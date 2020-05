Khánh Linh The Face "chịu chi" 400 triệu đồng để cải tạo căn hộ đi thuê với diện tích 110m² thành tổ ấm đẹp như thơ

"Nàng thơ" của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng - Khánh Linh đã dành thời gian tìm kiếm một không gian cho riêng mình.

Nàng fashionista đình đám này vì yêu thích một chốn đi về mà khi nhìn vào, ai cũng có thể nhận ra gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân nên đã quyết định cải tạo lại căn hộ sau một thời gian tìm kiếm và thuê lại.



Khánh Linh sau khi cân nhắc và lựa chọn đã quyết định thuê căn hộ này vì có thể nhìn ra toàn thành phố. Cửa sổ lớn của các phòng ngủ đều là hướng chếch Tây.

Cô gái xinh đẹp chia sẻ: "Hầu hết mọi người khi chọn nhà đều tránh hướng Tây vì ngại nắng nóng, Linh thì ngược lại vì mình vô cùng thích ánh sáng tự nhiên. Căn hộ mình nghĩ tới trong đầu sẽ luôn có những vệt nắng xiên vào sâu trong nhà, giống như căn hiện tại".

Khánh Linh được xem là người mẫu đại diện của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Hiện trạng căn hộ trước khi cải tạo.

Không gian đầy đủ nội thất và rất thoáng sáng. Tuy nhiên, Khánh Linh vẫn muốn cải tạo để mang đến tổ ấm thật đẹp cho riêng mình.

Vì yêu ánh nắng, đặc biệt là nắng hoàng hôn nên Khánh Linh thích cảm giác "mọi thứ đủ nắng đều trở nên sạch sẽ, tinh tươm. Bên cạnh đó, vì là một Influencer, đặc thù công việc cần chụp hình, quay video khá nhiều nên việc lựa chọn một không gian nhiều ánh sáng tự nhiên là điều kiện cần thiết để những bức hình được chụp hay những video được quay sẽ đẹp hơn.

Với chủ định biến căn hộ của mình vừa là nơi ở, vừa là nơi làm việc, vừa là nơi để "chill" và gần giống như một studio thu nhỏ với nhiều góc "sống ảo" để tiện cho công việc nhất nên Khánh Linh đã dành nhiều tâm huyết lựa chọn nội thất và decor từng góc nhỏ.

Cô gái trẻ cảm thấy hài lòng khi được sống trong không gian mang dấu ấn cá tính của chính mình.

Căn hộ được lựa chọn và sắp xếp lại nội thất.

Do không am hiểu về kiến trúc và thiết kế nên hiện tại, Khánh Linh chỉ set up lại nội thất trong căn hộ, còn lại kết cấu hay những phần cứng được giữ nguyên.

Chia sẻ thêm về quá trình trang trí căn hộ, Khánh Linh cho biết: "Phong cách nội thất Linh chọn cho căn hộ của mình cũng không theo một nguyên tắc nào cả. Tất cả đều dựa trên cảm xúc cá nhân và lối sống của mình.

Đó là sự pha trộn của khá nhiều phong cách: một chút hiện đại, một chút Indochine, một chút Chinoserie, một chút Vintage… Linh thường gọi đây là phong cách Mix Art – giống bản thân mình, thích khá nhiều thứ và cách mình suy nghĩ cũng lộn xộn và phong phú y như vậy".

Khoảng diện tích ban công nhiều nắng.

Từ ban công có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Với đồ nội thất, ngoài những vị trí bắt buộc phải đặt đóng theo đúng kích thước của tường, Khánh Linh chủ động tự chọn mua đồ rời để tạo điểm nhấn mới mẻ, cuốn hút cho không gian. Cô gái trẻ tìm kiếm đồ đạc ở khắp mọi nơi, từ tiệm đồ cũ, đồ vintage đến đồ mới, đồ có thương hiệu hay đồ đặt đóng… nên tốn khá nhiều thời gian.



Phòng khách là nơi được Khánh Linh chăm chút với nhiều tâm huyết. Cô chọn một chiếc ghế sofa có chất liệu nhung mềm mượt, kích thước rộng để thoải mái ngồi xem tivi hay nằm đọc sách. Đây cũng là góc ngắm nhìn không gian toàn thành phố bên ngoài khi có nắng chiếu vào rất mê hoặc.

Hai chiếc ghế Armchair rời có cùng tông nhưng khác màu (cam – hồng) để tiện cho việc di chuyển các góc khác nhau.

Cách bố trí khu vực phòng khách đơn giản.

Phía sau là kệ trang trí.

Không gian ngọt ngào hơn khi được trang trí thêm những lọ hoa tươi.

Điểm nhấn của phòng khách là chiếc thảm lớn dệt tay với họa tiết kiểu châu Âu cổ điển. Tấm thảm này được Khánh Linh đặc biệt yêu thích vì cô đã tìm kiếm rất lâu mới ưng ý với chất lượng như mong muốn.

Khu vực tường được trang trí với chiếc Sideboard Vintage, một món đồ được cô nàng sắm từ khi ở Pháp năm ngoái, phải mất 3 tháng chuyển tàu biển mới về đến Sài Gòn. Đây là món đồ mà Khánh Linh quý nhất tại thời điểm này.

Góc ăn uống được bố trí đơn giản.

Tranh treo tường tạo điểm nhấn cho không gian.

Bộ bàn ăn được Khánh Linh lựa chọn từ một tiệm đồ Vintage có tuổi đời 30 – 40 năm.

Góc nhỏ ấm cúng và sinh động khi có thêm hoa tươi và ánh sáng.

Góc đồ trang trí.

Góc nhỏ được decor khá cẩn thận, tâm huyết.

Phòng ngủ là nơi được cô nàng lựa chọn nội thất đơn giản với phong cách hiện đại Minimal vì muốn giữ vẻ đẹp riêng tư, ấm cúng, nhẹ nhàng. Thay vào việc chọn đồ trang trí, cô nàng ưu tiên mua một bộ drap với chất liệu cao cấp để có một giấc ngủ chất lượng.



Phòng ngủ được bố trí nội thất đơn giản.

Không gian chú trọng đến màu sắc đơn giản cùng chất liệu drap thoải mái.

Cô nàng xinh đẹp Khánh Linh có sở thích cắm hoa những khi rảnh rỗi. Căn hộ trên cao không chỉ có nắng gió, có góc view thành phố tuyệt đẹp mà còn có hương hoa dịu dàng lan tỏa khắp không gian tạo nên tổ ấm xinh đẹp vấn vương lòng người.

Cô nàng yêu thích cắm hoa và làm đẹp nhà bằng những "tác phẩm nghệ thuật" mà mình tự sáng tạo.

Nguồn ảnh: NVCC