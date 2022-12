Khán giả Việt đánh giá bom tấn Avatar 2: Kỳ quan điện ảnh, hồi cuối mãn nhãn nhưng cốt truyện lặp lại phần 1?

Avatar: The Way of Water (tựa Việt: Avatar: Dòng Chảy Của Nước) đã có những suất chiếu đầu tiên tại Việt Nam vào tối 14/12, thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả và truyền thông. Sự trở lại của "ông vua phòng vé thế giới" sau hơn 1 thập kỷ được đánh giá là canh bạc để đời của nền điện ảnh, và thực tế cho thấy đây sẽ là bom tấn thật sự đến từ James Cameron.

Đầu tiên, không ai có thể phủ nhận kỹ xảo thuộc hàng "thượng thừa" của Avatar 2 khi hình ảnh, âm thanh, bối cảnh, nhân vật... đều hùng vĩ, chân thực và bắt mắt hơn cả phần 1. Sự đầu tư tỉ mỉ của James Cameron về mặt hiệu ứng hình ảnh giờ đây tiếp tục là niềm tự hào của riêng ông. Một khán giả thậm chí còn nhận định Avatar: The Way of Water nói riêng và thương hiệu Avatar nói chung chính là một "kỳ quan điện ảnh".

Khán giả H.H.N không giấu được sự phấn khích: Phim dài hơn 3 tiếng mà không thể rời mắt khỏi màn hình phút nào! Kỹ xảo, âm thanh tuyệt đỉnh. Nên xem IMAX 3D. Dự là phim sẽ tiếp tục lập kỷ lục doanh thu mới.

Khán giả P.K chia sẻ: Thật biết ơn bác James Cameron cho người nghiện màu lam, mê biển như cháu đây được chìm đắm trong muôn vạn sắc xanh trong veo của vùng quê thuộc về thị tộc Na'vi dưới nước. Những đại cảnh biển xanh trong vắt, hoàng hôn đỏ ối đổ xuống biển xanh, đáy đại dương dồi dào sinh vật được thiết kế quá choáng ngợp, mê hồn. Avatar vẫn xứng danh kỳ quan điện ảnh!

Trang Moveek nhận định: Những điểm hay kể ra phải nói đến hình ảnh đầu tiên. Gọn gàng, sạch sẽ, chân thực… Các nhân vật được thể hiện tốt hết mức. Công nghệ không hề làm diễn xuất hay biểu cảm của diễn viên cứng nhắc hay máy móc. Nói đến hình ảnh và kỹ xảo, Marvel và DC chỉ có thể gọi bằng cụ.

Bên cạnh kỹ xảo, nội dung kì này cũng là đề tài được bàn tán sôi nổi. Một số ý kiến nhận định cốt truyện của Avatar 2 không mới, có nhiều tình tiết lặp lại phần 1 và khá dễ đoán. Song, những phân đoạn xây dựng cảm xúc, thúc đẩy cho thông điệp về gia đình, tình yêu, niềm tin vẫn khiến người xem rung động.

Ý kiến của khán giả T.S.G: Avatar: Dòng Chảy Của Nước. - Là một phim tình cảm gia đình. - Là một phim hành động. - Là một phim chiến tranh. - Là một phim về bảo vệ môi trường. - Là một phim đề tài trưởng thành. Tính ra cũng là dòng phim báo thù, style phim đang là trào lưu ở Hàn Quốc. Yếu tố 3D (lại còn quay dưới nước) của phim thật sự quá đỉnh. Đoạn đầu chưa quá cao trào vì phải xây nền móng cho câu chuyện (nhưng không chán), còn từ giữa trở về sau thì khỏi nói, hành động mãn nhãn vô cùng. Mà cũng xúc động lắm, khóc ở mấy phân đoạn lận. Có những bộ phim mang tính cột mốc lịch sử và Avatar là 1 trong số đó.

Moveek tiếp tục: Bàn về kịch bản, hơi dài nhưng hàm súc, nhấn nhá đúng chỗ. Cao trào được bồi đắp dần một cách hiệu quả trong thời lượng 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, phim phải hy sinh tính khó đoán của mình để có thể truyền tải câu chuyện trọn vẹn nhất. Phần ý nghĩa của phần 2 cũng vì thế mà dễ đoán hơn nhiều. Một số chi tiết trong đây có vẻ hơi thừa nhưng biết đạo diễn Cameron đã vạch một hành trình dài hơi cho thương hiệu Avatar, những câu hỏi bỏ ngỏ là điều dễ hiểu. Người ta nói phần giữa của một thương hiệu nhiều phần phim thường là mắt xích yếu nhất, dù cần thiết để làm một đoạn dây dài, nhưng có vẻ như Avatar đã chứng minh nó là một ngoại lệ đáng nể.

