và Bốp nên quyết định đính chính một số vấn đề.

Khánh Vân lên tiếng về tin đồn chia tay Bốp.

Khánh Vân khẳng định cả hai cũng như nhiều cặp đôi khác đều có lúc mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm và những tổn thương riêng.

Đồng thời cho biết bài đăng ẩn ý trước đó của Bốp là "chưa phù hợp", song mong mọi người không suy diễn hay công kích vì cả hai đều đang tổn thương (Bài đăng vào khuya 3/8 làm dấy lên tin đồn cặp đôi chia tay, từ Bốp: " Trước luôn có một người bên cạnh giúp mình tiến lên, bây giờ chắc mình phải cố gắng một mình rồi ” - pv).

Bài đăng của Bốp, cả hai gỡ/ẩn hết ảnh chung, Bốp hủy follow Khánh Vân làm rộ lên tin đồn.

Cô cũng phủ nhận thông tin gia đình hai bên ngăn cản chuyện tình cảm, nhấn mạnh Bốp chưa từng cố ý làm tổn thương mình và bài đăng của nam TIkToker không nhằm trách móc hay đổ lỗi cho cô. Cuối bài viết, Khánh Vân gửi lời xin lỗi vì để chuyện cá nhân trở thành ồn ào, đồng thời mong netizen cho cả hai thêm thời gian nhìn lại và giải quyết mọi việc.

Bài đăng của Khánh Vân:

"Có lẽ từ tối qua đến giờ, trên mạng xã hội vẫn đang lan truyền những thông tin không mấy tích cực liên quan đến Vân và Bốp. Để tránh mọi chuyện đi quá xa và gây ra thêm những hiểu lầm ko đáng có, Vân xin phép được lên tiếng đính chính 1 số chuyện.

Vân nghĩ dù yêu nhau nhiều đến đâu thì bất kỳ cặp đôi nào cũng sẽ có lúc cãi vã vì bất đồng quan điểm, vì chưa đủ thấu hiểu nhau hoặc vì cả hai đều đang mang trong mình những tổn thương riêng. Vân và Bốp cũng không phải ngoại lệ. Cả Vân và Bốp đều có những góc tối, những nỗi đau của riêng mình. Đôi khi vì cảm xúc đang quá nhạy cảm, cả hai đều không đủ bình tĩnh để đặt mình vào vị trí của đối phương. Đó là điều mà Vân nghĩ rất nhiều cặp đôi cũng từng trải qua.

Vân cũng hiểu mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Những chuyện như thế này lẽ ra nên được hai người tự ngồi lại để giải quyết với nhau, thay vì vô tình để mọi người nhìn vào một phần câu chuyện rồi bàn luận theo nhiều hướng khác nhau. Vân cũng thừa nhận việc anh Bốp đăng 1 dòng trạng thái mang tính ẩn ý, không rõ đầu đuôi là chưa phù hợp. Nhưng Vân mong mọi người hiểu rằng anh chưa bao giờ cố tình làm điều gì để khiến Vân tổn thương. Ở thời điểm đó, cả hai đều đang đau và tổn thương như nhau.

Bản thân Vân từ trước đến nay là người khá sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc của mình với người khác (kể cả người thân nhất) nên đã quen với việc tự giữ mọi thứ trong lòng. Còn với anh Bốp, ngoài Vân ra cũng ko có nhiều người thật sự hiểu và lắng nghe những tâm tư, những góc khuất của anh. Có lẽ vì vậy mà đôi khi anh chỉ vô tư nghĩ rằng việc đăng một dòng trạng thái cũng là cách để trấn an bản thân, chứ hoàn toàn ko có ý trách móc hay đổ lỗi cho Vân.

Tình cảm của Vân và Bốp như thế nào, Vân nghĩ ko chỉ có hai đứa mà cả gia đình và những người bạn thân thiết đều là những người hiểu rõ nhất. Vân chưa bao giờ cảm thấy bản thân tồi tệ hay mắc cảm khi ở bên anh. Cũng không hề có chuyện gia đình hai bên gây áp lực hay ngăn cản điều gì. Mọi người luôn tôn trọng và yêu thương cả hai.

Vân cũng thừa nhận Bốp đôi khi còn khá trẻ con và chưa thật sự biết cách thể hiện tình cảm của mình. Từ trước cả khi xảy ra tai nạn, anh vốn đã không phải là người giỏi ăn nói. Vân chia sẻ điều này không phải để bao biện hay phủ nhận việc anh đã làm chưa đúng, mà chỉ mong mọi người hiểu rằng, trong mắt Vân, anh chưa bao giờ là con người như những gì mọi người đang vội đánh giá.

Cuối cùng, Vân và Bốp chân thành xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân của mình trở thành một ồn ào ko đáng có, làm ảnh hưởng đến những người đã luôn yêu thương và dõi theo cả hai đứa. Vân cũng thật lòng cảm ơn tất cả những lời động viên, an ủi mà mọi người đã dành cho mình. Nhưng nếu mọi người thật sự thương Vân, thì Vân chỉ xin một điều: đừng vì bảo vệ Vân mà tấn công bất kỳ ai. Điều đó chỉ khiến cảm thấy Vân đau lòng hơn.

Vân hy vọng mọi người có thể cho cả hai thêm thời gian để cùng nhìn lại, lắng nghe và trưởng thành hơn sau câu chuyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều”

Sau đó không lâu, Bốp cũng lên tiếng trên Instagram. Nam TikToker cho biết anh sẵn sàng đón nhận mọi sự chỉ trích từ dư luận. Anh khẳng định Khánh Vân vẫn là người anh yêu thương nhất, cả trước và sau khi tỉnh lại sau vụ tai nạn. Cuối bài đăng, Bốp gửi lời xin lỗi đến mọi người và cảm ơn .

Nguyên văn chia sẻ của Bốp: "Mình là Bốp, đâu phải cứ là người tích cực thì không được tiêu cực.

Mình xin phép nhận mọi sự chỉ trích về mình. Và cũng mong mọi người đối xử tốt với Vân nhẹ nhàng như cách mọi người đang chỉ trích mình vậy vì với mình Vân vẫn là người mà mình thương nhất, từ khi trước và sau khi mình tỉnh dậy sau tai nạn vậy.

Rất xin lỗi mọi người và cũng cảm ơn mọi người vì đã bảo vệ Vân".

Đồng thời, Bốp gỡ bỏ story trước đó, và cả bài đăng trên Instagram, chỉ giữ lại post xin lỗi này, để chế độ công khai.

Netizen tràn vào bình luận, với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh.

Trước đó, vào khuya 3/8, Bốp bất ngờ xóa hàng loạt bài đăng liên quan đến Khánh Vân trên trang cá nhân, đăng dòng trạng thái mang nội dung ẩn ý: "Trước luôn có một người bên cạnh giúp mình tiến lên, bây giờ chắc mình phải cố gắng một mình rồi", đồng thời hủy theo dõi bạn gái trên Instagram và TikTok.

Về phía Khánh Vân, cô vẫn giữ theo dõi Bốp nhưng ẩn hoặc gỡ phần lớn bài đăng trên Instagram, chỉ để lại một bài viết chụp cùng nam TikToker.

Những động thái liên tiếp của cả hai nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn đã "đường ai nấy đi", thu hút sự bàn tán của cư dân mạng.

TikToker Bốp Bọt Biển (tên thật Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) và Khánh Vân được cho là hẹn hò từ năm 2024, phần lớn thời gian yêu xa khi một người ở Đức, một người ở Việt Nam.

Cặp đôi từng được nhiều người yêu mến bởi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, đồng hành cùng nhau cả trong cuộc sống lẫn giai đoạn Bốp gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đức vào tháng 7/2025.

Cặp dôi quen nhau từ năm 2024 đến nay.

Trong thời gian bạn trai điều trị, Khánh Vân là người thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe, đồng thời thay mặt gia đình kêu gọi hỗ trợ chi phí. Sau khi hồi phục, Bốp nhiều lần bày tỏ sự biết ơn và công khai dành những lời yêu thương cho bạn gái.