Đặc biệt, mọi sự chú ý lần này đều đổ dồn vào đàn con của Jake Sully và Neytiri. Kiri - cô con gái nuôi của cả hai nổi bật với thân thế bí ẩn, cùng những cảnh quay tuyệt đẹp khi cô bé hòa mình cùng đại dương. Những cậu con trai của gia đình Sully thì nghịch ngợm, có vẻ sẽ là "mối họa" khó tránh. Mặt khác, sự xuất hiện của thị tộc mới Metkayina - người biển cũng mang lại nhiều điều thú vị mới, giúp mở rộng thế giới điện ảnh trù phú của "cha đẻ" James Cameron.

Bên cạnh đó, có 1 chi tiết ở đoạn kết của Avatar 2 gợi nhớ đến siêu phẩm Titanic, góp phần cho thấy James Cameron chính là "ông vua màn bạc" đúng nghĩa.

Khán giả T.T.M.K cho biết: Avatar 2 hay Dưới Bóng Trung Điện phiên bản hành tinh Navi? Sinh ra một đàn "báo con"! Nhưng mà ra khỏi rạp vẫn còn bần thần vì choáng ngợp và xúc động kinh khủng. Sự nối tiếp của một thiên trường ca vĩ đại tại hành tinh Pandora, và mở ra một chương mới. 3 tiếng rưỡi không một phút giây ngơi nghỉ và gần như mình không rời mắt khỏi màn hình được phút nào. Đoạn cuối chắc bác James Cameroon tính tri ân phim Titanic. Đang coi cái sợ chuyển cảnh thấy mợ Celine Dion đứng hát trên boong tàu…

Khán giả H.V: Năm nay là năm của dàn "báo con" nè chứ anh Jake chị Neytiri đẻ ra 1 dàn "báo" quá trời. Nhưng mà tụi nó dễ thương xỉu, hơn 3 tiếng rưỡi nhịn tiểu rực lửa quá mà trời ráng 2 tỷ đô còn làm tiếp mấy phần nữa! Mà coi thích nhất bé út Tuk, dễ thương ghê mà cũng ít "báo" nhất.

Khán giả P.K tiếp tục: "You trust me?", "I trust you" (Em tin anh chứ? Vâng, em tin anh) Trong phim kinh điển Titanic, chàng Jack và nàng Rose vài lần nói với nhau như vậy. Thứ niềm tin thuần khiết, đơn giản, bản năng dành cho nhau ấy đã cứu rỗi tâm hồn cả hai và đưa họ vượt qua cơn dâu bể, theo một nghĩa nào đó. Đi qua 25 năm, câu chuyện về niềm tin một lần nữa hiện hữu trong tác phẩm của đạo diễn James Cameron. Đó là ở Avatar: The Way of Water. Lần này, chữ "tin" ít được nói thành lời hơn, nhưng ý niệm về tin và được tin thì phủ ngập câu chuyện, trong nhiều mối quan hệ. Cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi nổi loạn chật vật đủ cách để lấy được lòng tin của bố. Người chồng mong vợ mình tin anh đủ sức bảo vệ an toàn cho gia đình. Hai người bạn kỳ lạ và đặc biệt - một người một cá - trao đổi lòng tin để tìm kiếm sự gắn kết. Và lần này, chữ "trust" được nâng tầm thành "see". "I see you". Họ thấy được nhau, thấy được sự khả tín, dũng mãnh, quyết liệt, đổi khác, trưởng thành trong nhau. Sự nhìn thấu này dường như mang lại cảm giác thấu hiểu, trân quý lớn hơn cả một chữ "tin". Không chỉ có câu chuyện về niềm tin đâu, Avatar 2 còn có cả trường đoạn rất Titanic. Giống tình huống, lối dàn cảnh, cách quay, cách dựng. Nhưng phiên bản này hướng đến gắn kết gia đình và giàu chất hành động hơn. Đúng như một số báo Tây nhận định, câu chuyện phim cơ bản và đơn giản, không quá nổi bật. Nhiều tình tiết vốn lặp lại phần 1. Hơn nửa đầu khá lê thê. Nhưng hồi cuối thực sự viết nên bản anh hùng ca hấp dẫn và xúc động về trưởng thành và tiếp nối thế hệ trong gia đình. Những khoảnh khắc cuối cùng đủ lấy nước mắt của mình.

Avatar: The Way of Water chính thức công chiếu vào ngày 16/12/2022.

Nguồn ảnh: 20th Century Fox